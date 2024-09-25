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ПолитикаНовости

В рамках судебного разбирательства судья защищает многие католические рабочие места от того, чтобы они подчинялись федеральным правилам, требующим отпуска для абортов и процедур инвитро-оплодотворения (ВОП).

В понедельник federalный магистрат в Северной Дакоте принял решение, согласно которому федеральная администрация временно не может навязывать многочисленным католическим работодателям по всей стране обязательное предоставление отпусков для абортов и лечения бесплодия. Это правило будет...

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В рамках судебного разбирательства судья защищает многие католические рабочие места от того, чтобы они подчинялись федеральным правилам, требующим отпуска для абортов и процедур инвитро-оплодотворения (ВОП).

Примерно более 7000 католических церквей и еще 1380 католических работодателей находятся под влиянием временного распоряжения судьи федерального суда США Дэниэла Трейнора, назначенного Дональдом Трампом, базирующегося в Бизмарке.

Противники, Ассоциация католических Benefits и Католическая епархия Бизмарка, утверждали, что их религиозные свободы нарушаются, так как правила вынудят их поддерживать своих работников в получении абортов или "морально спорных методов фертильности".

Распоряжение Трейнора вызвало споры о методах администрации Байдена по внедрению новых правил, отмечая "риск государственного вмешательства, несомненно, антирелигиозного", и утверждая, что "не нужно ждать правовой вызов, чтобы перестать нарушать конституционные права американских граждан".

Между тем другой судья вынес предварительное решение против обязательного предоставления абортных льгот, но распоряжение Трейнора было первым, которое сосредоточилось на правилах, требующих льгот для методов фертильности, согласно Национальному центру прав женщин. Трейнор также отложил введение защиты транссексуалов в новых правилах трудового законодательства в отношении католических организаций, которые возражали против этого правила.

Согласно судебным документам, администрация Байдена утверждала, что правила, которые ЭЕОК вводит в соответствии с законом 2022 года под названием "Закон о справедливости для беременных женщин", не будут нарушать их религиозные или свободу слова. Однако Трейнор заключил, что по крайней мере [действия Ассоциации католических Benefits] нарушат положение о мести, так как сотрудник будет уволен за противодействие католической вере, запросив льготу для рассматриваемого действия.

В сноске судья заявил: "Неконтролируемая государственная власть порождает мучеников, подобных Дитриху Бонхёфферу, заключенному и казненному за выступление против эвтаназии и преследования евреев; Мигелю Про, арестованному и в конечном итоге казненному за нарушение антикatholicsкого закона Каллеса в Мексике; и Томасу Мору, известному тем, что был казнен английским королем за отказ произнести слово".

Министерство юстиции отказалось комментировать.

Решение было ранее сообщено LawDork.

Дело является одним из многих правовых вызовов правилам, установленным ЭЕОК в соответствии с ПВЗА. Другой судья в отдельном судебном процессе, возбужденном в Луизиане, приостановил введение обязательных правил абортных льгот для других католических организаций, а также в Луизиане и Миссисипи.

Во вторник, 8-й апелляционный суд США, который будет рассматривать апелляцию на распоряжение Трейнора, заслушает доводы в отдельном споре об обязательных правилах абортных льгот, поданном несколькими штатами, возглавляемыми республиканцами. В этом случае судья первой инстанции отклонил их иск, решив, что штаты не имеют права подавать такой иск.

Правило ЭЕОК было спорным с самого начала, заставив агентство подчеркнуть, что оно не требует от работодателей финансировать аборт или предоставлять оплачиваемый отпуск для процедуры.

Правило, установленное в середине апреля, oblige большинству работодателей предоставлять "разумные льготы" сотрудникам, связанным с беременностью или родами, в том числе предлагать отпуск для аборта. Другие защиты в законе включают отпуск на восстановление после родов и посещения по поводу беременности или родов, а также льготы, связанные со сидением, легкой работой, грудным вскармливанием и перерывами на еду, воду и посещение туалета.

Вопрос о включении аборта в определение "беременность, роды или связанные с ними медицинские состояния" вызвал волну комментариев в комиссию, с примерно 54 000 просьб исключить аборт и примерно 40 000 просьб включить его.

"Что касается абортов, требования ПВЗА ограничены и, скорее всего, будут касаться только просьбы работника об освобождении от работы", - заявила комиссия в заявлении в апреле.

ЭЕОК также включила бесплодие и методы фертильности в определение правила "беременность, роды или связанные с ними медицинские состояния".

Политическая борьба вокруг Закона о справедливости для беременных женщин привела к тому, что несколько судей вынесли решения, а распоряжение судьи Трейнора сосредоточилось на правилах, требующих льгот для методов фертильности, тем самым влияя на сферу [политики].

Противники в этом деле, Ассоциация католических Benefits и Католическая епархия Бизмарка, выразили обеспокоенность по поводу нарушения своих религиозных свобод, подчеркивая пересечение [политики] и религиозных убеждений.

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