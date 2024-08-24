Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиДроны

В результате удара беспилотника, российский склад боеприпасов получил значительные повреждения.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Член 15-й бригады Национальной гвардии Украины управляет беспилотником Leleka-100
Член 15-й бригады Национальной гвардии Украины управляет беспилотником Leleka-100

В результате удара беспилотника, российский склад боеприпасов получил значительные повреждения.

В результате воздушного удара по российскому Воронежу, по данным сообщений, Украина, возможно, атаковала военный объект: якобы загорелся склад боеприпасов, что привело к дополнительным взрывам. Введено чрезвычайное положение в трех поселениях.

Согласно сообщениям СМИ, Украина якобы атаковала склад с помощью беспилотников, расположенный возле Острогожска, примерно в 100 километрах к югу от Воронежа, как сообщает независимый интернет-портал Astra. Хотя власти не подтвердили, что это был склад боеприпасов, губернатор Александр Гусев ввел режим ЧС в трех поселениях из-за управления последствиями пожара и взрыва взрывчатых веществ.

Пострадали две женщины, одна из которых была госпитализирована. Примерно 200 человек были эвакуированы из района. По данным официальных источников, в результате ударов беспилотников также пострадали два человека в соседней Белгородской области. Министерство обороны России сообщило об перехватке только семи беспилотников, пять в Воронежской области и по одному в Белгородской и Брянской. Дополнительной информации о возможном ущербе не предоставлено.

Между тем, украинская армия сообщила о значительной ракетной атаке России на Змеиный остров в Черном море. Четыре крылатые ракеты Х-22 и управляемые бомбы, сброшенные над Херсонской областью, поразили остров. Дополнительной информации о ущербе не предоставлено. Остров Змеиный стратегически важен для контроля над западной частью Черного моря, был захвачен Россией в начале войны, но later был отозван.

Независимое новостное издание Astra заявило, что Украина использовала беспилотники для атаки на объект возле Острогожска, что может свидетельствовать о целевых ударах по складу боеприпасов. Из-за инцидента местные власти ввели режим ЧС в трех поселениях.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Пересечение границы на границе Сумской области с Россией
Политика

Украинская стратегия в Курске: раскрытие их намерений.

Украинская стратегия в Курске: раскрытие их намерений. Тысячи украинских сил вторглись на территорию России почти три недели назад, преодолев границу, якобы установленную Путиным, 6 августа. Украинские войска, оснащенные танками, захватили и заняли около 1200 квадратных километров территории в регионе Курск, превосходя по размеру Берлин. В течение двух недель военные аналитики

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Сегодня военнослужащие Украины получают флаги своей страны в честь празднования Дня Независимости.
Политика

В обмен на взаимность Украина и Россия обменялись 230 заключенными.

В обмен на взаимность Украина и Россия обменялись 230 заключенными. Украина и Россия, под руководством Объединенных Арабских Эмиратов, обменялись 230 заключенными, из которых 115 были освобождены с обеих сторон. Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, "Сегодня домой вернулись еще 115 наших военнослужащих". Эти люди представляют различные подразделения украинской

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Лесной пожар на Мадейре был взят под контроль.
Политика

Лесной пожар на Мадейре был взят под контроль.

Лесной пожар на Мадейре был взят под контроль. Массивный лесной пожар на португальском острове Мадейра в Атлантике был усмирен благодаря вмешательству двух испанских пожарных самолетов. Как сообщает ЛУСА, национальное информационное агентство, региональный руководитель гражданской защиты Антониу Нунеш заявил: "Пожар ослабевает. Еще есть некоторые тлеющие участки и потенциальные небольшие возгорания,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
По данным палестинцев, в результате израильских нападений на различных территориях С rient Газы...
Политика

В Газе многочисленные палестинцы погибли в ходе продолжающихся столкновений.

Эскалация влажной распри в секторе Газа. Армия Израиля неоднократно атакует оппонентов в населенной местности, часто приводя к тому, что гражданские лица оказываются в эпицентре событий.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Болельщики существенно недовольны действиями руководства.
Федеральные земли Германии

Сторонники Хоффенхайма выразили недовольство руководством клуба

Болельщики Хоффенхайма оказались в конфликте со своей домашней командой. Во время дебютного матча сезона против Кёльна стадион клуба ТSG становится заметно менее оживлённым, так как фанаты выражают своё недовольство баннерами.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом
Главные темы

Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом

Инцидент в Солингене под пристальным вниманием: следователи не могут устранить возможные намерения, связанные с терроризмом Полиция сосредоточена на неопознанном подозреваемом, как уточнил главный прокурор Касперс. Основная версия о террористическом мотиве возникла потому, что "нет других причин". Пострадавшие "не были связаны друг с другом". Правоохранительные органы считают,

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека.
Главные темы

Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека.

Вредные последствия коричневого скрипача-паука для безопасности человека. Многие люди считают пауков неприятными или пугающими, и они не единственные, кто так думает. Пауки,-native для Германии, могут вызвать лишь неприятные чувства, но в странах, таких как Италия, даже ядовитые пауки обычны и становятся все более распространенными. Недавно произошел трагический инцидент, связанный

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно