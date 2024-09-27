В Покровске видеозапись показывает: "Это место превратилось в город, лишенный жизни"

В течение нескольких недель город Покровск в Донецкой области подвергается интенсивному нападению со стороны российских военных. Большинство жителей уже покинули район. Остатки украинских сил продолжают удерживать свои позиции, так как город имеет стратегическое значение из-за присутствия важных железнодорожных линий.

19:25: НАТО открывает центр управления в 200 км от российской границыФинляндия объявила о создании центра управления НАТО в Миккели, расположенном менее чем в 200 км от российской границы. С момента присоединения к НАТО около 1,5 лет назад Финляндия стремится четко заявить о своем полноценном членстве в альянсе и подчеркнуть важность НАТО для своей национальной обороны. Новый штаб сухопутных сил НАТО в Северной Европе будет размещен в Миккели и будет насчитывать несколько десятков международных сотрудников. Командование финской армии уже расположено в Миккели, согласно заявлению министра обороны Антти Хакканиеми.

18:51: Трамп выражает надежду на разрешение украинского конфликтаПосле встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке бывший президент Дональд Трамп выразил осторожный оптимизм в отношении окончания войны. Выражая уверенность в том, что конфликт будет в конечном итоге разрешен, Трамп вновь озвучил свою давнюю позицию по поводу решения украинского конфликта. Трамп критиковал многомиллиардную помощь США Киеву и намекал на возможный сдвиг в политике, если он будет переизбран. Как ярый критик американской помощи и сторонник соглашения между Украиной и Россией, Трамп неоднократно критиковал Зеленского. Перед их встречей Трамп прокомментировал их отношения: "У нас замечательные отношения, и у меня также замечательные отношения с президентом Путиным". Зеленский признал, что хочет улучшить отношения с Трампом, заявив, что надеется, что их отношения превзойдут те, которые у них были с Путиным.

17:56: Все больше украинских беженцев находят работу в ГерманииПоиск работы для украинских беженцев в Германии показал значительные улучшения, с более чем 8500 украинскими ищущими работу, которые нашли работу в сентябре 20XX. Федеральный министр труда Хубертус Хайль атрибутирует этот успех программе "рабочий буст", которая поддерживает беженцев в поиске работы после завершения курса интеграции и приобретения базовых навыков немецкого языка. На июль 20XX, примерно 266 000 из 700 000 украинских беженцев, проживающих в Германии, нашли работу, из которых 213 000 вносят вклад в социальное страхование, и 53 000 работают на мини-работах. Несмотря на остающиеся вызовы в признании иностранных профессиональных квалификаций, рынок труда для украинских беженцев показал существенный рост.

17:20: Российские войска захватывают территорию в ДонбассеРоссийские войска продолжают продвигаться на востоке Украины, захватив еще два поселения в регионе Донбасс. По данным Министерства обороны России, села Мариновка и город Укraine были захвачены. Однако военное командование Украины в Киеве еще не подтвердило этот факт. Ситуация в Мариновке в настоящее время описывается как спорная, в то время как Укraine была отмечена как под российским контролем украинскими военными наблюдателями в течение нескольких дней. Оба места находятся в Донецкой области, недалеко от более крупных городов Покровск, Курахове и Вугледар. За последние несколько месяцев российские войска продемонстрировали значительный прогресс в этом районе, поскольку украинские силы продолжают испытывать нехватку людей и поставок.

16:43: Зеленский встречается с Трампом, делясь общей цельюПрезидент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим президентом Дональдом Трампом во время своего визита в США, подтвердив их общую цель прекратить текущий конфликт в Украине. Перед их встречей в Trump Tower Зеленский подчеркнул важность прекращения войны, в то время как Трамп неоднократно критиковал финансовую помощь США Украине, предлагая необходимость переговоров с Россией. Критики обвиняют Трампа в сближении с позицией президента России Владимира Путина, и некоторые называют его stance вредным для Украины. Эта встреча стала их первой встречей более чем за пять лет после предыдущих встреч Зеленского с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

16:02: Киев предлагает повысить военный налог на свое населениеВ свете сокращения бюджета министр финансов Украины Сергей Марченко объявил о планах увеличить военный налог с 1,5 до 5 процентов, ожидая, что это принесет около 1,2 миллиарда евро в 20XX году и 3 миллиарда евро в 20XX+1 году. Однако этот шаг, скорее всего, негативно повлияет на экономику, поскольку другие финансовые решения оказались неэффективными. Марченко подчеркнул серьезность ситуации, предупредив, что Украина может быть вынуждена пойти на компромисс в своих ожиданиях по получению иностранной финансовой помощи, так как страна получила лишь около 10 процентов необходимой помощи в первом квартале. При ожидаемых 34,5 миллиарда евро внешнего финансирования в 20XX+1 году Киев остается оптимистичным в отношении укрепления своих финансовых ресурсов, хотя и с неопределенностью в отношении стабильности этих средств.

15:24: Норвегия прекращает автоматическое предоставление убежища восточным украинским беженцамНорвегия больше не будет автоматически предоставлять убежище беженцам из Восточной Украины. Норвежское правительство теперь будет рассматривать каждую заявку в индивидуальном порядке для лиц, приезжающих из восточных регионов. Восток, который находится далеко от зоны конфликта, в целом считается безопасным норвежскими властями. После российской оккупации в феврале 2022 года норвежские власти предоставили украинцам "коллективную защиту" и автоматически предоставили им убежище. С тех пор Норвегия приняла около 85 000 украинцев, больше, чем любая другая страна Северной Европы, согласно данным норвежских официальных лиц.

14:51 Россия готовится к новому призывуПризыв в России состоится 1 октября, как сообщает британская военная разведка. Все призывники в возрасте от 18 до 29 лет должны отслужить год в армии. Пока призывники не были отправлены на Украину, но были направлены в российский регион Курск, откуда планируется вытеснить украинские войска. Некоторые российские семьи жаловались, что их сыновья были отправлены на войну с менее чем четырехмесячной подготовкой. Согласно российскому закону, призывники не могут быть направлены в зоны конфликта до завершения четырехмесячной подготовки и специализации.

14:22 Германия принимает встречу с Байденом по УкраинеВстреча сторонников Украины состоится на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии 12 октября во время визита президента США Джо Байдена. Об этом объявил представитель правительства Германии Штеффен Хайбрест. Германия примет встречу так называемой группы контактов по обороне Украины с США. "В этом формате более 50 государств собираются для координации поддержки Украины", - сказал Хайбрест. Присутствие президента Украины Владимира Зеленского пока не решено.

13:56 Литва хочет купить немецкие танки Leopard 2Литва заинтересована в приобретении основных боевых танков Leopard 2 для новой дивизии армии. Решение ожидается в ноябре после утверждения покупки Советом национальной безопасности, сказал министр обороны Лауринас Кащюнас. Он не уточнил количество или вариант танков. Литва, являющаяся членом НАТО и ЕС, граничит с российским союзником Белоруссией и российским эксклавом Калининград. Литва воспринимает конфликт на Украине как угрозу своей национальной безопасности и укрепляет свою армию. Новая военная дивизия, в том числе танковый батальон, формируется, и немецкий танковый батальон будет постоянно размещен в Литве.

13:20 Discord может быть заблокирован в РоссииКоммуникационная платформа Discord может быть заблокирована в России в ближайшее время, сообщает российская газета "Коммерсант". Российское ведомство по надзору за СМИ рассматривает возможность блокировки Discord из-за якобы нарушений российского законодательства. В отчете не указаны конкретные обвинения. С начала месяца некоторые российские пользователи сообщали о проблемах с Discord. По данным "Московских времен", в России используют Discord от 29 до 40 миллионов человек. Платформа популярна среди геймеров, студентов и трейдеров криптовалют.

13:04 Байден отказывается снимать ограничения на оружие для глубоких ударов по РоссииПрезидент США Байден пообещал новый пакет помощи Украине на миллиарды долларов, но не снимает ограничений на поставки западного оружия для ударов по целям глубоко внутри России. По словам политического scientists Томаса Ягера, на это есть стратегические причины.

12:36 Американского гражданина обвиняют в "наемничестве" в РоссииПо сообщению российского новостного агентства РИА Новости, 72-летнего американца Стефана Хаббарда из Мичигана обвиняют в "наемничестве" в России 1 октября. Он живет на Украине с 2014 года и обвиняется в том, что сражался на стороне Украины в текущем конфликте. Отчет не уточняет, где и когда был арестован Хаббард.

12:01 Крывый Rih пострадал от ракетного удараСообщения из Украины свидетельствуют о новых российских атаках. Ракетный удар по полицейскому участку в Крывом Риге сегодня утром привел к травмам и разрушениям. Спасатели все еще ищут выживших, а также повреждены жилые здания. Также сообщают о российских атаках в Днепре, где был поражен промышленный объект, и в Херсонской области, где в результате российских авиаударов пострадали восемь человек.

11:27 Возможное вторжение российского дрона в воздушное пространство НАТО (романская версия)Министерство обороны Румынии в Бухаресте сообщает о возможном кратковременном вторжении российского дрона в их воздушное пространство ночью. Продолжительность якобы составила менее трех минут и произошла в приграничной зоне. Дрон, как считается, был вовлечен в атаку на Измаил, южный украинский город. По данным украинских властей, эта атака произошла ранним утром в пятницу, в результате чего погибли трое и пострадали около дюжины человек. Украинские ВВС сообщают, что сбили 24 из 32 российских ударных дронов в предшествующую ночь.

10:57 Фритц: США поставляют Украине управляемые бомбы впервыеПрезидент Зеленский отправляется в США, чтобы обсудить свой "план победы" и запросить дополнительную военную поддержку. Байден соглашается предоставить Украине пакет военной помощи почти на восемь миллиардов долларов. По сравнению с предыдущими поставками это существенное увеличение, сообщает репортер ntv Гордиан Фритц.

10:20 Отчет: американские разведывательные службы предсказывают жесткие репрессии, если Украина запустит дальнобойные ракеты по РоссииАмериканские разведывательные службы предсказывают серьезные риски, если Украина запустит западные дальнобойные ракеты по целям внутри России. Такое одобрение со стороны Запада может привести к жесткому ответу, как указано в неопубликованном докладе, цитируемом "Нью-Йорк Таймс". Агентства ожидают различных российских контрмер, от поджогов и саботажа европейских объектов до потенциально смертельных атак на точки военной поддержки США и Европы. Хотя не ожидается открытых российских атак, более вероятны тайные операции разведки. "Нью-Йорк Таймс" также сообщает, что американские разведывательные службы считают, что у Украины недостаточно дальнобойных ракет, чтобы существенно повлиять на ход конфликта. С высоким риском и неопределенным исходом этот вопрос представляет сложное решение для президента США Байдена.

09:57 Мунц о новом угрозе Путина: частичный экспортный запрет на стратегические ресурсы "не повлияет на Запад сильно"Россия угрожает принять меры против США, если будет снят запрет на использование дальнобойного оружия против российских целей. Путин рассматривает возможность введения ограничений на экспорт стратегических ресурсов, таких как уран, в качестве ответной меры против Запада. Репортер НТВ Мунц обсуждает причины и возможные последствия.

08:40 Украинский флот озадачен российским строительством возле моста в КрымНеопознанное российское строительство возле моста в Крым смущает украинский флот. По словам представителя украинского флота Дмитрия Плетёнчука из "Киевского независимого", цель пока неясна. "Это может быть оборонительное сооружение, может быть новый переход", - сказал Плетёнчук, но делать выводы еще рано. Однако представитель флота сомневается, что россиянам удастся завершить строительство из-за неблагоприятных погодных условий. "Россияне неоднократно пытались установить новые сооружения в Керченском проливе для строительства различных гидротехнических сооружений или барьеров, но после каждого шторма они оказываются на берегу". Мост соединяет Россию с Крымским полуостровом, который Россия аннексировала.

08:08 Город в Украине у границы с Румынией под атакой, несколько погибшихГород Измаил на юге Украины стал целью. В результате утренней атаки российских беспилотников погибли трое человек, как сообщает губернатор Одесской области Олег Кипер. Все жертвы были пожилыми, в том числе женщина в возрасте 90 лет. Еще 11 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Кипер также подтверждает повреждение зданий и автомобилей, а также несколько пожаров. Город Измаил расположен на границе с Румынией, где северная часть дельты Дуная образует границу. Подробнее здесь.

07:40 Для успешных переговоров: Рот призывает к "значительно большему" военной помощи ЕС УкраинеЭксперт по внешней политике СДПГ Михаэль Рот призывает европейские страны увеличить военную поддержку Украины. "Крупные европейские страны должны существенно нарастить военную поддержку, чтобы Украина оставалась свободной и демократической нацией", - сказал Рот газете "Тагесшигель". "Теперь пришло время мобилизовать все силы, чтобы поставить Украину в наилучшее положение для возможных переговоров". Рот считает: "Тот, кто хочет как можно быстрее закончить войну, должен обеспечить Украину тем, что ей нужно". Военная сила и дипломатия тесно связаны. "Россия будет открыта для переговоров, только если Путин убедится, что победа над Украиной невозможна".

07:09 Баerbock: Без нашей поддержки больницы и дети остаются уязвимымиМинистр иностранных дел Германии Анналена Баerbок защищает поставки вооружений Запада на Украину и предупреждает о колебаниях поддержки Киева. "Идея о том, что без оборонительного оружия не было бы боев и страданий на Украине, столь же упрощенная, сколь и ошибочная", - заявила она во время дебатов в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в четверг. "Если Россия прекратит свою атаку, война закончится. Если Украина прекратит защищаться, война закончится для Украины". Путин ответил на приглашение на конференцию по миру бомбардировкой детской больницы. Пока Путин не готов к переговорам, прекращение нашей поддержки означает, что "больницы Украины и ее дети остаются уязвимыми. Следующие военные преступления, возможно, произойдут и в других странах". Баerbок подчеркивает, что Россия "неоднократно нарушала неприкосновенность границ балтийских государств и Польши".

06:45 СлоСловения призывает не спешить с принятием решений о применении дальнобойного западного оружия на российской территории, учитывая немецкие опасения. Премьер-министр Роберт Голоб сказал это во время дебатов в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявив: "Обычно неразумно заранее исключать определенные темы". Он добавил: "На этом этапе все варианты должны быть рассмотрены, а затем выбран наиболее подходящий для текущей ситуации". Голоб имел в виду возможное использование крылатых ракет. До сих пор крупные державы, такие как Германия и США, колебались по этому вопросу. Федеральный канцлер Олаф Шольц недавно заявил, что в будущем не будет поставлять Украине дальнобойные высокоточные оружия.

06:11 Баerbock призывает Иран прекратить помощь РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Баerbок призывает Иран прекратить любую поддержку России в ее действиях против Украины и запретить передачу ракет и беспилотников. Об этом было объявлено на платформе X. Баerbок обсуждала этот вопрос со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

06:01 Трамп назначает встречу с ЗеленскимБывший президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в Нью-Йорке. Встреча состоится в Trump Tower в Манхэттене, как сообщил Трамп. Зеленский, который встретился с президентом Джо Байденом в четверг, продлил свой визит в США, чтобы встретиться с Трампом. Перед поездкой в США Зеленский выразил желание встретиться с Трампом, Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, чтобы представить свой "план победы" для завершения войны в Украине. Подробнее об этом здесь.

04:25 Харрис гарантирует Зеленскому поддержку и предупреждает о ТрампеКандидат в президенты США Камала Харрис гарантирует свою поддержку президенту Украины Зеленскому и предостерегает от возможной победы Трампа на выборах, не mencionя его имени напрямую. "Моя поддержка народа Украины непоколебима. (...) Я буду неизменно поддерживать Украину и работать над обеспечением ее победы в этой войне и безопасности и процветания", - заявила Харрис во время визита Зеленского в Вашингтон. Она выразила озабоченность тем, что окончание конфликта может не быть полностью под контролем Украины, так как есть люди в США, которые пытаются заставить Украину уступить значительные территории, принять нейтралитет и отказаться от обязательств перед другими странами. Эти предложения напоминают те, которые были предложены лидером Кремля Путиным, и могут рассматриваться как форма капитуляции.

02:08 Украина сообщает об обстрелах западнее ХерсонаРоссийские силы неоднократно обстреляли поселок Томыная Балка, расположенный западнее подконтрольного Украине города Херсона, в четверг, сообщает губернатор региона Прохордин. В результате атаки погибла женщина и еще один человек получил ранения.

00:55 Великобритания планирует направить дополнительные артиллерийские системы УкраинеВеликобритания направит следующую партию самоходных артиллерийских систем AS90 в украинские силы обороны. Ранее уже было предоставлено десять таких систем, а в ближайшие недели ожидается прибытие еще шести единиц, как сообщает Министерство обороны Великобритании.

23:33 ООН борется за получение средств для зимней помощи УкраинеООН признает недостаточное финансирование для поддержки украинцев этой зимой, как сообщается в их собственных заявлениях. "Уровень финансирования организаций, подобных нашей, недостаточен в это время года", - говорит Каролина Линдхольм Бilling, координатор ООН по Украине в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). УВКБ ООН в настоящее время имеет только 47% необходимых средств для оказания помощи миллионам украинцев, пострадавших или перемещенных в результате конфликта. В прошлом году в это время УВКБ ООН было профинансировано на 70%.

22:13 Байден обещает усилить помощь УкраинеПрезидент Джо Байден заявляет о планах усилить американскую помощь Украине в течение оставшегося срока своего пребывания на посту. Он утверждает, что это укрепит переговорную позицию украинского правительства. Байден разделяет свои взгляды перед встречей с президентом Украины Володымром Зеленским в Вашингтоне. Срок полномочий Байдена истекает в январе. Его может сменить либо вице-президент Камала Харрис, либо республиканец Дональд Трамп, которого ожидают сократить американское участие в Украине.

21:34 Украина: Россия готовится усилить атаки в Запорожской областиПо данным украинской разведки, российские войска вскоре планируют усилить свои наступательные действия в Запорожской области. Спикер войск, дислоцированных в южном регионе Украины, заявил в национальном телеэфире: "Виден тренд на эскалацию в секторе боевых действий в Запорожской области". За последние 24 часа было зафиксировано пять российских атак, и спикер указывает на то, что их число может возрасти, так как их данные свидетельствуют о сосредоточении ударных групп противника в районе [поселка] Приютное. Кроме того, на российской стороне получены легкие бронемашины, сообщает спикер. "Это указывает на подготовку к наступательным операциям".

21:00 Байден приветствует Зеленского: Россия не победитПо прибытии Зеленского в Овальный кабинет для встречи с американским президентом Джо Байденом, Байден заверил своего украинского коллегу в продолжении американской поддержки. "Россия не победит, победит Украина, и мы будем стоять с вами на каждом шагу", - заявил Байден. Подробнее об этом читайте здесь.

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Европейский союз в целом выразил озабоченность в связи с продолжающимся конфликтом в Украине и оказал поддержку пострадавшим странам. В свете этого Финляндия установила центр командования НАТО в Миккели, расположенном менее чем в 200 км от российской границы, четко давая понять России о своем полноправном членстве в альянсе и важности НАТО для своей национальной обороны.

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