В результате катастрофических наводнений и оползней в Непале погибли по меньшей мере 148 человек.

Катастрофические наводнения в Непале привели к не менее 148 погибшим, по данным властей, и около 55 человек все еще считаются пропавшими без вести. Ливни, вызванные наводнениями, начались в Непале, горной стране, поздно в четверг. В ответ на это правительство пообещало бесплатное медицинское обслуживание для пострадавших и гуманитарную помощь пострадавшим семьям.

Ближе к половине смертельных случаев произошли в и вокруг Катманду, столицы. Регион испытал значительные разрушения из-за наводнений и оползней. Местные СМИ описали дождь в Катманду как самый сильный за десятилетия. Во всем стране дождь в основном повлиял на центральные и восточные регионы. Рядом с Катманду несколько автобусов были унесены оползнями, и власти сообщили о recuperation по крайней мере 35 тел из транспортных средств.

"Продолжаются спасательные работы для пропавших без вести, в то время как пострадавшие семьи перемещаются. Этот процесс может занять еще несколько дней", - заявил представитель полиции Дан Бахадур Карки dpa. Примерно 100 человек получили ранения, и более 3600 жителей были эвакуированы, согласно данным полиции.

Агрессивные муссонные дожди привели к значительному ущербу дорог и мостов и временно прервали внутренние рейсы, согласно данным властей. Многие пути, ведущие в Катманду, заблокированы оползнями. В некоторых районах были кратковременные перебои с электроэнергией и интернетом. Школы по всей стране будут закрыты в начале недели, как объявило Министерство образования. Несмотря на заметные улучшения в погоде, власти прогнозируют дальнейшие дожди в определенных районах страны. Горный рельеф Непала и его большие реки делают его уязвимым для природных катаклизмов.

Широкие разрушения и жертвы часто происходят из-за интенсивных дождей, которые приводят к наводнениям и оползням в сезон муссонов в Южной Азии, который обычно длится с июня по сентябрь. Да, несмотря на разрушительные последствия, дождь полезен для сельского хозяйства, на котором значительная часть населения зависит.

Представитель полиции сообщил, что спасательные работы для пропавших без вести продолжаются, и перемещение пострадавших семей может занять еще несколько дней. Из-за сильных дождей по крайней мере 35 тел были recuperated из автобусов, пострадавших от оползней, рядом с Катманду.

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