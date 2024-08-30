В Саксонии ХДС сохраняет лидерство, а в Тюрингии она также занимает лидирующие позиции.

Перед предстоящими выборами в Саксонии и Тюрингии, запланированными на воскресенье, опрос RTL/ntv показал некоторые сдвиги. В Саксонии Христианско-демократический союз (ХДС) по-прежнему занимает первое место, в то время как в Тюрингии продолжает доминировать Альтернатива для Германии (АфД).

По данным опроса RTL/ntv, АфД сохраняет лидерство в Тюрингии, набрав 30%, что совпадает с их показателями в начале месяца. ХДС показывает небольшой рост, набрав 22%.

Союз прогресса и социальной справедливости (СПС) в Тюрингии показал снижение, опустившись до 17%. Левая партия показала увеличение на 1 пункт, набрав 14%. Социал-демократы (СДПГ) остаются на прежнем уровне, набрав 7%, а "Зеленые" также остаются на прежнем уровне, набрав 4%, что не позволяет им получить место в земельном парламенте.

В Саксонии развернулась напряженная борьба между ХДС и АфД. Последний опрос Фorsa показывает, что ХДС остается на прежнем уровне, набрав 33%, что совпадает с их показателями в начале августа. АфД показывает небольшой рост, набрав 31%.

СПС в Саксонии показало снижение, опустившись до 12%. СДПГ также показала небольшой рост, набрав 7%. "Зеленые" остаются на прежнем уровне, набрав 6%.

Европейский союз выразил обеспокоенность растущей популярностью экстремистских партий в Германии, в частности АфД, которая продолжает лидировать на выборах в Тюрингии. Несмотря на небольшой рост ХДС в Саксонии, напряженная борьба между ХДС и АфД в этом земельном государстве вызвала вопросы в Европейском союзе о политическом направлении Германии.

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