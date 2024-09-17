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В показаниях бывший офицер заявил, что Тайр Николс не представлял опасности, когда его насильно вытащили из машины во время остановки.

Во время остановки на дороге, которая закончилась трагической смертью, Тайре Никольс был без оружия и не представлял опасности для полицейских, как свидетельствовал бывший офицер, причастный к этому делу, который впоследствии признал свою ошибку. Этот инцидент, произошедший в Мемфисе,...

 and  Viktoria Klein
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В показаниях бывший офицер заявил, что Тайр Николс не представлял опасности, когда его насильно вытащили из машины во время остановки.

Эммитт Мартин Третий появился в суде во время федерального процесса над бывшими коллегами Тадариусом Бином, Демитриусом Хейли и Джастином Смитом. Эти офицеры признали себя невиновными в обвинениях в нарушении гражданских прав Никсона путем применения чрезмерной силы и бездействия при вмешательстве, а также в препятствовании правосудию посредством подкупа свидетелей.

Мартин, наряду с Десмондом Миллсом-младшим, были уволены со службы после трагической смерти Никсона в январе 2023 года. Brutal incident, captured on police footage, was later made public. Officers were subsequently indicted by a federal grand jury. Martin and Mills have chosen to accept plea deals and testify against their former colleagues.

В суде впервые, присяжные услышали непосредственно от офицера, участвовавшего в избиении Никсона. Мартин рассказал, что отряд Скорпион, полицейский отряд Мемфиса, ответственный за обнаружение наркотиков, незаконного владения огнестрельным оружием и опасных преступников, часто преувеличивал действия человека по отношению к ним, чтобы оправдать силу, используемую против него. Отряд Скорпион был распущен вскоре после смерти Никсона.

Мартин вспомнил, как он встретил Никсона, который проехал на красный свет и переключил полосы без сигнала, что побудило его преследовать автомобиль Никсона с включенными полицейскими огнями. В конце концов, Хейли остановил Nissan Никсона и арестовал его без объяснения причины остановки.

Мартин сам держал оружие, присоединившись к Хейли в попытке усмирить Никсона, в то время как давал противоречивые приказы, такие как приказать Никсону сдаться, лечь на живот и положить руки за спину.

despite Nichols' passive resistance to being handcuffed without being informed of the reason for his arrest, he was unaggressive, according to Martin.

Мартин сказал: "Он не представлял угрозы."

Видеозапись показала, что Никсона, чернокожего мужчину, обрызгали перцовым баллончиком и ударили электрошокером во время остановки, но он все же смог убежать. Пять офицеров, которые также были чернокожими, преследовали и избивали Никсона, нанося удары кулаками, ногами и дубинкой, всего в нескольких шагах от его дома, пока он кричал о матери.

Previous Officer: Memphis Officers are Not Trained to Strike or Kick Handcuffed Individuals

Disturbing footage shows the officers idly chatting and milling about as Nichols fought against his injuries. Nichols tragically passed away three days following the beating on January 10, 2023.

Во время своего вступительного заявления прокурор Элизабет Роджерс сообщила присяжным, что нападение было местью за попытку Никсона сбежать – обычная практика, известная в полицейском жаргоне как "налог на бегство".

Мартин признался, что если кто-то пытается сбежать от его команды, "ты получаешь по голове". Кроме того, он заявил, что офицеры оправдывали использование силы против людей, преувеличивая их поведение в течение всего ареста, так как их обвиняли в лжи в документах, описывающих силу, примененную против человека.

Мартин признал тот факт, что офицеры Мемфиса не обучены и не имеют права бить или пинать людей, чтобы надеть на них наручники. Офицеры обязаны вмешаться, если другие офицеры применяют чрезмерную или произвольную силу, что может привести к их увольнению и уголовным обвинениям.

В ходе судебного процесса предыдущего дня адвокат защиты пытался критиковать обучение и политику офицеров, задавая вопросы Lt. Ларнсу Райту, который обучался у всех пяти офицеров и свидетельствовал о технике надевания наручников и применении силы.

Райт рассказал о различии между активным и пассивным сопротивлением, описывая пассивное сопротивление как отказ человека сдаться и дать надеть на себя наручники, в то время как активное сопротивление включает в себя нападение на офицеров ударами кулаков и ног.

Мартин Цуммах, адвокат Смита, спросил Райта о четком определении активного или пассивного сопротивления, указанном в подробном руководстве по обучению полиции. Райт признал, что таких определений в руководстве нет.

Кроме того, Райт подтвердил, что наручники могут быть использованы как смертельное оружие. Офицеры боролись с надеванием наручников на Никсона, и Цуммах отметил, что Смит успешно надел один наручник на Никсона, но боролся со вторым.

Когда Цуммах спросил Райта, можно ли считать выдернутую руку с наручником смертельным оружием и можно ли применить смертельную силу, Райт ответил утвердительно.

"Пока подозреваемый не надет в наручники, никто не в безопасности. Вы согласны?" - спросил Цуммах. Райт согласился: "Да".

Кевин Уитмор, адвокат Биана, спросил Райта, обучают ли офицеров продолжать применять силу, пока подозреваемый не будет схвачен и задержан. Райт признал, что это так.

"Это грязная работа", - сказал Райт.

Райт свидетельствовал ранее в суде, что офицеры должны были использовать неviolent restraint techniques, чтобы усмирить Никсона.

Отчет судебной экспертизы показал, что Никсон, отец 7-летнего ребенка, умер от травм головы, а также от контузий, порезов и синяков на разных частях тела.

Пять офицеров также были обвинены во втором степени убийства в суде штата, где они признали себя невиновными. Дата судебного процесса в суде штата еще не назначена. Миллс и Мартин, возможно, пересмотрят свои признания.

В суде Мартин рассказал, что во время операций отряда Скорпион они часто преувеличивали действия человека, чтобы оправдать силу, используемую против него, что могло включать в себя и "нас" (офицеров). После смерти Никсона Мартин и Миллс решили сотрудничать с властями и свидетельствовать против своих бывших коллег.

Тайр Никольс изображен на невыпущенной съемке
На этом фрагменте видео, выпущенном городом Мемфис, сотрудники полиции Мемфиса жестоко обращаются с Тайре Никсом на перекрестке улиц

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