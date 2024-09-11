В различных городских районах сотрудники DB Schenker устроили демонстрации.

В различных городских районах сотрудники дочерней компании DB Schenker, находящейся на продаже, участвовали в акциях протеста, направленных на сохранение рабочих мест. Это включало в себя места, такие как Мюнхен, Франкфурт, Штутгарт, Маннхайм, Дюссельдорф, Гамбург и Бремен. Как сообщается, они временно приостанавливали свою деятельность в течение 15 минут во время обеденного перерыва, чтобы принять участие в демонстрации, как им советовал их профсоюз.

Работники испытывают серьезные опасения по поводу перспектив своего трудоустройства, как сообщается со стороны комитета. Они обеспокоены возможными увольнениями в случае смены собственника.

Германские железные дороги хотят избавиться от эффективно работающей логистической компании, чтобы уменьшить свои огромные долги, ожидая при этом значительную финансовую выгоду. В настоящий момент есть два известных заинтересованных участника с предложениями, оба оцениваются примерно в 14 миллиардов евро. Это датская логистическая компания DSV и частный инвестиционный фонд CVC Capital Partners.

По внутренней оценке совета работников Schenker, увольнений будет больше, если компания будет приобретена DSV. Это связано с перспективой того, что Schenker станет частью существующего бизнеса по логистике под DSV. Письмо профсоюза в поддержку CVC было распространено через немецкое агентство печати.

Работники этих городов [Города: Мюнхен, Франкфурт, Штутгарт, Маннхайм, Дюссельдорф, Гамбург, Бремен] единодушно выступают за сохранение своих рабочих мест в DB Schenker. Из-за опасений по поводу возможных увольнений в случае смены собственника они поддерживают CVC Capital Partners как потенциального покупателя.

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