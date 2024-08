В процессе перехода на пост президента, Байден, как ожидается, будет выступать за Харриса, символизируя преемственность лидерства демократов.

Бiden's approach for his opening night speech at the Democratic National Convention remains consistent, yet the stakes have never been higher.

После давления со стороны влиятельных демократов, в том числе законодателей, финансистов и опросов, Байден готовится выступить перед своей партией. В ближайшие месяцы он будет активно поддерживать вице-президента Камалу Харрис, а также акцентировать внимание на своем наследии и внешней политике. Конец его пути, как они предполагают, наступит позже.

В понедельник в Чикаго он может произнести свою последнюю значительную речь перед выборами. После пяти десятилетий на публичной службе это один из последних шансов защитить свое наследие и продемонстрировать свой взгляд на страну.

Близкие соратники считают, что он захочет поговорить о прогрессе, которого США добились за последние три с половиной года. Этот оптимистический месседж будет усилен визуально впечатляющими образами, демонстрирующими трансформацию американской экономики - от закрытия школ из-за Covid-19 и удаленной работы до полностью открытого бизнес-ландшафта.

Байден будет утверждать, что Харрис является лучшим преемником этого рекорда, и представит свою presidency как основу для ее построения. В соответствии с темами tanto его кампании 2020 и 2024 годов, он предупредит о угрозе, которую представляет Дональд Трамп для демократии. Он будет утверждать, что Харрис и ее напарник, губернатор Тим Уолз, должны быть избраны, чтобы защитить страну от этой продолжающейся опасности.

Как он объяснил журналистам перед отъездом в Кампу-Дэвид, его сообщение демократам перед заключительным этапом выборов будет простым: "Победить."

По словам директора по коммуникациям Белого дома Бена ЛаБолта, Байден представит мощный аргумент в пользу продолжения прогресса и победы над попытками его сорвать, выбрав вице-президента Харрис и губернатора Уолза. Он достигнет этого, оглядываясь на достижения и вызовы, и подчеркивая важность момента: от экономики на грани до самой сильной в мире, преодоления пандемии раз в столетие и защиты демократии дома и за рубежом.

Изначально это не была речь, которую он планировал или надеялся произнести. До недавнего времени Байден готовился возглавить конвенцию в четверг вечером, не как любимый фигур, уходящий, а как nominee партии.

Длительная попытка снять его с демократического билета оставила шрамы. Люди, близкие к нему, признаются, что Байден все еще борется с обстоятельствами своего ухода.

Однако, по его мнению, сложный процесс, который привел к его уходу, имел преимущества для демократов. Партия быстро сплотилась вокруг Харрис, в том числе благодаря ранней поддержке Байдена. В результате, 81-летний президент теперь прибывает на конвенцию не под критикой за свой возраст и способности, а как лидер партии, пожертвовавший своими амбициями во благо нации.

По словам советников Байдена, его ранняя поддержка Харрис была критически важна для предотвращения раскола конвенции. Президент был действительно впечатлен энтузиазмом и энергией вокруг нового билета Харрис-Уолз.

Для своих советников помочь сделать возможной Харрис - это политическое наследие, которым они хотят, чтобы Байдена запомнили в этот момент. Он выбрал ее в качестве вице-президента, отдав предпочтение ей перед другими вариантами, и сразу же поддержал ее, как только вышел из гонки, предотвратив потенциальные вызовы со стороны других. Этот шаг позволил Харрис стать первой женщиной цветной, возглавившей билет главной партии.

Некоторые советники также утверждают, что Байден предоставил Харрис политические успехи, такие как снижение цен на рецептурные лекарства и снижение преступности. Президент ослабил традиционную критику республиканцев в отношении экономики и преступности, считая, что тем самым он защищает Харрис от потенциальных атак.

Однако не все является актом щедрости. Харрис все еще придется иметь дело с избирателями, которые не высоко оценили Байдена по экономике и иммиграции.

Изучая экономическую программу Харрис, которую она начала представлять на прошлой неделе, советники видят кандидата, который получает выгоду от улучшения настроений по поводу экономики и строит на идеях Байдена, таких как возобновление и расширение детского налогового кредита.

Тем не менее, Байден принял второстепенную роль на оставшуюся часть кампании. После ухода со сцены в понедельник вечером советники CNN сообщают, что он может выступить за Харрис в Пенсильвании, но присоединится к ней на дороге только по ее просьбе.

Участники United Center могут ожидать эмоционального всплеска для Байдена, как сказал Дунн, и это также должно поднять дух Харрис.

"Он смог вернуться и пережить те эмоции, которые люди испытывали к нему, которые, как правило, уменьшались, когда он был президентом, потому что люди не чувствовали, что у них есть такая же личная связь", - сказала она.

Отправляясь на Кампу-Дэвид в пятницу, с короткой остановкой в Филадельфии, Байдена сопровождал его давний советник по коммуникациям и политике Майк Донilon, который вернулся в Белый дом, чтобы помочь Байдену пройти через последние этапы его публичной службы.

Донлон руководил подготовкой к значительным речам Байдена, таким как его недавнее выступление из Овального офиса, где он объявил о своем решении не баллотироваться на переизбрание.

Во время этой речи Байден призвал американцев серьезно относиться к предстоящим выборам из-за их высоких ставок. Это сообщение будет отображаться на огромных экранах внутри зала конвенции в понедельник.

В 2016 году Байден намекал на то, что он будет служить один срок, прежде чем передать власть, но месяц назад он объяснил свою перемену сердца, ссылаясь на серьезность экономических и внешнеполитических вызовов, которые он унаследовал, а также на внутреннее разделение.

Несмотря на это, его появление на конвенции является явным указанием на переход. Те, кто участвует в планировании, выразили желание дать Байдену платформу, чтобы закрепить свое наследие и свои взгляды на достижениях своего президентства.

За свою политическую карьеру Байден произносил речи на более чем дюжине конвенций, но ни разу не был их nominee - даже когда он был nominee партии. В 2020 году из-за пандемии его номинация стала виртуальным событием, с его приемной речью, произнесенной в пустом зале конвенции в Уилмингтоне, Делавэр.

Этап конвенции имеет особое значение для Байдена, который неизменно возвышал конкурентов, стремясь к высшей должности.

В 2016 году, на восьмом году своего срока в качестве вице-президента, несмотря на то, что лидеры партии его проигнорировали, он отложил свою личную гордость, чтобы почтить уходящего демократического лидера. Он описал Барака Обаму как "воплощение чести, решимости и характера" и похвалил его как "одного из лучших президентов, которых мы когда-либо имели".

Тысячи посетителей конвенции в Филадельфии в том году махали плакатами "Джо" и "Скантон", символизируя рабочий класс и тесные связи Байдена с городом.

В понедельник отсылки к Байдену будут столь же очевидны, как и всегда. Один из его любимых фраз "Распространяйте веру" будет виден на плакатах. Делегатам конвенции выдадут пакеты с кофе в качестве отсылки к "Кувшину Джо", а также другие подарки от местных партнеров и поставщиков.

Кроме того, некоторые из сотрудников кампании Байдена 2020 года организовали послевкусие для выпускников широкой сети Байдена в понедельник.

Первая леди Джилл Байден, которая, как сообщается, выразила готовность поддержать Байдена, независимо от его решения относительно политического будущего, также выступит на конвенции в понедельник.

После завершения ночи Байден отправится в Южную Калифорнию в отпуск, позволив конвенции сосредоточиться на его выбранном преемнике.

Несмотря на высокие ставки в политике, Байден остается сосредоточенным на продвижении вице-президента Камалы Харрис и своего наследия. Он будет утверждать, что Харрис является лучшим преемником его рекорда, и ее президентство будет основываться на его достижениях.

Политическая обстановка сосредоточила внимание на важности выборов 2022 года, с критиками, утверждающими, что будущее демократии зависит от результата.

