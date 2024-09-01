Выборы на региональном уровне - В Саксонии и Тюрингии более заметное участие.

На недавних земельных выборах в Тюрингии и Саксонии, похоже, наблюдается небольшое увеличение явки избирателей по сравнению с выборами 2019 года. К 16:00 земельный избирательный комиссар объявил, что в Тюрингии проголосовало около 55% избирателей, превысив показатель 2019 года в 54,1%. Аналогичная тенденция наблюдалась в Саксонии, где к этому времени проголосовало 35,4% избирателей, что превышает показатель 2019 года в 35,1%. Однако предварительные данные не включают почтовые голоса, и ожидается, что в этом году ими воспользуются 24,6% избирателей, по сравнению с 16,9% в 2019 году.

Голосование в обоих штатах продлится до 18:00, что даст возможность проголосовать большему числу избирателей.

Эти выборы рассматриваются как пробный запуск федеральных выборов в 2025 году. Опросы показывают, что АФД может получить около 30% голосов в обоих штатах, хотя формирование правительства остается неопределенным из-за отсутствия партнеров. Новый альянс "Бündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) планирует принять участие в формировании коалиции в Саксонии. Действующий министр-президент Михаэль Креtschmer (ХДС) имеет хорошие шансы на переизбрание в Саксонии, в то время как действующий премьер-министр Бодо Рамелов (Левые) в Тюрингии может столкнуться с трудным переизбранием.

СДПГ, Зеленые и СВП, скорее всего, понесут значительные потери.

Министр-президент Саксонии остается оптимистичным

Несмотря на сложные обстоятельства, Креtschмер выразил уверенность в том, что он будет возглавлять следующее правительство Саксонии. "Это должно быть Союз Саксонии. Мы здесь в Саксонии, нам не скажут, что делать. Мы пойдем своим собственным саксонским путем", - заявил Креtschмер после голосования в Дрездене.

Полиция расследует угрозу в избирательном участке Тюрингии

Выборы в Тюрингии проходили относительно спокойно до полудня, но в Гера полиция была вызвана на избирательный участок из-за угрозы. Мужчина в футболке АФД вошел в избирательный участок, чтобы проголосовать, и менеджер избирательного участка попросил его снять футболку из-за ограничений на политическую рекламу. Мужчина подчинился, но покинул избирательный участок, угрожая вернуться и выразив недовольство своим обращением. Полиция взяла показания и дала ему совет.

В Эйзенахе полиция расследует несколько случаев политической граффити ("Хёкке - нацист") возле избирательных участков, которые, как сообщается, были нанесены ночью в субботу, как акт вандализма.

В разгар выборов в Саксонии министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer выразил уверенность в продолжении своего руководства в Саксонии после голосования в Дрездене. Несмотря на угрозу на избирательном участке в Гера, выборы в Дрездене проходили относительно спокойно.

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