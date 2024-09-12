В сравнении с предыдущими периодами рост цен производителей сельскохозяйственных продуктов наблюдается медленнее.

В июле цены на сельскохозяйственную продукцию, произведенную в Германии, существенно снизились. Годовой рост составил всего 1.7%, согласно данным Федерального статистического управления. Ранее, в июне и мае, рост превышал 3% каждый месяц. Более того, даже наблюдалось снижение на 0.7% с июня на июль.

В сравнении, растительная продукция в июле стоила на 2.7% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Значительный вклад в рост цен внесли картофель, который стал на 16.0% дороже, чем в июле 2023 года.

Стоимость производства фруктов выросла на 23.9%, с существенными скачками цен на столовые яблоки, которые подорожали на 37.5%, и клубнику, цену которой увеличили на 11.0%. Овощи в целом подорожали на 1.0%, с существенными скачками цен на капусту (на 24.4%) и салат-латук (на 15.9%). В то же время, зерновые подешевели на 12.4%.

Цены на животноводческую продукцию и ее производные выросли на 0.8%. Наиболее существенный рост был зафиксирован у молока, которое подорожало на 13.5%. Яйца также стали дороже на 8.8%. Цены на свиней для убоя упали на 14.9%, в то время как на крупный рогатый скот выросли на 8.3%. Расходы на птицу снизились на 4.8%, с уменьшением цен на уток и индеек, в то время как курица осталась дороже на 0.9%.

В секторе потребителей, указанные тенденции часто приводят к отсроченным изменениям цен. Торговцы часто передают колебания цен своим клиентам. В результате, потребители заплатили на 1.5% больше за еду в августе по сравнению с предыдущим годом. Однако общий уровень инфляции остался на уровне 1.9%; таким образом, еда сдержала чрезмерный рост цен.

Несмотря на снижение цен на сельскохозяйственную продукцию в июле, растительная продукция все еще подорожала на 2.7%, в основном из-за высокой стоимости картофеля. С другой стороны, стоимость молочных продуктов, в частности молока, выросла на 13.5%, что привело к увеличению расходов потребителей в целом в секторе пищевых продуктов.

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