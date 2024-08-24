В результате удара беспилотника, российский склад боеприпасов получил значительные повреждения.

В результате воздушного удара по российскому Воронежу, по данным сообщений, Украина, возможно, атаковала военный объект: якобы загорелся склад боеприпасов, что привело к дополнительным взрывам. Введено чрезвычайное положение в трех поселениях.

Согласно сообщениям СМИ, Украина якобы атаковала склад с помощью беспилотников, расположенный возле Острогожска, примерно в 100 километрах к югу от Воронежа, как сообщает независимый интернет-портал Astra. Хотя власти не подтвердили, что это был склад боеприпасов, губернатор Александр Гусев ввел режим ЧС в трех поселениях из-за управления последствиями пожара и взрыва взрывчатых веществ.

Пострадали две женщины, одна из которых была госпитализирована. Примерно 200 человек были эвакуированы из района. По данным официальных источников, в результате ударов беспилотников также пострадали два человека в соседней Белгородской области. Министерство обороны России сообщило об перехватке только семи беспилотников, пять в Воронежской области и по одному в Белгородской и Брянской. Дополнительной информации о возможном ущербе не предоставлено.

Между тем, украинская армия сообщила о значительной ракетной атаке России на Змеиный остров в Черном море. Четыре крылатые ракеты Х-22 и управляемые бомбы, сброшенные над Херсонской областью, поразили остров. Дополнительной информации о ущербе не предоставлено. Остров Змеиный стратегически важен для контроля над западной частью Черного моря, был захвачен Россией в начале войны, но later был отозван.

Независимое новостное издание Astra заявило, что Украина использовала беспилотники для атаки на объект возле Острогожска, что может свидетельствовать о целевых ударах по складу боеприпасов. Из-за инцидента местные власти ввели режим ЧС в трех поселениях.

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