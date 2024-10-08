В предложении бюджета также запрошены вклад Комиссии.

Бывший видный фигурант политической сцены ГДР внимательно следит за выборами в восточных землях: в выступлениях AfD и BSW Эгон Кrenz видит значительный индикатор. Он разделяет позицию бывшего канцлера Шрёдера в отношении агрессивной войны России.

Бывший глава СЕД и председатель Госсовета ГДР Эгон Кrenz радуется недавним успехам на выборах Сахры Вагенкнехт и надеется на продолжение этой тенденции. "Меня это возбуждает, и я желаю ей удачи, чтобы она собрала еще больше голосов", - сказал Кrenz "Тагесшпигелю" во время перерыва на мероприятии "75 лет ГДР" в Берлине.

87-летний Кrenz интерпретирует сильное выступление AfD и BSW на трех восточных выборах в сентябре как призыв к переговорам, направленным на прекращение войны России против Украины. "Сообщение, которое передают эти события, таково: finally, послушайте нас! Мы хотим политику мира. Мы хотим жить, а не умирать", - заявил Кrenz.

Кrenz и Шрёдер поддерживают тесные отношения уже много лет

Кrenz похвалил призыв к более активным дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта в Украине со стороны министров Саксонии и Бранденбурга, Михаэля Креtschmer и Диетмара Вайдке, и председателя ХДС Тюрингии, Марио Войта. "Я считаю, это очень храбро, поскольку они выступают за такие меры против общественного консенсуса в ХДС или СДПГ, внутри всего трафика коалиции", - сказал Кrenz "Тагесшпигелю".

Он также похвалил позицию бывшего канцлера Герхарда Шрёдера по поводу войны России против Украины. "Я считаю, он занимает достойную позицию. Я согласен с ним в этом вопросе", - сказал Кrenz.

Кrenz и Шрёдер поддерживают тесные отношения. Они встречались на различных мероприятиях, таких как в 1980 году в Бонне и в 1981 году в Восточном Берлине. Кrenz тогда был лидером коммунистической молодежной организации, ФДЖ, а Шрёдер был председателем Социал-демократической молодежи. Кrenz подтвердил, что они общаются на "ты". "Мы знаем друг друга с юности, как это было принято в молодежном движении", - сказал Кrenz в субботу вечером, "в этом смысле не было никаких барьеров".

Не было таких барьеров и в другом контексте. В мае 2023 года Шрёдер и Кrenz посетили мероприятие, организованное российским посольством в Берлине, посвященное годовщине окончания Второй мировой войны. Там также присутствовал председатель AfD Тинo Чрупалла.

Кrenz выразил поддержку позиции Европейского союза в отношении агрессии России против Украины, заявив: "Я полностью согласен с позицией бывшего канцлера Шрёдера, и я считаю, что Европейский союз должен придерживаться своей твердой политики в отношении действий России".

В свете их долгой дружбы неудивительно, что Кrenz и Шрёдер вместе посетили мероприятие по случаю годовщины окончания Второй мировой войны в российском посольстве в Берлине. Несмотря на политические разногласия, они продолжают поддерживать тесную дружбу.

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