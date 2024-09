В Сапоричье два человека погибли, еще пять получили ранения в результате нападения.

полночь: Россия наносит удар по региону Запорожье, приводящий к жертвам и раненымГубернатор Иван Федоров сообщает, что Россия атаковала регион Запорожье ночью, что привело к гибели как минимум двух гражданских лиц и ранению пяти. В частности, Россия якобы нанесла значительный удар по общине Комышуваха в регионе, причинив ущерб нескольким зданиям и объекту инфраструктуры. Спасатели остаются на месте, поскольку полный масштаб ущерба уточняется, как сообщает "Киевский независимый".

23:38: США признают план мира ЗеленскогоПосол США в ООН Линда Томас-Гринфилд упоминает о том, что американская сторона знает о последнем "плане мира" президента Украины Владимира Зеленского. Она считает, что этот подход может привести к положительным результатам и обсуждает возможности США по оказанию помощи в его реализации. Посол выражает оптимизм в отношении перспектив прогресса в переговорах о мире, не вдаваясь в подробности. Вероятно, Томас-Гринфилд имеет в виду "стратегию победы", объявленную Зеленским в прошлом месяце.

22:29: Ложная тревога с НЛО в Латвии разрешиласьЛожная тревога в Латвии: предполагаемое нарушение воздушного пространства балтийского государства НАТО неизвестным летающим объектом было разрешено. Объект, который прибыл из соседней Белоруссии и пересек границу в восточном регионе Краслава, был идентифицирован как группа птиц. Новости сообщает латвийское информационное агентство Leta, основываясь на информации, предоставленной ВВС. Ранее Министерство обороны в Риге предупредило об неизвестном летающем объекте, что привело к отправке истребителей НАТО, базирующихся в Льеляварде, но они не смогли обнаружить подозрительные объекты.

21:59: Молдова и Германия подписывают соглашение о кибербезопасностиМолдова и Германия стремятся укрепить свою защиту от "гибридной войны Путина" с помощью соглашения о кибербезопасности. Президент России Владимир Путин продолжает использовать тактику гибридной войны против Европы и Молдовы в целях дестабилизации, отмечает министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbок. "Но именно поэтому мы усиливаем наши усилия". С помощью поставок оборудования для ИТ, обмена информацией и обучения они хотят предотвратить кибератаки в Молдове и разоблачить дезинформацию.

21:12: Мужчину приговорили к пяти годам за критику военных действий РоссииМужчину в Москве приговорили к пяти годам в исправительно-трудовом лагере за публичную критику военного вмешательства России в Украину. Как сообщает государственное информационное агентство России ТАСС, обвиняемый, 38-летний мужчина, ранее признал себя виновным в "порочении военной силы" в апреле. Он получил первоначальный пятилетний срок исправительных работ, но оставался на свободе. Прокуратура успешно обжаловала приговор, требуя более строгого наказания. По данным ТАСС, мужчину, identificirovannogo как Юрий Кочуев, 38 лет, взяли под стражу и вывели из зала суда.

20:23: Военные Украины сообщают о разрушении складов с боеприпасами РоссииВоенные Украины заявляют, что они разрушили несколько складов с боеприпасами России на оккупированных украинских территориях. По данным командования ВМС Киева, разведчики обнаружили склады возле Мариуполя и впоследствии атаковали и разрушили их ракетами. якобы было уничтожено тонны боеприпасов. Эти утверждения нельзя независимо подтвердить.

19:06: Италия готовится передать Украине продвинутую систему ПВОИталия доставит вторую систему ПВО SAMP/T в Украину в этом месяце, объявил министр обороны Италии Гуидо Крочетто в Риме. Система способна одновременно отслеживать несколько целей и перехватывать до десяти. Это единственная европейская система, способная перехватывать баллистические ракеты.

19:02: Отчет сообщает о масштабной переброске российских войск в Курск для контрнаступленияРоссия якобы перебрасывает около 38 000 солдат для контрнаступления в приграничном регионе Курск, сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного офицера украинской разведки. Некоторые войска были перенаправлены с операций на юге Украины. Контрнаступление "еще не масштабное", согласно источнику, который отмечает, что России придется мобилизовать больше своих боевых подразделений, чтобы добиться более значительных успехов. Ранее Зеленский упоминал о необходимости 100 000 российских солдат для эффективного противодействия украинскому контрнаступлению в Курске.

18:22: Раскрыта украинская методика по поимке дезертировПосле двух с половиной лет конфликта украинская армия срочно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины пытаются уклониться от военной службы и бежать в соседние страны, такие как Молдова. Эти люди перехватываются на границе по реке Днестр.

17:44: Загадка покрытых шинами российских самолетов, возможно, разгаданаС конца лета 2023 года российские военные самолеты были замечены с шинами, закрывающими некоторые части. Причина этого оставалась загадкой. Теперь, возможно, высокопоставленный военный чиновник из США пролил свет на эту загадку. По словам Шайлера Мурэ, технического директора Центрального командования США, эта мера направлена на сбивание с толку целеуказания современных ракет. "Если вы прикрепите шины к крыльям, многие модели компьютерного зрения имеют трудности с распознаванием его как самолет", - сказал Мурэ во время дискуссии в американском think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS). Ранее некоторые предполагали, что шины могут служить дополнительной защитой от беспилотников-камикадзе.

16:56 Российские силы уничтожают угольную шахту УкраиныРоссийские военные продолжают наступление в угольном городе Вугледар, взрывая одну из крупнейших шахт страны. Видео показывает взрыв и последующее разрушение шахты над главным штреком. Приблизительно 150 миллионов тонн угля считаются залегающими в пластах шахты.

16:19 Писториус видит финансирование обороны как постоянную проблемуПосле выделения специального фонда в размере 100 миллиардов евро федеральный министр обороны Германии Борис Писториус видит дальнейшие требования по финансированию немецких вооруженных сил. "Специальный фонд, скорее всего, будет полностью исчерпан к концу года", - сказал Писториус после посещения войск в Саарлуисе. "Затем мы будем оценивать, откуда взять дополнительные ресурсы". Писториус подчеркнул, что в финансовом плане 2028 года запланировано около 80 миллиардов евро. "Я считаю, что это послужит основой для дальнейшего финансирования закупок и инфраструктуры". Он заключил: "Тем не менее, это остается значительной центральной проблемой".

15:51 Украина атакует жилые здания в БелгородеУкраинские войска продолжают беспощадные атаки на российские территории, целенаправленно атакуя Белгород вблизи границы. Несколько автомобилей и жилое здание полностью уничтожены, а другие повреждены. По меньшей мере, восемь гражданских лиц получили ранения.

15:14 Китайские суда присоединяются к российским военно-морским учениям во ВладивостокеПосле объявления о совместной военной операции два китайских корабля береговой охраны прибыли во Владивосток, как сообщают российские источники. Эти два корабля останутся во Владивостоке до пятницы, сообщает Министерство иностранных дел России. Целью этой операции является "укрепление стратегического сотрудничества между китайскими и российскими военными". Пекин добавляет, что военно-морские и воздушные силы обеих стран примут участие в учениях "Северное единство-2024" в Японском и Охотском морях у российского побережья. Китай также примет участие в российских стратегических учениях "Океан-2024", как сообщается.

14:39 Баerbock призывает оказать помощь Украине как спасательный круг для МолдовыФедеральный министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbок считает, что помощь Украине служит жизненно важной мерой для соседней Молдовы. "Все, что мы делаем, чтобы помочь Украине, способствует ее стабилизации в отношении Молдовы", - заявила Баerbок на встрече платформы сотрудничества с Молдовой в столице Кишинев. "Ясно, что главная забота людей здесь в том, что если Украина упадет, то следующей может быть Молдова".

13:56 Украина сообщает о гибели 97 спасателей с начала полномасштабного вторженияВойна России против Украины привела к гибели 97 украинских спасателей из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщило новостное агентство Ukrinform. Всего 395 спасателей получили ранения во время своих миссий. Сегодня Украина празднует "День спасателей".

13:44 Американская газета: Россия и Украина потеряли более миллиона солдатПо данным исследования американской газеты "Уолл-стрит джорнал", сотни тысяч солдат получили ранения и погибли на обеих сторонах во время российского нападения на Украину. Украинские войска, как сообщается, потеряли около 80 000 человек убитыми и 400 000 ранеными, согласно конфиденциальной оценке Украины. С другой стороны, Россия, по оценкам западных разведывательных служб, потеряла 600 000 солдат - 200 000 убитыми и 400 000 ранеными, как сообщается в газете. Обе стороны официально не сообщают о своих потерях.

13:21 Мунц: Россия сообщает о высоких темпах военной мобилизацииРоссия стремится увеличить свою военную силу до 1,5 миллиона солдат указом. Кремль хочет послать ясный сигнал за пределами войны на Украине, как анализирует корреспондент ntv Райнер Мунц. Мунц обсуждает источники российских солдат.

12:55 Кремль оправдывает расширение военной мощи из-за растущих угрозКремль оправдывает свои планы по расширению военной мощи до второй по величине армии мира, ссылаясь на растущие угрозы на своих границах. "Это результат растущего числа угроз на периферии границ", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции с журналистами. "Это из-за враждебной обстановки на нашей западной границе и нестабильности на восточной границе. Это требует соответствующих мер". Президент России Владимир Путин подписал указ в понедельник о увеличении регулярной численности активных солдат в российской армии на 180 000, что делает ее второй по величине армией в мире после Китая.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer: Большинство против поставок дальнобойных ракет для КиеваУкраинское правительство стремится атаковать российскую военную логистику - военные аэропорты, командные центры, инфраструктуру. Новое исследование RTL/ntv Trendbarometer показывает, что 64% опрошенных выступают против поставок западного оружия, которое позволяет Украине наносить удары по целям глубоко внутри России. В то же время 28% поддерживают такое оружие. Среди сторонников Зеленых и FDP большинство поддерживает такие ракеты (53% и 58% соответственно). Поддержка дальнобойных ракет среди сторонников SPD и Союза (34% и 31% соответственно). Среди сторонников BSW нет поддержки, а 4% сторонников AfD поддерживают дальнобойные ракеты. 61% сторонников SPD и CDU/CSU осуждают такие поставки оружия. 91% сторонников AfD и 97% сторонников BSW отвергают передачу дальнобойных ракет. Отклонение значительно выше на Востоке (83%) по сравнению с Западом (61%).

Подозреваемый в покушении на Трампа якобы выразил желание устранить Путина и Ким в 2022 годуРайан Уэсли Рутт, якобы виновный в покушении на Дональда Трампа, якобы выразил желание устранить Владимира Путина и Ким Чен Ына в 2022 году, как сообщает "Уолл-стрит джорнал", ссылаясь на сведения медсестры Челси Уолш. Уолш работала в Украине в том году и несколько раз встречалась с Руттом. Она описала его как самого опасного американца, которого встречала во время своего пребывания в Киеве. Якобы он пытался присоединиться к добровольческим бригадам и сражаться на стороне украинских сил.

Скандальный документальный фильм "Русские на войне" покажут на фестивале в ТоронтоНесмотря на предыдущие угрозы, скандальный документальный фильм "Русские на войне" будет показан на Торонтском международном кинофестивале. Организаторы ранее упоминали "значительные угрозы" из-за фильма, что привело к его удалению из фестиваля. Российско-канадский режиссер Анастасия Трофимова провела несколько месяцев с российскими солдатами на передовой в Украине для этого фильма. Украинский посол в Канаде раскритиковал это решение, заявив, что фестиваль служит платформой для российской пропаганды.

Посол России выражает скепсис в отношении мирных переговоровПосол России в Берлине, Сергей Нечаев, выразил осторожность в отношении потенциальных мирных переговоров с Украиной. Нечаев отметил, что твердый план мира важен, и только после оценки того, насколько он соответствует взглядам России, страна может его рассмотреть. Заявление Нечаева последовало после призыва канцлера Германии Олафа Шольца к более активным усилиям по достижению мирного соглашения.

UNDP помогает Украине готовиться к зимеУкраинская энергетическая компания Naftogaz будет более тесно сотрудничать с Программой развития ООН (UNDP), чтобы гарантировать энергетическую безопасность, так как эксперты опасаются, что Украина столкнется с суровой зимой с многочисленными российскими авиаударами по критически важной инфраструктуре. Ожидаются перебои с электричеством, отоплением и водоснабжением. UNDP стремится минимизировать перебои в поставках для населения, например, предоставляя газовые генераторы.

280 000 человек остались без электричества после атаки на Сумскую областьПосле российской атаки беспилотников на Сумскую область без электричества остались 280 000 человек. Украинские ВВС заявили, что сбили 16 беспилотников, но проникшие вызвали повреждения критической инфраструктуры.

Украина: российские силы executes военнопленногоУполномоченный по правам человека в украинском парламенте сообщает, что российские силы executes безоружного украинского военнопленного, руки которого были связаны скотчем. Эксперт по Украине назвал степень жестокости и кровожадности России непостижимой. Фотография убитого солдата была опубликована в социальных сетях.

Комментарий чеченского командира о наступлении в КурскеЧеченский командир Апти Алаудинov выразил оптимизм в своем Telegram-канале, когда Киев начал наступление в Курской граничной области в начале августа. "Давайте сохраним спокойствие, насладимся попкорном и посмотрим, как наши ребята победят врага", - написал он в первый день наступления. С тех пор Алаудинов стал постоянным комментатором наступления в Курске, а российские СМИ транслируют его заявления.

Германия предоставит Украине 100 миллионов евро зимней помощиГермания предоставит Украине дополнительные 100 миллионов евро зимней помощи, как объявил федеральный министр иностранных дел Анналена Баerbock во время своего визита в Республику Молдову в Кишиневе. "Ясно, что осень приближается, и зима уже не за горами", - заявила она перед встречей в столице бывшей советской республики. Считается, что Россия планирует еще одну "зимнюю войну", чтобы сделать жизнь людей в Украине как можно более трудной.

Украина сообщает о российских авиаударах в Сумской областиУкраина сообщила о новой крупной атаке беспилотников со стороны России. Силы ПВО заявили, что сбили 34 из 51 российских беспилотников прошлой ночью, с активностью в пяти регионах. По словам местных властей, инфраструктура энергоснабжения Сумской области также была целью. Там было перехвачено 16 российских беспилотников, что повредило критически важную инфраструктуру, такую как системы водоснабжения и больницы, все подключены к резервным системам питания. Команды экстренной помощи были вызваны для проведения необходимых ремонтных работ.

Украина: Россия потеряла 1020 солдат за 24 часаГенеральный штаб Украины сообщает, что Россия потеряла 1020 солдат в результате смерти или ранений за последние 24 часа. С начала полноценного вторжения в феврале 2022 года Украина насчитывает 635 880 потерь со стороны России. За последние 24 часа были повреждены или уничтожены шесть артиллерийских систем, два танка, шесть бронетранспортеров и 66 беспилотников.

07:10 Киевский пост сообщает: российский военный аэропорт атакованВ ранние часы атака беспилотников поразила российский военный аэропорт, расположенный в Энгельсе, Саратовской области. Как сообщает украинский новостной сайт "Киевский пост", атаку отметили слышимые взрывы на видео, которые они поделились. Аэропорт базирует стратегические бомбардировщики, вооруженные ракетами, которые часто используются Россией для бомбардировки украинских городов.

06:35 Столтенберг приветствует обсуждение разрешения на удары украинских дальнобойных вооруженийУходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует недавнюю глобальную дискуссию о предоставлении Украине разрешения наносить удары по российским территориям с помощью западных дальнобойных вооружений. Общаясь с LBC, он подчеркнул суверенитет каждого союзника в принятии таких решений, но подчеркнул необходимость тесной координации, как и прежде. Украина просила своих союзников предоставить это разрешение в течение нескольких недель, целясь в российские командные центры, аэродромы и инфраструктуру. Что касается страха эскалации войны, Столтенберг отметил: "Война не безрисковая. Однако победа Путина в Украине будет самым большим риском для нас".

06:13 Мета банит российскую пропаганду через RT по всему мируКомпания Meta, владеющая Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, прекратила распространение российской государственной пропаганды через каналы вроде RT по всему миру. Meta заявила, что RT (ранее Russia Today) и связанные с ним организации будут заблокированы на их платформах из-за дезинформации, распространяемой в связи с вторжением России на Украину. RT уже заблокирован в ЕС с весны 2022 года. Подробнее: [ссылка].

05:33 Лукашенко освобождает 37 заключенных в БелоруссииАвторитарный лидер Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 37 заключенных. Администрация тюрьмы в Минске подтвердила, что эти заключенные были осуждены за "экстремизм", термин, который в Белоруссии часто используют для обозначения критиков правительства. Среди освобожденных - шесть женщин и несколько человек с проблемами со здоровьем. Имена 37 помилованных заключенных не разглашаются. За последние два месяца Белоруссия неоднократно помиловала протестующих, задержанных во время антиправительственных демонстраций. В августе Лукашенко смягчил приговоры 30 политическим заключенным, а в начале сентября - еще 30. Во всех случаях заключенные выражали раскаяние и извинялись.

03:11 По данным ООН, нарушения прав человека в России растутПо данным доклада ООН, нарушения прав человека в России существенно возросли. Mariana Katzarova, назначенная специальным докладчиком ООН по ситуации в России в 2023 году, заявила, что теперь существует государственная система нарушений прав человека, направленная на подавление гражданского общества и политической оппозиции. Критиков, выступающих против участия России в войне на Украине, и диссидентов преследуют жестче. Katzarova оценивает число политических заключенных не менее чем в 1372 человека, осужденных по fabriкованным обвинениям и приговоренных к длительным срокам заключения. Пытки распространены в местах заключения, политических заключенных содержат в одиночных камерах, а некоторых силой помещают в психиатрические учреждения. Это только известные случаи; реальное число может быть выше, считает сотрудник организации.

23:24 Швеция предложена в качестве лидера planned NATO presence в ФинляндииNATO планирует создать военное присутствие на севере Финляндии, с Швецией в качестве потенциального лидера. Концепция предусматривает многонациональное присутствие NATO, известное как Forward Land Forces (FLF), подобное тому, что есть в соседних странах-членах NATO, граничащих с Россией. Об этом объявили министр обороны Швеции Паль Йонсон и его финский коллега Антти Хакканен на пресс-конференции в Стокгольме. Йонсон выразил благодарность за то, что Финляндия предложила Швеции возглавить это присутствие, что укрепит общую безопасность NATO.

