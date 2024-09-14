В штате Аризона, где идет борьба, оба политических кандидата пытаются заручиться поддержкой общины навахо.

Некоторые зрители, разместившиеся вдоль шоссе 264 со своими уличными сиденьями, начали улюлюкать. "Убирайся отсюда," прокричала одна женщина.

Джо Байден смог одержать победу в Аризоне с небольшим перевесом в 10 000 голосов - впервые для демократов с 1996 года, и штат вновь обрел значение в качестве ключевого пункта назначения в этом году, с подъемом Камалы Харрис в билете демократов, воспринимаемом как перемещение Аризоны обратно в пользу демократов.

Навахо - крупнейшее племя в Аризоне, с около 131 000 членов, как подтверждает перепись США. Участие обеих политических партий в параде в субботу подчеркивает избирательное влияние этих членов племени и их способность повлиять не только на президентскую гонку в Аризоне, но и на значимый конкурентный выбор в Сенат, который может изменить политический баланс в Вашингтоне в следующем году.

Аризонская Республиканская партия впервые открыла офис полевого представительства в Вайн-Рок, столице Навахо, как сообщается в заявлениях председателя партии штата Гина Своободы. Всего неделю назад партия штата, вместе с кампанией Трампа и Национальным комитетом республиканцев, также открыла офис полевого представительства в Флагстаффе.

"Демократы твердо убеждены, что они контролируют этот сегмент голосов", - сказала Свообода CNN после парада. "Никто не имеет права ожидать вашего голоса; они должны его заслужить".

В ответ на прием партии на параде Свообода подчеркнула, что важно не отчаиваться и оставаться присутствующими в сообществе.

"Если само племя скажет, что мы не欢迎, это было бы иначе", - сказала Свообода, добавив, "мы должны расширить наше присутствие, и мы не прекратим наши усилия, пока нас приглашают".

Тем не менее, кампания Харрис в Аризоне заявляет, что не будет принимать ни одного голоса как данность. Они открыли офис полевого представительства в северо-восточном Апаче-Джunction, близко к нескольким резервациям, планируют инвестировать в медиа-кампании tanto на английском, так и на навахо на радио племени, и проводить мероприятия по досрочному голосованию в сообществе навахо.

Кампания Харрис также проехала по маршруту парада Навахо в прошлую субботу, преодолев расстояние более 3 миль, с плакатом на плавучем устройстве, на котором было написано "скоден голос" - навахоский сленг, означающий "давайте пойдем".

Подчеркивая важность этих голосов, оба претендента на Сенат - демократический представитель Рубен Галлего и его республиканский оппонент, Кари Лейк - приняли участие в параде, приветствуя зрителей и пожимая руки в рамках своей работы с избирателями коренных народов. Кандидаты в Конгресс - республиканский представитель Эли Крен и его демократический соперник, бывший президент Навахо Джонатан Нец, также присутствовали, хотя округ считается неконкурентным на предстоящих выборах.

В одном из самых важных расов в стране Лейк и Галлего борются за место сенатора, которое демократы хотят сохранить, чтобы сохранить свой узкий перевес в Сенате.

Этим летом Лейк - которая проиграла выборы губернатора в 2022 году - посетила Музей Навахо, общалась с местными жителями на ярмарке и посетила Мемориал Навахо Код Талкер вместе с бывшим вице-президентом Навахо Майроном Лизером, как сообщает ее кампания.

Галлего, стремящийся посетить все 22 федерально признанные в Аризоне племена, выразил желание побудить избирателей коренных народов проголосовать.

"Обе основные партии склонны пренебрегать лидерством и жителями племен, предполагая, что одно племя представляет всех", - сказал Галлего в субботу. "Это ошибочное предположение".

Ветеран морской пехоты Галлего приписывает свои связи с Навахо Nation своим товарищам по оружию в племени. Его веб-сайт кампании подчеркивает его усилия по улучшению доступа к здравоохранению и правам голосования для коренных американцев и его адвокатуру по вопросу о кризисе пропавших и убитых коренных американок.

Голосующие на параде в субботу выразили готовность голосовать. Даниэль Доктор, 48-летняя член Навахо Nation, учитель и руководитель семейной поездки из Феникса, выразила поддержку Харрис на пост президента и восхитилась разницей в реакциях на участие обеих кампаний в параде.

С другой стороны, Том Рэнджер, 67-летний республиканец и владелец кинотеатра в Вайн-Рок, выразил противоположные взгляды. Хотя он признал, что его политические убеждения ставят его в меньшинство, Рэнджер оценил, что среди избирателей племени меняется настроение и они разочарованы тем, как администрация Байдена-Харрис обращается с экономикой.

Тем не менее, независимо от их политических убеждений, избиратели из Навахо Nation выразили желание получать больше внимания от обеих партий.

Члены племени Навахо сталкиваются с трудностями, связанными с водой, продуктами питания, электричеством, интернетом и здравоохранением. Отчет демократов из Комитета по административным вопросам Палаты представителей за 2024 год подчеркнул, что коренные американцы также сталкиваются с различными барьерами для голосования, в том числе с длительными поездками для голосования лично из-за плохих или неудовлетворительных дорог, недостаточного транспорта, медленной почтовой службы и отсутствия адресов проживания на резервациях.

Недавно Верховный суд США поддержал часть закона Аризоны, требующего от потенциальных избирателей предоставить доказательства гражданства перед регистрацией на голосование с помощью формы штата. Этот закон, принятый в 2022 году, изначально оспаривался администрацией Байдена и различными организациями коренных народов и прав человека, которые выразили опасения, что он будет непропорционально влиять на коренных американцев.

Активистка Динэ (Навахо) Элли Янг возглавляет усилия по побуждению коренных американцев голосовать, в основном через конные походы, с 2020 года. В эти выходные она возглавит "Saddle up for Change", шестидневный, многоступенчатый конный поход в честь своих предков, которые преодолевали большие расстояния, чтобы голосовать из-за отсутствия транспорта, с целью регистрации избирателей и обновления их статуса регистрации в сельских районах Навахо Nation.

Мероприятие "Поездка на выборы" от Янга в 2020 году, как она написала в CNN в следующем году, было мотивировано нехваткой урн для голосования, мест для досрочного голосования и ограниченным временем работы на территории Навахо.

Демократическая избирательница Лорета Чарли, которая приехала из отдаленного навахского города Рокки-Ридж на прошлые выходные, подчеркнула важность голосования, но посетовала на отсутствие прогресса в инфраструктуре в своем сообществе.

"Я очень оптимистично отношусь к голосованию, но затем обещания, которые они делают во время кампании, начинают рассеиваться. И я понимаю, как работает бюрократия, так сказать. Не все склонны помогать коренным американцам", - сказала она.

Ее отдаленный участок Навахо редко посещают, не говоря уже о политических кампаниях, стучащих в двери.

"Я считаю, что нас обходят вниманием из-за расстояния. Я бы не сказала, что нас забыли, но я бы сказала, что нас обходят вниманием из-за нашего отдаленного расположения. Кто захочет проехать так далеко?" - сказала она.

Политическая значимость голосов Навахо была еще больше подчеркнута участием tanto демократических, как и республиканских кандидатов в параде, стремящихся повлиять на исход предстоящих выборов в Сенат и потенциально изменить политический баланс в Вашингтоне.

В свете трудностей, с которыми сталкиваются члены навахской tribes в вопросах доступности голосования, такие как длительные поездки для личного голосования и нехватка транспорта, решение Верховного суда США поддержать требование Аризоны о доказательстве гражданства для регистрации на голосование с помощью формы штата вызывает обеспокоенность по поводу непропорционального воздействия на коренных американцев.

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