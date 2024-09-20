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ПолитикаНовостиНидерланды

В Роттердаме один человек был убит ножом.

 and  Carmen Simpson
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В Роттердаме один человек был убит ножом.

В Роттердаме мужчина устроил резню, нанося удары ножом случайным прохожим, в результате чего один человек погиб, а другой получил серьезные ранения. Подозреваемый был задержан правоохранительными органами, но мотивы его действий остаются неясными.

Во время инцидента один из очевидцев вмешался и обезвредил нападавшего. Свидетели сообщили, что слышали, как подозреваемый кричал "Аллах акбар", фразу, часто ассоциируемую с радикальными исламистами. Эта спорная фраза имеет корни в исламской традиции, но была искажена экстремистскими группами.

Конфликт произошел недалеко от моста Эразма, поздно вечером. Местный инструктор по фитнесу, присутствовавший на месте происшествия, заявил, что он обезвредил нападавшего, отобрав у него два больших ножа. Он поделился своей историей с голландской телерадиокомпанией NOS.

Правительство Гааги корректирует политику в области иммиграции

Недавно правительство в Гааге объявило о значительных изменениях в своей политике в области предоставления убежища. Премьер-министр Дик Схоф выразил обеспокоенность растущим числом мигрантов, въезжающих в страну, назвав это "кризисом с предоставлением убежища". В ответ его администрация планирует ввести "чрезвычайные меры" для ужесточения контроля на границах и ускорения процедур предоставления убежища. Кроме того, они намерены пересмотреть правила, регулирующие воссоединение семей для лиц, ищущих убежище.

Дutch government has expressed intentions to disregard certain EU asylum regulations in the future. However, EU laws on migration are still in effect and immediate changes have not been implemented, as a spokesperson from the EU commission office in Brussels declared.

Страны, такие как Дания и Венгрия, уже применяют более строгие правила в отношении беженцев и иммиграции. Нидерланды планируют присоединиться к этой группе, отказавшись от коллективных правил, установленных ЕС.

После того, как он поделился своей историей с NOS, инструктор по фитнесу вернулся домой в Нидерланды. Несмотря на напряженную ситуацию с иммиграцией в Гааге, голландский народ продолжал поддерживать свою репутацию гостеприимства и толерантности.

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