В Саксонии мэр Гримма побеждает в прямых выборах.

Мэр Гrimмы Матиас Бергер завоевал место в ландтаге Саксонии для партии «Свободные избиратели» Мэр Гrimмы Матиас Бергер завоевал место в ландтаге Саксонии для партии «Свободные избиратели». По данным государственного избирательного комитета, Бергер получил прямое место в третьем избирательном округе Лейпцига, набрав 36,6% голосов. Бергер выступал в качестве флагмана партии «Свободные избиратели» на местном уровне, и на национальном уровне партия получила всего 2,3% вторых голосов.

Политический ученый размышляет о возможности правительства меньшинства в Саксонии Лейпцигский политический ученый Хендрик Трeгер считает, что возможность правительства меньшинства ХДС и СДПГ в Саксонии, поддерживаемого Альянсом за прогресс и социальную справедливость (BSW), заслуживает рассмотрения. По словам Трeгера, с помощью воздержания депутатов BSW ХДС и СДПГ могли бы управлять с относительным большинством. Такие правительственные структуры распространены в скандинавских странах, и целесообразно изучать международные практики в этом отношении.

Образование правительства в Эрфурте обсуждается, Рамелов предлагает поддержку Вайгту Министр-президент Тюрингии Бодо Рамелов согласился поддержать председателя ХДС в Тюрингии Марио Вайгта в формировании большинства в ландтаге Тюрингии. Рамелов подчеркивает необходимость функционирующего правительства, даже если он не будет участвовать в нем. Он планирует поддерживать кандидатов, которые обладают мандатом от избирателей для формирования большинства правительства. В данном случае кандидатом является Вайгт. Мотивация Рамелова заключается в предотвращении ситуации парламентского шантажа, при которой АФД диктует условия всем другим партиям.

АФД получает места в парламенте Тюрингии даже без прямых кандидатов Несмотря на победу АФД с прямыми кандидатами в 29 из 44 избирательных округов, лидер фракции Йорг Мектель потерпел поражение от кандидата ХДС Кристиана Тишнера в избирательном округе Грайц II. Сильный результат второго голоса в 32,8% для АФД гарантирует им больше мест в ландтаге. Тем не менее, Мектель, возглавляющий государственный список, займет свое место в ландтаге.

АФД получает большинство голосов на выборах в ландтаг Тюрингии, но не получает предложений о сотрудничестве В Тюрингии АФД стала первой партией, победившей на выборах в ландтаг, получив явный плюс в 32,8%. Однако, так как ни одна демократическая партия не хочет формировать коалицию с АФД, они не смогут реализовать свои требования. Как вторая по силе партия, ХДС, скорее всего, начнет переговоры с Левой партией, чтобы сформировать стабильную правительственную коалицию.

Левая партия получает прямые места в ландтаге Саксонии, несмотря на провал пятипроцентного барьера Левая партия смогла получить два прямых места в Лейпциге на выборах в ландтаг Саксонии.особенности избирательной системы Саксонии позволили Левой партии войти в парламент, как прогнозировалось. Вход Левой партии в ландтаг означает, что коалиция ХДС, Зеленых и СДПГ больше не имеет большинства.

Лидер Зеленой партии связывает миграцию и Украину с результатами выборов Лидер Зеленой партии Омид Нурипуур связывает результаты выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии в первую очередь с вопросами миграции и конфликтом на Украине. Хотя федеральное правительство принимает меры по этим вопросам, коалиция подрывает себя из-за ненужных разногласий.

В Тюрингии ХДС, BSW и СДПГ не хватает большинства, склоняются к сотрудничеству с Левой партией В Тюрингии бывшая красно-красно-зеленая правительственная коалиция под руководством министра-президента Рамелова распалась. Так как ни одна партия не хочет сотрудничать с АФД, наиболее вероятным сценарием для правительственной коалиции является альянс ХДС, BSW и СДПГ. Однако, согласно текущим прогнозам, эта конфигурация не хватает одного места для достижения большинства в ландтаге, и они будут полагаться на Левую партию.

Кандидат ХДС Вайгт не получил прямого места на выборах в ландтаг Тюрингии Кандидат ХДС Марио Вайгт не смог получить прямое место на выборах в ландтаг Тюрингии. Он занял второе место в избирательном округе Саале-Хольцланд II, набрав 37,4% голосов, уступив кандидату АФД Вибке Мюхсаль, которая получила 39,2% голосов. На выборах в ландтаг Тюрингии в 2019 году Вайгт получил прямое место.

22:07 В Тюрингии многие молодые избиратели голосуют за АФД Более трети молодых избирателей в Тюрингии проголосовали за АФД, партию, которую служба Domestic Intelligence Agency считает правой экстремистской. Согласно данным, собранным infratest-dimap для ARD, 38% избирателей в возрасте от 18 до 24 лет в Тюрингии поддержали АФД. Левая партия получила 16%, ХДС - 13%, а Зеленые показали худшие результаты среди молодых избирателей с всего 6% голосов.

21:32 Саксония: Проекции отдают предпочтение ХДСВ последних проекциях, представленных ARD и ZDF, ХДС имеет явное преимущество перед АФД в Саксонии. По данным Infratest Dimap (ARD) и исследовательской группы Wahlen (ZDF), ХДС опережает АФД примерно на 1 процентный пункт, с 31,5 до 31,8% против 30,4 до 30,8%. Изначально исследовательская группа Wahlen предполагала тесную гонку между ХДС и АФД, но АФД постепенно догнала их, что привело к небольшому преимуществу ХДС. Однако только ARD сохранила это стабильное преимущество в своих проекциях.

21:21 Тюрингия: Мечты Рамелова маловероятныЛевые партии потерпели существенные потери на выборах в ландтаг Тюрингии, что может привести к отставке министра-президента Бодо Рамелова. Один из вечерних планов Рамелова - не допустить, чтобы АФД получила хотя бы треть голосов, чтобы заблокировать решения, требующие двух-thirds большинства, - вряд ли осуществится, так как АФД фактически этого добилась.

21:13 СДПГ остается стабильной, несмотря на трудностиНесмотря на плохие результаты на выборах в ландтаги Тюрингии и Саксонии, федеральный канцлер Олаф Шольц может рассчитывать на поддержку своей партии СДПГ, как заявил лидер партии Ларс Клингебейл в интервью ZDF. По словам Клингебейла, "я, как председатель партии, жду, что каждый будет работать еще усерднее". Партии необходимо коллективно вернуть потерянных избирателей. Клингебейл подчеркнул: "Теперь каждому нужно приложить усилия, чтобы улучшить ситуацию".

21:02 Кюбицки критикует коалицию "светофор" после пораженийЗаместитель председателя FDP Вольфганг Кюбицки призвал к последствиям в ответ на плохие результаты партий коалиции "светофор" на выборах в Саксонии и Тюрингии. В своем сообщении в "X" он заявил, что "результаты выборов показывают: коалиция "светофор" потеряла свою легитимность". Если значительная часть избирателей отвергает коалицию таким образом, должны быть последствия, считает Кюбицки, выражая мнение общественности о том, что "эта коалиция вредит стране". FDP не смогла преодолеть 5-процентный барьер на выборах в оба ландтага и теперь, по прогнозам, отстает всего на 1 процент.

20:41 Хёкке не получил прямые мандаты в ТюрингииЛидер фракции АФД в парламенте Бьörн Хёкке не смог получить прямое место в ландтаге Тюрингии. Как сообщает ntv, АФД получит место Хёкке в ландтаге, если другой депутат уступит ему место.

20:37 Левая партия войдет в ландтаг Саксонии, несмотря на снижение поддержки избирателейНесмотря на существенные потери, Левую партию, скорее всего, примут в ландтаг Саксонии. Хотя они не преодолели 5-процентный барьер со вторыми голосами, они, по последним данным ZDF, должны получить 4,3%. Однако два кандидата от Левой партии в избирательных округах Лейпцига лидируют над своими соперниками. Если они выиграют свои округа, они могут обеспечить несколько мест в новом ландтаге для своей партии. Эти два потенциальных победителя также могут занять первые позиции в списке своей партии, лишив ХДС, СДПГ и Зеленых их большинства, что потребует от министра-президента Креtschmer поддержки BSW для большинства в правительстве.

20:17 Прогноз для Саксонии: преимущество ХДС над АФД минимальноНа основе последнего отчета ZDF ХДС в Саксонии имеет преимущество всего в 0,1 процентного пункта над АФД. Христианские демократы набрали 31,5%, в то время как АФД, классифицированная как ультраправые страной, набрала 31,4%. В Тюрингии, похоже, АФД обогнала ХДС по проекциям. Зеленые сейчас на 5,1% в Саксонии и неясно, сколько мест они получат в парламенте. Левую партию, прогнозируемую на 4,3%, маловероятно, что она пройдет. СДПГ с 7,6% гарантирована в ландтаге.

19:56 Место Хёкке в парламенте Тюрингии под угрозойПрямой вход лидера фракции АФД Бьörн Хёкке в ландтаг Тюрингии под угрозой. После подсчета 68 из 74 избирательных округов кандидат от ХДС Кристиан Тишнер лидирует с 42,3% голосов, обойдя Хёкке, у которого 40,4%. Если Тишнер выиграет большинство в избирательном округе Грайц II, Хёкке не получит прямые мандаты и будет полагаться на место через государственный список, где он первый в списке АФД. Однако если многие прямые кандидаты от АФД выиграют, никто не войдет в парламент через государственный список.

19:50 Хёкке об успехе АФД: "Стратегия стены провалилась"В Тюрингии АФД, похоже, готова войти в ландтаг в качестве доминирующей силы. "Стратегия стены провалилась", - заключает ведущий кандидат партии Бьörн Хёкке. В интервью ntv он считает результат "историческим достижением" и обсуждает предстоящее формирование правительства.

19:42 Рамелов о проблемах Левой партии: "Нас съели живьем" Министр-президент Тюрингии Бодо Рамелов считает, что "каннибализация" его Левой партии происходит по двум причинам: "Во-первых, ХДС, которое на протяжении пяти лет совместно с нами управляло землей, упорно приравнивало Левых к AfD, толкая нас к "исключению", - заявил глава правительства в эфире ntv. Вторым фактором он назвал заявление BSW о том, что они обеспечат 17% голосов для AfD, в то время как на самом деле они забрали эти голоса себе. Рамелов все же может порадоваться высокой явке избирателей.

19:26 Нурипуур об успехе AfD: "Мои мысли с теми, кто боится" Лидер партии "Зеленые" Омид Нурипуур видит в результате выборов AfD в Саксонии и Тюрингии "поворотный момент" и призыв защищать демократию вместе.

19:13 Последнее прогнозирование для Саксонии: преимущество ХДС сокращается Последнее прогнозирование ZDF показывает, что AfD и ХДС идут почти ноздря в ноздрю в Саксонии: Христианские демократы лишь немного опережают с 31,7%, в то время как AfD набирает 31,4% голосов. BSW набирает 11,4%, СДПГ - 7,8%. "Зеленые" с большей вероятностью войдут в земельную парламент с 5,5%, в то время как Левые не дотянут до 5%-ного барьера с 4,3%.

19:08 Вагенкнехт рассматривает коалицию с ХДС и возможно СДПГ в Тюрингии Лидер BSW Сахра Вагенкнехт стремится к альянсу с ХДС и потенциально также с СДПГ в Тюрингии. "Мы очень надеемся, что сможем сформировать хорошее правительство вместе с ХДС - скорее всего, также с СДПГ", - сказала Вагенкнехт в ARD. После пяти лет правительства меньшинства люди хотят стабильное большинство, которое займется конкретными вопросами, такими как значительный дефицит учителей в Тюрингии. Одновременно они хотят правительство, которое выступает за мир, дипломатию и против размещения американских ракет в Германии. Вагенкнехт исключает коалиции с AfD в Тюрингии.

19:02 Последнее прогнозирование для Тюрингии: AfD улучшает свой результат Прогнозирование ZDF для результатов выборов в Тюрингии показывает, что правая радикальная партия AfD добилась еще большего успеха, чем первоначально прогнозировалось. Согласно этому, экстремистская правая партия получает 33,1% голосов в земле. ХДС - 24,3%, альянс Сахры Вагенкнехт - 15%. Левые, у которых Бодо Рамелов является популярным министром-президентом, теряют почти 8 процентных пунктов и находятся на 11,7%. СДПГ - 6,6%, "Зеленые" - 4% голосов.

18:56 Горинг-Эккарт: Триумф AfD - неожиданный сюрприз в Германии Лидеры немецких политиков от партии "Зеленые" более обеспокоены, чем потеря партии на выборах в Тюрингии, учитывая успех радикальных правых экстремистов AfD в Тюрингии. Каtrin Горинг-Эккарт, заместитель председателя Бундестага от партии "Зеленые", называет успех правых радикалов "неожиданным сюрпризом" в Германии. Лидер партии Омид Нурипуур сожалеет о провале своей партии, называя его "незначительным, учитывая, что AfD стала самой сильной силой в земельном парламенте".

18:48 Креtschmer о Саксонии: "У нас есть все основания для радости" Действующий министр-президент Саксонии Михаэль Креtschмер видит в ХДС опору правительственной коалиции. "У нас есть все основания для радости", - сказал Креtschмер на праздновании победы своей партии. "За нами пять трудных лет", - люди Саксонии доверили ХДС и не проголосовали протестом. "Мы знаем, как разочарованы люди происходящим в Берлине".

18:39 Оценка для Саксонии: Преимущество ХДС над AfD сокращается Предварительные оценки ZDF показывают, что преимущество ХДС над AfD на выборах в Саксонии сокращается: Христианские демократы лишь немного опережают AfD с 31,9% против 31,3% голосов. BSW получает 11,6%, СДПГ - 7,8%. "Зеленые" с большей вероятностью не войдут в земельную парламент с 5,2%, в то время как Левые с 4,5% будут исключены.

18:33 Вейдель, лидер AfD, требует участия партии в правительстве Председательница федеральной партии AfD Алиса Вейдель требует полного участия своей партии в правительстве в Тюрингии и Саксонии. "Традиционно, когда следуем традициям в этой стране, сильнейшая партия протягивает руку, и это AfD", - объясняет Вейдель на ARD, концентрируясь на Тюрингии. "Избиратели хотят участия AfD в правительстве. Мы контролируем 30% голосов в обоих федеральных землях, и без нас стабильное правительство невозможно".

18:30 Kuhnert, SPD секретарь-генерал: "У нас был шанс вылететь из ландтага"Секретарь-генерал SPD Кевин Кунерт признает скромные результаты своей партии на выборах в Тюрингии и Саксонии. "Это не повод для празднования для SPD", - объясняет он в эфире ARD. Тем не менее, его партии пришлось преодолеть множество трудностей в последние годы. "Был реальный риск вылететь из ландтагов", - говорит Кунерт. "Борьба того стоит, мы незаменимы". Нужно многое менять, подчеркивает Кунерт, и акцентирует: больше диалога с избирателями. На вопрос о канцлере Олафе Шольце он отвечает: "Нам нужно вместе артикулировать нашу политику".

18:23 Хёкке, лидер фракции AfD, приветствует результат в Тюрингии как "историческую победу"Лидер фракции AfD в ландтаге Тюрингии Бьорн Хёкке считает результат в Тюрингии "историческим". AfD теперь является самой популярной народной партией в федеральной земле, " Idiotic firewall nonsense should cease", - заявляет Хёкке в эфире MDR. Изменения произойдут только с AfD.

18:21 Чрупалла, лидер партии AfD, описывает победу в Тюрингии как "поворотный момент"Лидер партии AfD Тино Чрупалла празднует результаты своей партии как переломные, заявляя, что в обеих федеральных землях произошел политический сдвиг, как он сообщает ZDF. AfD, как сообщается, готова вести переговоры со всеми партиями. "В Саксонии мы наравне с ХДС", - говорит он, добавляя, что AfD хочет управлять ради Саксонии.

18:17 Линнеманн, секретарь-генерал ХДС: никакой коалиции с AfDСекретарь-генерал ХДС Карстен Линнеманн исключил любые сотрудничества с AfD в Тюрингии или Саксонии. "Мы тверды в этом", - говорит он в эфире ARD. ХДС теперь будет формировать правительства из центра парламента, обещает он, выражая уверенность в том, что это будет успешным. ХДС, по его словам, остается последним оплотом демократии. Партии "светофор" были наказаны, добавляет он.

18:13 Оценка для Саксонии: ХДС slightly ahead of AfD, BSW at 12 percent, Greens close to the edgeПервоначальная оценка выборов в Саксонию показывает ХДС с 31,5 процентами голосов, слегка опережая AfD с 30 процентами. BSW занимает третье место с 12 процентами, в то время как SPD остается в ландтаге с 8,5 процентами. Greens едва проходят в ландтаг с 5,5 процентами. Левые исключены с 4 процентами, и FDP не будет частью нового парламента.

18:10 Оценка для Тюрингии: AfD опережает ХДС, BSW войдет в ландтаг с 16 процентамиПервоначальная оценка выборов в Тюрингии показывает AfD с 30,5 процентами голосов, опережая ХДС с 24,5 процентами и Левых с 12,5 процентами. SPD представлена в ландтаге с 7 процентами, и BSW определенно войдет в ландтаг с 16 процентами. Greens и FDP все еще ниже 5 процентов.

18:01 AfD доминирует в Тюрингии, BSW набирает двузначные цифры в СаксонииПо предварительным оценкам выборов, AfD выходит в качестве самой сильной силы в Тюрингии, как и ожидалось. SPD удалось преодолеть пятипроцентный порог, в то время как Greens и FDP этого не сделали. С другой стороны, в Саксонии BSW впервые добился двузначного результата. ХДС опережает AfD в оценках, в то время как Левые и FDP, возможно, не получат представительства в ландтаге, а Greens остаются.

17:18 Бьорн Хёкке рискует не попасть в ландтагЛидер фракции AfD в Тюрингии Бьорн Хёкке может не получить места в будущем ландтаге. Его коллеги по партии могут даже поставить под угрозу его шансы. Многие из кандидатов AfD в округах имеют высокие шансы выиграть прямые мандаты. С другой стороны, Хёкке сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны кандидата ХДС Кристиана Тишнера в своем округе, Грейц II. Если Тишнер выиграет и AfD получит больше прямых мандатов, чем положено, никто не сможет войти через государственный список, даже с первого места, которое сейчас занимает Хёкке. В таком случае AfD, возможно, убедит успешного кандидата, выигравшего прямые выборы, отказаться от своего места в ландтаге, чтобы Хёкке смог получить свой мандат.

16:48 Возможное отсутствие освещения в СМИ на избирательной вечеринке AfD в ТюрингииВероятно, не будет освещения в СМИ на избирательной вечеринке AfD в Тюрингии. Партия, классифицированная как праворадикальная службой безопасности, пыталась исключить несколько СМИ из мероприятия. Однако суд предотвратил это, в результате чего государственная партия исключила всех журналистов. Представитель партии сослался на логистические причины для запрета: места на площадке не хватило для всех журналистов, подавших заявку на аккредитацию.

16:29 Высокое участие избирателей по почте на выборах в СаксонииМинистр-президент Саксонии от ХДС Михаэль Креtschмер назвал эти выборы "вопрошающими" для земли. Почти четверть избирателей уже проголосовали по почте. Госвыборный комиссар ожидает, что 24,6% избирателей проголосуют по почте. Участие избирателей в этот день было лишь немного выше, чем в 2019 году к середине дня.

15:52 Хёкке голосует на ЛАЗе, Рамelow голосует с женойЛидер и основной кандидат АФД в Тюрингии Бьёрн Хёкке проголосовал в полдень. Он приехал на избирательный участок на ЛАЗ-2105, российский внедорожник. Хёкке проголосовал в Бёрнхейгене в районе Айхсфельд.

Министр-президент Бодо Рамelow проголосовал в столице земли Эрфурте в сопровождении своей жены, Германы Альберти фон Хоф. 68-летний Рамelow возглавляет правительство свободной земли с 2014 года, с небольшим перерывом, в последнее время возглавляя правительство меньшинства.

15:40 Более высокое участие, чем в прошлый раз в Тюрингии и СаксонииВ Тюрингии к 2:00 PM проголосовали 44,4% избирателей, что на более чем два процента больше, чем на выборах пять лет назад. Это указывает на высокое участие. Голосование по почте еще не включено в эти цифры, согласно госвыборному комиссару. В Саксонии участие также было немного выше, чем в 2019 году, 35,4%. Однако госвыборный комиссар ожидает значительно больше голосов по почте, чем в 2019 году. Избирательные участки в обеих землях закроются в 6:00 PM.

15:13 Креtschmer надеется на партии "Светофор" в земельном парламенте

14:40 Главные вопросы, определяющие выбор избирателей в Саксонии и ТюрингииПочти треть жителей Саксонии и Тюрингии планируют голосовать за АФД на выборах 1 сентября. Большой опрос раскрывает причины этого, выявляя основные проблемы и вопросы. Миграция - лишь один из них.

14:13 Хёкке быстро покидает избирательный участок в ТюрингииНа выборах в Тюрингии главный кандидат АФД Бьёрн Хёкке проголосовал около полудня. Он не задержался на избирательном участке в Бёрнхейгене и не общался с журналистами на месте. Так как он всегда проигрывал кандидату от ХДС в своем родном районе Айхсфельд, Хёкке переключился на округ Грайц. Однако он также, похоже, проиграет ХДС там.

13:50 Участие избирателей в Тюрингии похоже на 2019 год к полуднюВ Тюрингии участие избирателей, похоже, такое же, как на предыдущих парламентских выборах. Согласно госвыборному комиссару, к 12:00 PM проголосовали около 32% избирателей на избирательных участках. Голосование по почте не включено в эти числа. В 2019 году участие избирателей было 31,2% в это время. Кажется, больше интереса к земельным выборам, чем к европейским и муниципальным выборам, которые проходили ранее в этом году. В июне участие избирателей было 24,3% в то же время.

Ожидается высокое участие избирателей на выборах в СаксонииВысокое участие избирателей ожидается на выборах в Саксонии. К обеду проголосовали 25,8% избирателей, как сообщило Статистическое государственное управление в Камменце. В 2019 году участие избирателей было немного выше, 26,2%. Голосование по почте еще не учтено в предварительных числах. Ожидается, что 24,6% избирателей проголосуют по почте, по сравнению с 16,9% в 2019 году. Выборный комиссар заявил, что процедура прошла без перебоев.

Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии могут ослабить коалицию в БерлинеРезультаты выборов в Саксонии и Тюрингии все еще ожидаются. Политический аналитик Альбрехт фон Люкке сказал, что если СДПГ не получит места в земельном парламенте, это будет подобно землетрясению. Он оценил выборы и их потенциальные последствия в интервью ntv.

Полиция расследует угрозу на избирательном участкеПолиция в Гере расследует угрозу, поступившую на избирательном участке. Мужчина в футболке АФД вошел в избирательный участок утром, чтобы проголосовать. Участковый уполномоченный попросил мужчину снять футболку, так как она нарушала политику избирательного участка против партийной рекламы. Мужчина подчинился, но при уходе с территории участка высказал угрозу вернуться, недовольный тем, как с ним обращались. Полиция взяла показания и проконсультировала мужчину. Кроме того, полиция в Эрфурте расследует политическую граффити ("Хёкке - нацист") возле избирательных участков как возможный ущерб имуществу.

Correctiv предупреждает о распространении ложной информацииСетевое исследование Correctiv предупреждает о повторяющемся ложном утверждении, что подписание бюллетеня защищает от манипуляций с голосованием. Федеральный избирательный комитет подтвердил Correctiv, что подписание бюллетеня нарушает тайну голосования и делает весь бюллетень недействительным.

Воigt надеется на "стабильные соотношения большинства"Главный кандидат ХДС в Тюрингии Марио Войт также проголосовал. Он хочет, чтобы многие тюринги голосали и использовали свое право формировать будущее земли. Он также надеется на "стабильные соотношения большинства", чтобы земля могла снова продвинуться вперед.

Сonneberg испытывает значительный рост нападений со стороны ультраправыхСonneberg, первый округ, возглавляемый политиком AfD, столкнулся с увеличением угроз в адрес активистов, что привело к отставке многих из них. Количество нападений со стороны ультраправых, похоже, выросло в пять раз за год. Эксперты связывают этот рост с деятельностью районного администратора AfD.

Кречмер выступает на избирательном участкеМинистр-президент Саксонии Михаэль Кречмер характеризует выборы в ландтаг как "вероятно, самые значительные со времен 1985 года". После голосования в Дрездене он выразил благодарность тем, кто "голосовал иначе" в прошлом, но теперь выбрал "сильную силу в гражданском центре", то есть Саксонский союз. "Это понимание облегчит формирование правительства, которое будет служить этой земле", - продолжил Кречмер. В недавних опросах его ХДС находится в тесном противостоянии с AfD.

Рамелов: Вогенкнехт "не на выборах"Для министра-президента Тюрингии Бодо Рамелова день выборов - "праздник демократии", хотя и неясно, переизберут ли его. В интервью ntv политик от Левой партии объясняет, почему он выступает против правительства меньшинства и ставит под сомнение компетентность BSW.

Историк озабочен датой выборовИсторик Петер Оливер Лёв критикует дату выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии, совпадающую с 85-й годовщиной начала Второй мировой войны. "Тот, кто считал хорошей идеей проведение выборов 1 сентября, не имел хорошего понимания истории", - заявил Лёв агентству Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Что касается AfD, которую служба безопасности считает "безопасно правой экстремистской" в обоих штатах, Лёв сказал: "Это может привести к очень негативным ассоциациям, если партия, чье отношение к эпохе нацизма оставляет желать лучшего, победит в Дрездене и Эрфурте".

Ключевые выборы: все данные для выборов в СаксонииСегодня около 3,3 миллиона избирателей в Саксонии могут решить, кто будет определять политическое направление дрезденского ландтага в будущем. ХДС может впервые с 1990 года лишиться своего доминирующего положения в штате. Министр-президент Саксонии Михаэль Кречмер называет это "ключевыми выборами". "Речь идет о многом".

Кречмер обвиняет коалицию "синих-желтых" в "суете перед выборами"В Саксонии начался день выборов, и вопрос в том, удастся ли министру-президенту Михаэлю Кречмеру продлить победную серию ХДС в штате. В интервью ntv он высказывает свою позицию по вопросу о беженцах, правительстве "синих-желтых" и войне в Украине.

Все данные для выборов в ТюрингииСегодняшний день решающий: в сердце Германии решается, кто будет управлять штатом с его около 2,1 миллиона жителей в течение следующих пяти лет. Сможет ли AfD с кандидатом в лидеры Björn Höcke занять наиболее влиятельную позицию в Тюрингии?

08:24 Потенциальная угроза AfD демократииОпросы предполагают, что AfD готова существенно укрепить свои позиции на предстоящих выборах в Саксонии и Тюрингии. Это угрожает демократическим институтам, как подчеркивает группа исследований, поскольку верховенство права может не быть таким прочным, как многие считают.

08:00 Участие в голосовании в Тюрингии и Саксонии

Сегодня в Тюрингии и Саксонии проходят выборы в новые ландтаги. Согласно опросам, AfD лидирует в Тюрингии. В Саксонии действующий ХДС под руководством министра-президента Михаэля Кречмера и AfD находятся в тесном противостоянии. Предварительные результаты ожидаются около 18:00, когда закроются избирательные участки. Эти выборы служат лакмусовой бумажкой для коалиции "синих-желтых" в Берлине.

Для текущей правящей коалиции "красные-зеленые" в Тюрингии, возглавляемой министром-президентом Бодо Рамеловым (Левые), нет большинства, согласно опросам. Одним из возможных поствыборных сценариев является правительство, состоящее из ХДС, Альянса Сахры Вогенкнехт (BSW) и СДПГ. В Саксонии остается неясным, сохранит ли действующая коалиция ХДС, СДПГ и Зеленых большинство. Кречмер не исключает альянса с BSW. Партия Левых рискует выбыть из ландтага Саксонии. Та же участь может постигнуть Зеленых и FDP в Тюрингии.

