В результате нападений в Пакистане погибли многочисленные люди.

В политическом регионе Балахistan, расположенном в Пакистане, сепаратистские группы упорно добиваются автономии. Их агрессивные действия часто приводят к смертельным столкновениям, в результате которых погибли по крайней мере 40 человек, в том числе 10 солдат. Эта трагедия была спланирована известной группой, претендующей на принадлежность к Балахстанской освободительной армии (БЛА). Армия подтвердила, что 10 погибших были их собственными. Министр внутренних дел Мохсин Накви заявил, что эти нападения являются частью преднамеренного заговора, целью которого является дестабилизация страны. Силы безопасности ответили, убив 12 сепаратистов. Главный министр Пенджаба Шахbaz Шариф поклялся поймать виновных.

Поступили сообщения о трех отдельных нападениях в трех разных районах провинции, где часто происходят столкновения между милициями и силами безопасности. Юго-западный Пакистан служит ареной для этих столкновений. БЛА взяла на себя ответственность за тайные операции, направленные против дорог в Балахстане ночью. Они уточнили, что их целями были только сотрудники сил безопасности. Армия сообщила, что среди погибших есть 10 солдат и 4 сотрудника безопасности. Однако Министерство внутренних дел отказалось подтвердить версию БЛА, настаивая на том, что настоящими жертвами были мирные жители.

Препятствия для путешествий

Одно из упомянутых нападений произошло в районе Мусахаил, где группа из более чем 30 хорошо вооруженных людей атаковала 22 транспортных средства, в том числе автобусы, грузовики и микроавтобусы, на важном маршруте, соединяющем Балахстан и Пенджаб. Пассажиров из Пенджаба специально идентифицировали и жестоко расстреляли, как заявил высокопоставленный чиновник. В результате погибло 23 человека.

Подобный инцидент произошел в районе Бола, где боевики взорвали железнодорожный мост, соединяющий Балахстан, Пенджаб и Синд. Рядом с местом взрыва были найдены шесть тел. Из-за взрывов на мосту и примыкающей к Ирану железной дороге были приостановлены железнодорожные перевозки в Кветту.

В районе Калат в результате кровавого инцидента погибли по крайней мере 10 человек, в том числе 4 paramilitary personnel и один полицейский. Член Леви, связанный с полицией, сообщил об атаке на пожилого мужчину, подозреваемого в связях с силами безопасности, в гостинице района.

Богатство и нестабильность

Балахстан, расположенный на юго-западе Пакистана, граничит с Афганистаном и Ираном. Это самый малонаселенный и бедный, но самый нестабильный уголок страны. Сепаратистские группы призывают к отделению Балахстана от Пакистана уже несколько десятилетий. Их частые цели - работники из провинции Пенджаб, которых они обвиняют в эксплуатации природных ресурсов. Стратегический глубоководный порт Гавадар и ценное месторождение золота и меди находятся под контролем Китая. Также в регионе действуют исламистские группы, такие как Пакистанский талибан, которые нарушают мир.

БЛА является самой известной вооруженной сепаратистской группировкой в регионе. Пенджабцы часто становятся мишенью БЛА. БЛА считает, что большинство этнической группы в Пакистане, которых они называют пенджабцами, имеют подавляющее влияние в армии, которая активно борется против милиции.

Пакистанский институт по изучению конфликтов и безопасности сообщал в прошлом году, что в результате нападений милиции в Балахстане погибли 151 гражданский и 114 сотрудников сил безопасности. С тех пор, как талибы вернулись к власти в Афганистане в 2021 году, частота нападений вооруженных групп в Пакистане возросла.

Хотя возвращение талибов к власти в Афганистане в 2021 году усилило частоту нападений вооруженных групп в Пакистане, регион Балахстан уже давно является ареной для конфликтов. Исторически сепаратистские группы, такие как Балахстанская освободительная армия (БЛА), участвуют в смертельных столкновениях с силами безопасности, приводящими к значительным потерям. Эти войны и конфликты нарушают путешествия, приводя к трагическим инцидентам, таким как целенаправленное нападение на пассажиров из Пенджаба в районе Мусахаил, в результате чего погибли 23 человека.

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