В пределах сферы трудностей, с которыми приходится сталкиваться с секретной службой США.

Все говорят о промахах того дня, - заметил бывший агент, имея в виду инцидент в Батлере, Пенсильвания. - И я считаю, что ошибки 13 июля, а также последние в Флориде указывают на более глубокую проблему внутри Секретной службы, - выразил этот бывший агент, который ушел в марте.

CNN связалась с дюжиной нынешних и бывших агентов, которые сообщили о рабочем месте, отмеченном архаичными процедурами, глубоко укоренившимися проблемами и губительной атмосфере.

Репутация Секретной службы синонимична точности, осторожности и защите. Однако реальность сложнее - высокое давление, высокие ставки и множество организационных и логистических препятствий.

Так было и с командой старших агентов Секретной службы, размещенной в Сан-Франциско для помощи в обеспечении безопасности периметра недавнего саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона и президента Джо Байдена.

Один из этих агентов, пожелавший остаться анонимным для откровенности, рассказал CNN, что двое агентов, ответственных за место проведения саммита, имели всего четыре года опыта работы в поле. Это привело к плохой коммуникации и неэффективному использованию ресурсов. По прибытии не было предварительного брифинга, плана, инструкций по работе агента и минимальной коммуникации до конца.

"Я провел целую неделю там, не видя одного из агентов по месту до тех пор, пока не подозвал ее и не спросил, почему мы все еще были на дежурстве, даже после того, как последний охраняемый объект уехал несколько часов назад", - вспоминал ветеран агент, проработавший в службе почти два десятилетия, давая интервью CNN. Вскоре после этого агент ушел из агентства.

Еще один старший агент задумывался о выходе на пенсию, но инцидент в Сан-Франциско заставил его передумать и уйти.

Инцидент в Сан-Франциско подчеркивает глубину проблем с моральным духом, выгоранием, штатом и удержанием сотрудников в агентстве. По словам инсайдеров внутри и вне организации, эти проблемы усугубляются плохим руководством на уровне руководства и среднего звена.

После попытки убийства в Батлере, Пенсильвания, Секретная служба столкнулась с повышенным давлением. Это включало усиление безопасности для Трампа, более крупные мероприятия для вице-президента Камалы Харрис, добавление сенатора ДжиДжи Вэнса и губернатора Тима Уолза и их супругов в качестве вице-президентских кандидатов, а также Общую Ассамблею ООН в Нью-Йорке на этой неделе. (Секретная служба обязана защищать всех иностранных глав государств, пока они находятся на американской территории). Эти обязанности добавляются к регулярным обязанностям, таким как круглосуточное и частичное обеспечение безопасности 42 достойных лиц - президента, вице-президента и их семей, кандидатов в президенты и их семей, и бывших президентов, среди прочих.

Служба запросила дополнительное финансирование от Конгресса для усиления своих ресурсов. Конгресс, как ожидается, утвердит дополнительные 231 миллион долларов для агентства через краткосрочный законопроект о финансировании на этой неделе.

"С момента событий 13 июля Секретная служба США усилила модель защиты для охраняемых лиц... Чтобы поддерживать это усиленное положение, нам нужны дополнительные ресурсы для увеличения расходов на поездки, сверхурочной работы, технических средств безопасности, специальных операций и расходов на партнерскую поддержку для усиления защиты", - сказал Антонни Гуигелими, главный коммуникатор службы, в заявлении CNN.

"Сотрудники Секретной службы США ежедневно сталкиваются с невероятно сложной задачей и работают в постоянно меняющейся, повышенной угрозе, чтобы выполнить свою миссию без сбоев. Агентство останется приверженным поддержке своих сотрудников, в том числе адвокатуре необходимых ресурсов, чтобы они могли эффективно выполнять свои обязанности", - добавил Гуигелими.

Трудности с персоналом

Служба борется с удержанием и текучестью кадров, даже при попытке нанять больше агентов, чтобы облегчить нагрузку на нынешних сотрудников.

На прошлой неделе президент Джо Байден подчеркнул, что службе "нужна дополнительная помощь".

"Я хочу четко заявить, что им нужна дополнительная помощь, и я верю, что Конгресс должен ответить на их потребности, если они, в самом деле, нуждаются в дополнительном персонале", - сказал Байден, добавив, "Они все еще решают, нуждаются ли они в дополнительном персонале или нет".

Актуальный директор службы Рональд Роу сказал на прошлой неделе, что агентство находится на пути к найму более 400 специальных агентов в этом году, отметив, что заявки на присоединение к службе "на все-time high".

Служба имеет около 8100 сотрудников, согласно представителю службы, в том числе примерно 3800 специальных агентов, 1500 офицеров подразделения, почти 275 технических сотрудников правоохранительных органов и более 2400 административных, профессиональных и технических сотрудников.

На слушаниях перед Комитетом по надзору Палаты представителей в июле тогдашний директор Секретной службы Кимберли Четл сообщила законодателям, что агентство "стремится к цели около 9500 сотрудников, чтобы соответствовать будущим и растущим потребностям".

Белый дом работает над поиском замены Четл и в настоящее время рассматривает потенциальных кандидатов, согласно источнику, знакомому с обсуждением. Неясно, будет ли принято решение до президентских выборов в ноябре.

Представитель службы сказал, что агентство сосредоточено на удержании нынешних сотрудников, одновременно применяя активную и динамичную стратегию найма.

Однако удержание нынешних сотрудников остается проблемой.

Согласно представителю службы, показатель текучести кадров агентства составил 10,26% в финансовом году 2022, 8,78% в 2023 и 8,85% в финансовом году 2024 на данный момент.

Они видят вас как не более чем физическое присутствие, - сказал он, подразумевая, что стимулы для удержания сотрудников, проработавших в агентстве от 5 до 15 лет, рассматривающих перемещения в другие места с эквивалентной оплатой, Reduced travel и лучший баланс работы и личной жизни, недостаточны.

Служба секретной безопасности США занимает скромное 413-е место из 459 правительственных агентств и подразделений в рейтинге «Лучшие места работы в правительстве США», согласно ежегодному исследованию неполитической и некоммерческой организации «Партнерство по служению обществу» и консалтинговой компании «Бостон Консалтинг Груп».

Как отметил один из действующих агентов, пожелавший остаться анонимным, в беседе с CNN: «Мы видим, как многие люди предпочитают уйти, а не уходить на пенсию».

Один из основных источников недовольства среди сотрудников Службы секретной безопасности – обязательное сверхурочное travail без оплаты для старших агентов. После превышения лимита оплаты за сверхурочную работу, основанного на базовой зарплате, агенты продолжают работать, но уже без оплаты.

Официальный представитель Службы секретной безопасности отказался предоставить точную информацию о количестве сотрудников, затронутых этой политикой. Лимиты оплаты определены в американском законодательстве. В 2016 году Конгресс принял и продлил в этом году закон, повысив лимит оплаты до $221,145.

А.Д. Роу, и.о. директора, признал проблему в своих недавних заявлениях: «Мужчины и женщины Службы секретной безопасности в настоящее время перерабатывают и справляются с вызовами».

Дефицит кадров усугубляется текущей ситуацией.

Джонатан Вакров, бывший агент Службы секретной безопасности и эксперт CNN, предложил усилить меры защиты для всех подопечных после недавней попытки покушения на Трампа во Флориде. «Однако на самом деле больше нечего предложить», – сказал он.

Агентство также должно быть «очень осторожным» в отношении возможных актов мести против других подопечных после нападений на Трампа, предупредил Вакров, признавая высокую вероятность подражания актам насилия.

Стресс, связанный с работой

В последние годы агенты несут высоконапряженные роли в течение длительных периодов.

Ранее агенты ожидали служить в «фазе два» – обычно в ролях защиты – в течение примерно трех лет, но теперь это ожидание возросло до шести лет, как сообщил агент.

«Вы всегда на чеку, настороже. Представьте это давление во всем теле», – сказал нынешний агент, подчеркивая высокие уровни выгорания среди своих коллег.

«Если вы хоть немного ослабите бдительность, вы можете пропустить что-то, подобное тому, что произошло во Флориде», – добавил он, имея в виду вторую попытку покушения, предотвращенную агентом в гольф-клубе Трампа.

Агентство предлагает краткосрочную консультацию по вопросам психического здоровья и конфиденциальную программу поддержки коллег.

Гиперполитизированная обстановка в течение последнего десятилетия оказала давление на агентство, которое всегда ценило свою нейтральность и глубокие связи с лидерами обеих партий, которых оно охраняет. Во время переходного периода президента были подняты внутренние вопросы и опасения со стороны сторонников Байдена, связанные с сильной личной политической лояльностью некоторых агентов Службы секретной безопасности к Трампу, что, по словам источников CNN, привело к проблемам с назначениями.

CNN сообщало ранее, что отношения между Биденами и агентством были «взрывоопасными» в начале администрации, что усугублялось «острыми инцидентами» с двумя питомцами первой семьи и сложными расписаниями. Представитель Службы секретной безопасности опроверг сообщения о напряжении между секретной службой и Биденами.

«Мы никогда не были политически разделены», – сказал один ветеран агентства.

«Самое главное было, чтобы подопечный доверял нам, но это не было связано с политикой», – добавил он, отметив, что поляризация способствовала потере гордости и профессионализма внутри.

Высокая текучесть кадров привела к пробелу в опыте, считает Вакров, один из основных факторов недавней попытки покушения на Батлере. Бипартизанская сенатская комиссия планирует представить промежуточный отчет в среду, отражающий серьезные промахи в подготовке и коммуникации на митинге Трампа в Батлере, Пенсильвания.

Множественные источники указывают на рекордно низкую мораль.

«Защита – это столько же искусство, сколько и наука, и если вы не понимаете тонкости планирования и логистики на месте, это может быть вредно как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения морали и персонала», – сказал Вакров.

В отчете CNN также принимали участие Уитни Уайлд.

Согласно интервью CNN с действующими и бывшими агентами Службы секретной безопасности, недавние ошибки агентства, такие как те, что произошли в Батлере, Пенсильвания, и во Флориде, являются результатом более глубоких проблем внутри организации, в том числе архаичных процедур, плохого руководства и низкой морали. (из оригинального текста)

Борьба Службы секретной безопасности с удержанием и текучестью кадров усугубляется плохим руководством, низкой моралью и обязательным сверхурочным travail без оплаты для старших агентов. (из текста о проблемах с персоналом)

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