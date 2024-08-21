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ПолитикаНовостиКонфликт

В российском воздушном пространстве были перехвачены украинские беспилотные летательные аппараты, приближающиеся к Москве.

Россия испытывает приток украинских дронов, приближающихся к Москве. Некоторые дроны якобы упали вблизи столицы.

 and  Christian Meier
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- В российском воздушном пространстве были перехвачены украинские беспилотные летательные аппараты, приближающиеся к Москве.

В России во вторник вечером якобы были сбиты несколько украинских дронов, направлявшихся в Москву. Некоторые из них якобы упали в районе Подольска, примерно в 30 километрах к югу от границы Москвы, как заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Сначала считалось, что было перехвачено восемь дронов, летящих в Москву. Подробностей или заявлений от украинских сил не поступало.

По данным ТАСС, государственного новостного агентства России, были сбиты еще больше дронов в Тульской и Брянской областях. Не уточнялось, какой тип летательных аппаратов был использован. Одновременно сообщалось о сбитом ракете в Ростовской области на юге России. В каждом из этих случаев не было сообщений о жертвах или ущербе, согласно первоначальным данным.

С тех пор как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Украина ежедневно подвергается авиационным атакам, часто нанося удары по критически важной энергетической инфраструктуре и другим целям. В ночь на вторник также сообщалось о взрывах в западноукраинской области Хмельницком.

Причина сбитых дронов в указанных регионах остается неясной, возможно, связана с текущим конфликтом между Украиной и Россией. Несмотря на многочисленные вторжения дронов, не было сообщений о жертвах или значительном ущербе.

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