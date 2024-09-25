В предоставленном тексте вице-президент Харрис выражает намерение решительно опередить президента Трампа в критических избирательных штатах.

В Соединенных Штатах президентская гонка сужается до борьбы в семи ключевых штатах. Оппоненты, Трамп и Харрис, практически равны в опросах, проведенных в этих штатах. Результат может решиться всего несколькими тысячами голосов.

На данный момент бывший президент Трамп, похоже, набирает очки в нескольких важных штатах-pendulum против вице-президента Харрис. Недавний опрос, проведенный "Нью-Йорк Таймс" и Сиеной колледжем, показывает, что Трамп опережает Харрис в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине.

В Аризоне Трамп опережает Харрис на пять процентных пунктов. В августе Харрис опережала на пять процентных пунктов. Выборы в Аризоне, скорее всего, будут напряженными, учитывая, что Байден выиграл штат в 2020 году с минимальным перевесом около 10 000 голосов.

Опрос был опубликован в то время, когда демократы чувствуют себя обнадеженными благодаря своим впечатляющим усилиям по сбору средств, особенно после победы Харрис в дебатах против кандидата от Республиканской партии. Большинство зрителей согласились, что Харрис победила в дебатах.

На восточном побережье Трамп опережает в Джорджии на четыре пункта и в Северной Каролине на два пункта. Северная Каролина не голосовала за демократического кандидата в президенты с первого срока Обамы в 2008 году и отдала свой голос Трампу в 2020 году с considerable lead около 75 000 голосов. Однако Харрис имела небольшое преимущество в последнем опросе "Нью-Йорк Таймс" в августе.

С другой стороны, Джорджию выиграли демократы в 2020 году с минимальным перевесом около 11 000 голосов. Трамп опережает Харрис на несколько процентных пунктов во всех опросах, проведенных до сих пор.

Аризона, Джорджия и Северная Каролина входят в число семи штатов-pendulum, которые могут определить исход выборов в ноябре, наряду с Мичиганом, Невадой, Пенсильванией и Висконсином. Тем не менее, Харрис все еще может выиграть выборы без этих трех штатов, но ей, скорее всего, придется выиграть все четыре других штата-pendulum. Согласно опросу университета Квиннипиак, Харрис опережает Трампа в Пенсильвании на шесть процентных пунктов и в Мичигане на пять процентных пунктов. Ситуация особенно близка в Висконсине, где Харрис и Трамп разделены всего одним процентным пунктом с 48% и 47% соответственно. На данный момент Трамп имеет небольшое преимущество в Неваде согласно нескольким опросам.

Тем не менее, национальный опрос, проведенный "телесетией NBC" за выходные, показывает Харрис с перевесом среди зарегистрированных избирателей со счетом 49% против 44% Трампа. Харрис также показала 16-процентное улучшение своего рейтинга популярности. В июле демократы, возглавляемые Байденом, отставали от Трампа в этом опросе.

Номера национальных опросов сами по себе не могут предсказать исход выборов, так как победитель определяется получением более 270 голосов выборщиков. Эти голоса выборщиков распределяются на основе результатов в каждом штате. Кроме Мэна и Небраски, кандидат, получивший больше голосов, получает все голоса выборщиков, независимо от разницы.

В контексте сужающейся президентской гонки в США в 2024 году заслуживает внимания динамика в Аризоне. Бывший президент Трамп в настоящее время опережает вице-президента Харрис в Аризоне на пять процентных пунктов, что является существенным изменением по сравнению с августом, когда Харрис имела такой же перевес.

Кроме того, в ключевом штате Джорджия Трамп имеет преимущество в четыре пункта над Харрис, что может потенциально перевернуть штат из демократического в республиканский, учитывая его узкий перевес в предыдущих выборах.

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