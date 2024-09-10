В прошлом году наблюдается значительный рост на 45% в мошенничестве, связанном с криптовалютами, согласно откровениям ФБР.

Всплеск мошенничества, связанного с криптовалютой, ускорил общее увеличение обмана. Индивидуумы сообщили о потерях в размере около $4 миллиардов в результате инвестиций, связанных с криптовалютой, в 2023 году, что является существенным ростом по сравнению с $2,57 миллиардами, зафиксированными в 2022 году.

Впервые ФБР опубликовало отчет, посвященный исключительно мошенничеству, связанному с криптовалютой, из своих общих ежегодных статистик мошенничества, как было объявлено на пресс-конференции представителем ФБР. Мошенничество, связанное с криптовалютой, составило почти половину рекордных $12,5 миллиардов в онлайн-мошенничестве, сообщенных ФБР в предыдущем году.

ФБР продолжает работать над повышением осведомленности общественности об этой проблеме и призывает жертв быстро сообщать о мошенничестве с криптовалютой, чтобы вернуть украденные средства. По словам представителя ФБР, "многие жертвы накопили значительные долги, пытаясь покрыть потери от этих мошеннических инвестиций".

Представитель также отметил, что эта проблема представляет собой "постоянную угрозу для американской общественности" со стороны международных мошенников. "Криптовалюты охватывают все области расследований, с которыми сталкивается ФБР", - добавил он.

ФБР занимается широким спектром цифровых преступлений, в том числе атак с вымогательством и мошенничеством в технической поддержке, что приводит к миллиардным потерям для мировой экономики ежегодно. Новый отчет показывает, что криптовалюта часто используется в качестве валюты выбора во многих мошеннических схемах.

Представитель ФБР отметил растущее число мошенников во всем мире, участвующих в этих инвестиционных мошенничествах, которые, как правило, включают обман жертв, побуждая их вкладывать криптовалюту в фиктивные проекты, завоевав их доверие.

Жертвами мошенничества с криптовалютой могут стать люди любого возраста, отметил представитель. Согласно отчету, люди старше 60 лет сообщили о потерях в размере $1,6 миллиардов в 2023 году.

В прошлом году расследование CNN выявило десятки тысяч американских жертв этих сложных мошенничеств с криптовалютой, которые часто организуются китайскими преступными синдикатами, базирующимися в раздираемых войной странах Юго-Восточной Азии, таких как Мьянма.

Представитель подчеркнул, что мошенничество, связанное с криптовалютой, является серьезной проблемой в политической сфере, что может повлиять на финансовое регулирование и защиту потребителей. Из-за глобального характера этих мошенничеств международное сотрудничество является жизненно важным для борьбы с этой продолжающейся угрозой.

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