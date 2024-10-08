Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

В предложении бюджета также запрошены вклад Комиссии.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
Крэнц ишойдер присутствуют на похоронах бывшего presidente-премьера Германии Ганса Модрова в...
Крэнц ишойдер присутствуют на похоронах бывшего presidente-премьера Германии Ганса Модрова в Берлине в прошлом году.

В предложении бюджета также запрошены вклад Комиссии.

Бывший видный фигурант политической сцены ГДР внимательно следит за выборами в восточных землях: в выступлениях AfD и BSW Эгон Кrenz видит значительный индикатор. Он разделяет позицию бывшего канцлера Шрёдера в отношении агрессивной войны России.

Бывший глава СЕД и председатель Госсовета ГДР Эгон Кrenz радуется недавним успехам на выборах Сахры Вагенкнехт и надеется на продолжение этой тенденции. "Меня это возбуждает, и я желаю ей удачи, чтобы она собрала еще больше голосов", - сказал Кrenz "Тагесшпигелю" во время перерыва на мероприятии "75 лет ГДР" в Берлине.

87-летний Кrenz интерпретирует сильное выступление AfD и BSW на трех восточных выборах в сентябре как призыв к переговорам, направленным на прекращение войны России против Украины. "Сообщение, которое передают эти события, таково: finally, послушайте нас! Мы хотим политику мира. Мы хотим жить, а не умирать", - заявил Кrenz.

Кrenz и Шрёдер поддерживают тесные отношения уже много лет

Кrenz похвалил призыв к более активным дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта в Украине со стороны министров Саксонии и Бранденбурга, Михаэля Креtschmer и Диетмара Вайдке, и председателя ХДС Тюрингии, Марио Войта. "Я считаю, это очень храбро, поскольку они выступают за такие меры против общественного консенсуса в ХДС или СДПГ, внутри всего трафика коалиции", - сказал Кrenz "Тагесшпигелю".

Он также похвалил позицию бывшего канцлера Герхарда Шрёдера по поводу войны России против Украины. "Я считаю, он занимает достойную позицию. Я согласен с ним в этом вопросе", - сказал Кrenz.

Кrenz и Шрёдер поддерживают тесные отношения. Они встречались на различных мероприятиях, таких как в 1980 году в Бонне и в 1981 году в Восточном Берлине. Кrenz тогда был лидером коммунистической молодежной организации, ФДЖ, а Шрёдер был председателем Социал-демократической молодежи. Кrenz подтвердил, что они общаются на "ты". "Мы знаем друг друга с юности, как это было принято в молодежном движении", - сказал Кrenz в субботу вечером, "в этом смысле не было никаких барьеров".

Не было таких барьеров и в другом контексте. В мае 2023 года Шрёдер и Кrenz посетили мероприятие, организованное российским посольством в Берлине, посвященное годовщине окончания Второй мировой войны. Там также присутствовал председатель AfD Тинo Чрупалла.

Кrenz выразил поддержку позиции Европейского союза в отношении агрессии России против Украины, заявив: "Я полностью согласен с позицией бывшего канцлера Шрёдера, и я считаю, что Европейский союз должен придерживаться своей твердой политики в отношении действий России".

В свете их долгой дружбы неудивительно, что Кrenz и Шрёдер вместе посетили мероприятие по случаю годовщины окончания Второй мировой войны в российском посольстве в Берлине. Несмотря на политические разногласия, они продолжают поддерживать тесную дружбу.

Долгосрочные ассоциированные: В конце марта 1980 года, Крэнцу и Шрёдеру, обоим в Бонне, было соответственно 43 и 35 лет.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вице-президент США и демократическая претендентка на пост президента Камала Харрис выступает с...
Политика

Недавно запущенная реклама кампании Харриса критикует управление Трампом в оказании помощи в случае стихийных бедствий.

Команда Камаллы Харрис запускает новую цифровую стратегию продвижения, на которой бывшие члены администрации Дональда Трампа критикуют предыдущего президента за управление стихийными бедствиями во время его пребывания на посту.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивиды бегут в безопасности после израильской атаки на район Мреиех, расположенный на южном краю...
Политика

Соединенные Штаты в настоящее время не пытаются оживить соглашение о перемирии между Израилем и Хезболлой, по словам сидящих властей.

После двухнедельного периода, когда Израиль сорвал соглашение о перемирии, предложенное США с Хезболлой, americanские власти отказались от активных усилий по возобновлению соглашения и вместо этого сосредоточились на влиянии и ограничении действий Израиля в Ливане и против Ирана, согласно...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Житель Ларри Пайерсон, из Острова Паласс, Южная Каролина, покупает бутилированную воду в местном...
Политика

Подготовка к бедствиям, управление беспорядками в социальных сетях, противодействие скудным ценовым тенденциям: следите за заголовками новостей.

Ежедневный обзор: пять моментов CNN — новости, которые мог бы пропустить, спеша по своим делам.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно