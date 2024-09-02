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Изменения на выборах в Саксонии: Быстрые оценки партий

Саксония: Глубокий взгляд на паттерны голосования

Изменения на выборах в Тюрингии: Быстрые оценки партий

Тюрингия: Глубокий взгляд на паттерны голосования

Будущие выборы Законодательного Собрания в 2024 году - В Саксонии и Тюрингии партии AfD и BSW получили значительное количество голосов.

Уменьшение популярности Левой партии в Тюрингии, существенные потери для коалиционных партий, продвижение AfD и сильный дебют BSW – наблюдались значительные изменения в паттернах голосования на выборах в ландтаги Саксонии и Тюрингии в 2024 году. Краткий анализ выступления каждой партии можно найти ниже, а более подробный разбор смены голосов представлен в сопровождающем графике.

Изменения на выборах в Саксонии: Быстрые оценки партий

Христианско-демократический союз (ХДС) смог завоевать голоса от левых, получив поддержку от бывших союзников, Зеленых и СДПГ, которые перешли к союзу. AfD и BSW потерпели неудачи.

AfD смогла завоевать голоса почти от всех партий, большинство из которых пришли от ХДС. Однако многие бывшие избиратели AfD также перешли к BSW, дебютирующему на этих выборах.

Левая партия потеряла многих своих избирателей, которые перешли к BSW бывшего члена партии Сахры Вагенкнехт. Кроме того, они потеряли голоса в пользу ХДС, AfD и СДПГ. Многие бывшие избиратели Левой партии также решили воздержаться от голосования на этот раз.

Зеленые, которые ранее были у власти, находятся в трудном положении: они потеряли голоса в пользу своих коалиционных партнеров ХДС и СДПГ, а также в пользу BSW, AfD, Левой партии и тех, кто не голосовал.

СДПГ получила голоса от Зеленых и Левой партии. Кроме того, многие неголосовавшие решили принять участие в этих выборах и проголосовать за социал-демократов. Их крупнейшие потери были в пользу ХДС и BSW, но AfD также получила многих бывших избирателей СДПГ.

Альянс BSW успешно дебютировал в Саксонии, получив многих избирателей от Левой партии, перешедших к BSW. Он также получил голоса от других устоявшихся партий и смог мобилизовать многих бывших неголосовавших.

Для получения более подробной информации перейдите по ссылкам ниже, чтобы увидеть, как изменились паттерны голосования для каждой партии.

Саксония: Глубокий взгляд на паттерны голосования

Изменения на выборах в Тюрингии: Быстрые оценки партий

Левая партия, которая ранее была у власти, потерпела значительные потери на этот раз. Они потеряли голоса в пользу BSW бывшего члена Левой партии Сахры Вагенкнехт, а также в пользу ХДС и AfD. Некоторые бывшие избиратели Левой партии также перешли к коалиционному партнеру СДПГ, в то время как другие решили воздержаться от голосования.

AfD смогла завоевать голоса почти от всех партий и также побудила многих предыдущих неголосовавших принять участие в выборах. Однако правые популисты также должны были принять потери и уступить голоса BSW.

ХДС смогла завоевать голоса от предыдущих правящих партий, причем наибольшая часть пришла от Левой партии. Многие избиратели FDP также перешли к христианским демократам. Союз потерпел потери в пользу AfD и BSW.

СДПГ потеряла многих голосов в пользу ХДС и BSW, а также в пользу AfD. Однако она смогла завоевать голоса от предыдущих коалиционных партнеров.

Зеленые, которые ранее были частью правительственной коалиции, потеряли многих голосов в пользу ХДС, а также в пользу коалиционного партнера СДПГ и BSW. Кроме того, AfD отобрала голоса у них.

Фракция Свободной демократической партии (СвДП) наблюдала, как многие из ее предыдущих избирателей перешли к ХДС, а также потеряли голоса в пользу AfD и BSW. Некоторые из предыдущих избирателей СвДП даже не проголосовали на этот раз.

Альянс, возглавляемый Сахрой Вагенкнехт (BSW), также успешно стартовал в Тюрингии: многие избиратели перешли от правящей Левой партии к BSW. Однако новичка также отобрали голоса у всех других партий и смогли побудить неголосовавших проголосовать.

Для получения более подробной информации перейдите по ссылкам ниже, чтобы увидеть, как изменились потоки голосов для каждой партии.

Тюрингия: Глубокий взгляд на потоки голосов

О данных, использованных в этом разделе: Перемещение избирателей является грубым приближением, которое сравнивает потоки избирателей между последними и текущими выборами. Институт Infratest Dimap определяет прибыль и убытки избирателей между партиями для ARD. Базой является модель для оценки, которая учитывает, среди прочего, опросы в день выборов (так называемые exit-polls), результат предварительного подсчета в воскресенье выборов, а также изменения в самом электорате (например, новые впервые голосующие).*

На выборах в Тюрингии ХДС также наблюдалось перемещение некоторых своих избирателей к Левой партии.

На выборах в ландтаги Саксонии и Тюрингии в 2024 году ХДС потерпела уменьшение голосов от своих союзников.

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