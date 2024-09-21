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В Соединенных Штатах Джорджия является единственной страной, которая применяет спорную практику ручного пересчета голосов на выборах.

 and  Christian Meier
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Джорджия становится уникальным американским штатом, опу্যালгающим обязательные разногласивые ручные...
Джорджия становится уникальным американским штатом, опу্যালгающим обязательные разногласивые ручные перепроверки.

В Соединенных Штатах Джорджия является единственной страной, которая применяет спорную практику ручного пересчета голосов на выборах.

Штат Джорджия в США инициировал ручной пересчет голосов на президентских выборах ноября. Это спорное решение было санкционировано республиканским большинством избирательной комиссии, которое прошло с результатом 3-2 в пятницу. Аналитики отмечают, что Джорджия является единственным штатом, который в настоящее время проводит такое требование среди 50 штатов. Ранее критики выражали опасения по поводу возможных сложностей и неточностей, которые могут возникнуть в результате этого процесса. Избирательная комиссия недавно участвовала в нескольких спорных действиях, что вызвало правовые вызовы от Демократической партии в Джорджии.

В США сложные аспекты демократии на местном и государственном уровне приводят к бюллетеням, усеянным многочисленными выборами и множеством решений, которые необходимо принять. Поскольку многие должности, такие как генеральные прокуроры, выбираются непосредственно людьми, процесс подсчета становится намного сложнее, чем в странах, подобных Германии. Джорджия, будучи потенциально решающим штатом, имеет сравнительно сложный процесс подсчета, который часто облегчается машинами. Предсказывается напряженная борьба между республиканским кандидатом Дональдом Трампом и демократом Камалой Харрис 5 ноября, что делает президентскую гонку интенсивной.

Критики выразили опасения по поводу возможных сложностей и неточностей во время ручного пересчета, считая это беспрецедентной мерой, принятой Джорджией. Несмотря на споры вокруг действий избирательной комиссии, они используют другие методы для облегчения сложного процесса подсчета, такие как использование машин для помощи персоналу.

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