В результате наводнения в Гранд-Каньоне пропал турист.

Авторитеты парка объявили, что они участвуют в операции по поиску и спасению, ищут женщину, предположительно унесенную наводнением недалеко от слияния реки Колорадо, как указано в сообщении, опубликованном в пятницу.

Женщину, опознанную как Ченоа Никерсон, 33 года из Гилберта, Аризона, не было в спасательном жилете, когда она была смыта в Хavasu Creek, согласно сообщению.

Несколько пешеходов оказались заблокированными во время внезапного наводнения в четверг днем, согласно данным парковой службы. Спасательная миссия была отправлена, чтобы спасти заблокированных пешеходов tanto ниже, как и выше Beaver Falls. Однако Никерсон все еще остается пропавшей без вести, согласно сообщению.

Национальная служба парков описала Никерсон как рост 173 см, вес 86 кг, с коричневыми волосами и голубыми глазами. Любую информацию о ее местонахождении просят сообщать на горячую линию службы расследований парка.

Сестра Никерсон, Тамара Моралес, выразила надежду CNN affiliate KNXV, что она будет найдена в безопасности. Муж Никерсон был успешно спасен, сообщила Моралес KNXV.

"Мы очень любим ее и не сдадимся. Мы хотим, чтобы все усилия были направлены на поиск и спасение ее", - сказала Моралес о своей сестре.

Губернатор Аризоны Кэти Хоббс приказала Аризонской национальной гвардии помочь в спасательных операциях на индейской резервации Хavasupai, окруженной национальным парком Гранд-Каньон, как сообщает KNXV. Наводнение, вызванное тропическими ливнями, спровоцировало несколько экстренных эвакуаций.

Несмотря на продолжающиеся спасательные усилия, местонахождение Никерсон остается неизвестным среди американских властей, участвующих в операции. Моралес и семья продолжают призывать к усилению поисковых усилий для безопасного возвращения Никерсон.

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