- В политической сфере, республиканская представительница Лиз Чейни проводит кампанию за место действующей демократы Камалы Харрис.

Республиканский тяжовел Лиз Чейни планирует голосовать за демократического кандидата Харрис

Лиз Чейни, 58-летняя республиканка и ярая консерваторка, глубоко обдумала свой выбор на президентских выборах в ноябре. "Учитывая серьезную угрозу, которую представляет Дональд Трамп, я не буду голосовать за него. Вместо этого я отдам свой голос Камале Харрис", - заявила она на мероприятии в Университете Дьюка, Северная Каролина, как видно на видео. Чейни уже давно критикует бывшего президента-республиканца Трампа.

Чейни призывает учитывать значение ключевых штатов

"Мы не можем позволить себе игнорировать других кандидатов на выборах, особенно в штатах, которые могут стать решающими", - подчеркнула Чейни. Это заявление отражает ее позицию, что просто воздержаться от голосования за Трампа недостаточно, чтобы помешать его переизбранию. Большинство штатов США склоняются либо к республиканцам, либо к демократам, но небольшое количество остается неопределенным. Эти штаты, известные как "ключевые", характеризуются высокой степенью конкуренции.

Основные битвы ожидаются в Пенсильвании, Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине и Висконсине. Эти штаты считаются решающими, и каждый голос в них имеет большое значение. На президентских выборах 5 ноября демократический кандидат Харрис встретится со своим республиканским оппонентом Трампом. Опросы показывают, что борьба будет напряженной.

Чейни сталкивается с изоляцией от Республиканской партии

Лиза Чейни, дочь бывшего вице-президента Дика Чейни, считается самой громкой критикой Трампа среди республиканцев. Ее непокорность Трампу обернулась серьезной реакцией, в результате чего она лишилась своего поста в партии и, в конечном итоге, своего места в Палате представителей. Она сыграла важную роль в комитете, расследовавшем штурм Капитолия, и неоднократно выражала обеспокоенность угрозой Трампа демократии. Чейни открыто выступала против Трампа после штурма Капитолия, хотя до этого в основном поддерживала его политику.

Ходили слухи, что Чейни объявит о своем выдвижении на пост кандидата от демократов на конвенции в Чикаго в августе, но она этого не сделала. Ее республиканский союзник Адам Кинзингер, также член комитета по расследованию штурма Капитолия, выступил на конвенции.

Несмотря на изоляцию от своей партии, Лиза Чейни подчеркнула важность рассмотрения всех кандидатов, особенно в ключевых штатах. Как видная фигура в Соединенных Штатах, Чейни подчеркнула значение каждого голоса в штатах, таких как Пенсильвания, Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина и Висконсин, которые могут существенно повлиять на президентские выборы между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

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