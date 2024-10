В штате Теннесси сейчас проводят проверку на производстве пластика после событий с Хелен, что привело к перемещению его персонала.

Только пять сотрудников Impact Plastics' с завода в Эрвине были спасены. Четверо других рабочих все еще считаются пропавшими без вести, и двое были подтверждены погибшими, как сообщает Ассошиэйтед Пресс. Сообщество по-прежнему сталкивается с нехваткой продовольствия, воды, электроэнергии и услуг связи из-за сильных ветров и наводнений от Хелены, которые причинили более 800 километров ущерба от Флориды до Южных Аппалачей на прошлой неделе.

Ведутся две государственные расследования, поскольку сотрудники, семьи жертв и владельцы компании предоставляют противоречивые сведения о ситуации до того, как наводнения затопили район.

Члены семей погибших гневаются, утверждая, что сотрудников заставляли работать в опасных погодных условиях и не позволяли уйти, когда распространялись предупреждения о сильных дождях в районе, подверженном наводнениям.

Impact Plastics решительно отрицает эти утверждения, заявляя в четверг, что обвинения ложны и ни один сотрудник не был запрещен уходить.

Вот что мы знаем о трагедии и текущих расследованиях штата:

Расхождения между предупреждениями компании и сотрудников о шторме

По крайней мере, двое сотрудников Impact Plastics заявили, что им сказали продолжать работать в пятницу, всего в миле от больницы, где 50 человек пришлось спасать с крыши из-за сильных наводнений.

В отличие от этого, Impact Plastics сообщил CNN, что предварительный анализ наводнений 27 сентября показал, что все сотрудники покинули завод менее чем через час после отключения электроэнергии и передачи общественных предупреждений на сотовые телефоны.

Менеджмент не препятствовал уходу ни одного сотрудника и не угрожал увольнением, заявил company в заявлении в четверг.

Эли́ас Ибарра Мендоса, 56-летняя бабушка, является одним из двух погибших сотрудников. Ее адвокат, Грег Коулмен, сказал CNN's "The Source with Kaitlin Collins" в четверг, что утверждение компании о том, что менеджмент не мешал никому уходить, не совпадает с тем, что он слышал от других источников.

"Есть проблема с этой историей, потому что это не соответствует тому, что сообщают или соглашаются несколько человек. На самом деле, это прямо противоположно тому, что заявляет компания," - сказал Коулмен.

Высшее руководство ушло примерно через 45 минут после закрытия завода и увольнения других сотрудников, согласно заявлению.

Сотрудник, который смог безопасно покинуть здание, рассказал WCYB, что ему отказали в разрешении уйти с работы, когда он увидел затопленную парковку. Другой сотрудник, Джейкоб Инграм, рассказал CNN affiliate WVLT, что ему сказали "еще не время", когда он попросил уйти.

Машины и пикапы были погружены в грязную, быструю воду, а сильные ветры ревели на заднем плане, согласно видео, снятому Инграмом, который считал, что жизни могли бы быть спасены, если бы люди ушли раньше. На одном видео более половины одного здания компании было поглощено наводнением.

Impact Plastics заявило, что их парковка находится в низменной местности и склонна к накоплению воды, но их анализ показал, что вода в парковке была примерно 15 см глубокой в то время, когда людей отправляли домой. "Передняя часть завода, похоже, была проходимой", - заявила компания.

Множество предупреждений о наводнении и шторме были выпущены до начала смены

Когда в пятницу в 7:00 по местному времени началась первая смена на Impact Plastics, компания заявила, что не было предупреждений о наводнении или предупреждений. Вода начала накапливаться на парковке около 10:35, электроэнергия была потеряна в 10:39, и общественные предупреждения были распространены на сотовые телефоны вскоре после этого, заявила компания.

Это противоречит многочисленным предупреждениям о наводнении и шторме, а также общественным предупреждениям от Национальной метеорологической службы, выпущенным для района завода Impact Plastics до начала последней смены.

Было выпущено предупреждение о наводнении, которое включало предупреждения о дожде от Хелены, для региона во вторник. Предупреждение о наводнении от Национальной метеорологической службы было выпущено в 15:59 по местному времени в четверг. В 8:14 по местному времени в пятницу было выпущено предупреждение о внезапном наводнении для округа Юникоу, где находится завод, согласно Национальной метеорологической службе. К 10:51 наводнение в округе было усилено до чрезвычайной ситуации с внезапным наводнением.

Когда CNN связался с Impact Plastics по этому вопросу, они отказались комментировать, заявив, что у них "нет дополнительной информации, так как компания сотрудничает с другими обзорами".

"Сотрудникам было приказано покинуть территорию завода в течение нескольких минут после отключения электроэнергии и не позднее 10:50", - заявила компания, добавив, что они передали это указание tanto на английском, как и на испанском языках. Высшее руководство, в том числе основатель, президент и CEO Джерри О'Коннор, пытались переместить сервер и важные документы компании и ушли примерно в 11:35, согласно заявлению.

О'Коннор приказал провести расследование на следующий день после наводнения, он сказал в четверг в видеообращении, отметив, что компания выпустила заявление из-за "угроз смерти", но не предоставила никакой дополнительной информации об этих угрозах.

Пять человек, которые также находились в грузовике во время опрокидывания, смогли достичь безопасности и были эвакуированы, как признал завод. Высшее руководство призвало службы экстренной помощи, и Национальная гвардия успешно эвакуировала пятерых сотрудников, заявила компания в заявлении.

Согласно правилам безопасности на рабочем месте в Теннесси, работодатели должны документировать смертельный случай на рабочем месте в течение восьми часов, объявило TOSHA в пресс-релизе в среду.

По состоянию на среду вечером, TOSHA и государственное следственное подразделение все еще не получили отчет о смертельном инциденте от Impact Plastics. В то время как главный исполнительный директор компании заявляет, что на его территории не было смертельных случаев, остается неясным, имели ли место подобные инциденты. Предварительный отчет компании также утверждает, что, на их знание, никто не был заперт внутри завода или на территории.

CNN обращалась за комментарием в Агентство управления чрезвычайными ситуациями округа Юникои, но ответа пока не получила.

‘У нас был один вход, один выход,’ - вспоминал работник

Семья Мендоза потрясена смертью Берты, как сообщил CNN ее сын Гуилермо Мендоза в четверг, вспоминая, как Берта всегда приоритезировала безопасность своих внуков и детей.

Семья праздновала 56-й день рождения Берты всего месяц назад. Теперь они организуют похороны, которых не ожидали, согласно кампании GoFundMe, созданной для покрытия расходов на похороны.

Эффективно, работник Моника Hernandez также погибла от наводнения, как подтвердили ее близкие.

“У нее всегда было хорошее настроение,” - сказала тетя Моники Элизабет Рамирес телеканалу Univision. “Она всегда была очень радостной. С ней было невозможно не улыбнуться.”

Другой работник Impact Plastics, Роберт Джарвис, смог спастись, получив помощь от водителя на четырехколесном транспорте, который подобрал его и других, тем самым спасая им жизнь.

Джарвис пришел на работу в пятницу утром, несмотря на то, что район был разрушен ураганом Хелен, как он рассказал станции. Вскоре после этого коллега предупредил его о затопленном парковке, заставив его переместить свой автомобиль на более высокую территорию - несмотря на то, что парковка была полностью затоплена, по его словам.

“У нас был один вход, один выход,” - сказал Джарвис. “И когда нам сказали, что безопасно уходить, единственный выход был заблокирован, так что мы были застряны в пробке на этой дороге, ожидая, чтобы определить наши дальнейшие шаги.”

Теперь Джарвис задает один вопрос Impact Plastics: “Почему вы потребовали, чтобы мы пришли на работу в тот день? Почему? Мы не должны были приходить. Мы не должны были быть там. Никто из нас не должен был там быть.”

В этом отчете также принимали участие CNN Эмма Тукер, Эрик Зеркель и Мэри Гилберт.

Члены семей погибших сотрудников расстроены, считая, что их близкие были вынуждены работать в опасных погодных условиях и не могли уйти, несмотря на предупреждения о сильных дождях в зоне наводнений.

