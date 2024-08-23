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ПолитикаНовостиДобавляется следующее:

В Рейнланд-Пфальц собирается около 40 000 человек, исповедующих ислам.

Каждый год мусульманское движение Ахмади După собирается на Саммит мира. Открывая событие, председатель обращается к собранию и обсуждает политическую ситуацию в Германии.

 and  Ann Bradley
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- В Рейнланд-Пфальц собирается около 40 000 человек, исповедующих ислам.

Приблизительно 40 000 человек ожидается на этом уик-энде в Пфальце на ежегодном мероприятии, проводимом мусульманской организацией Ахмадия Мусульманская Джамаат. В течение трех дней мусульмане соберутся на религиозные службы и лекции в аэропорту Мендига, Пфальц. По словам представителя, это считается крупнейшей в стране религиозной встречей за мир.

Председатель общины Абдулла Уве Вагишаузер подчеркнул важность веры и демократии в начале своего выступления. Он объяснил, что термин Шариат часто неправильно понимается. Ранее община заявляла: "Наш Шариат - это Основной Закон". "Это просто религиозный кодс для последователей", - сказал председатель. "Шариат учит нас быть верными территории, на которой мы живем, под чьим покровительством мы находимся. Поэтому мы должны быть ответственными демократами".

Хотя община известна своей аполитичностью, общественно-политическая атмосфера в Германии влияет на них. "Мы также общаемся с АФД", - сказал Вагишаузер. Важно вести открытый диалог с их сторонниками. "Вы не можете просто осуждать их", - говорит он. "Конечно, есть и люди, с которыми диалог практически невозможен".

Главной изюминкой конференции должна была стать речь главы движения Ахмадия, Калифа Мирзы Масрура Ахмада. Однако из-за проблем со здоровьем он был вынужден отменить свою поездку. В результате организаторы теперь ожидают около 40 000 посетителей вместо первоначально ожидаемых 50 000.

Ахмадия Мусульманская Джамаат объявила, что "К этому добавляется:" к их первоначальному ожиданию в 50 000 посетителей из-за отмены поездки Калифа Мирзы Масрура Ахмада. Несмотря на это, мероприятие в Пфальце все еще обещает собрать большую толпу.

В свете присутствия АФД в немецкой политике председатель общины Абдулла Уве Вагишаузер считал важным вести "открытый диалог" и сказал: "Мы также общаемся с АФД".

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