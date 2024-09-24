В Пенсильвании конкуренция за поддержку молодых избирателей становится более интенсивной, поскольку импульс склоняется к Харрису.

"Я размышлял, как убедить этого 18-летнего, только что окончившего школу парня: 'Эй! Проведи весь день, общаясь по телефону с незнакомцами за Джо Байдена'?" - вопрошал 22-летний студент из Университета Питтсбурга в Джонстауне в недавнем интервью CNN.

"Задача не из легких," - заключил Андерсон, возглавляющий Колледж демократов UPJ.

Но когда Камала Харрис стала новой демократической nominee на пост президента, Андерсон сказал, что атмосфера изменилась.

"Конечно, изменилась," - сказал он с улыбкой.

По мере приближения выборов в ноябре кампании tanto Harris, как и бывшего президента Трампа, прилагают значительные усилия, чтобы мобилизовать молодых избирателей.

Однако, хотя опросы suggerían, что Трамп набирал популярность среди этой значительной группы избирателей во время своей кампании против Байдена, недавние данные показывают, что импульс среди молодых избирателей вернулся к демократам с Харрис в качестве nominee.

Опрос New York Times/Siena College, опубликованный в прошлую четверг, показал, что 58% из числа вероятных избирателей в возрасте 18-29 лет по всей стране поддержали Харрис, в то время как 37% поддержали Трампа в прямом сравнении.

Тот же опрос, проведенный в июле, до того, как Байден выбыл из гонки, показал, что 48% этой возрастной группы поддерживали Байдена, а 45% - Трампа.

"Я не был, скажем так, так воодушевлен, как чувствую себя сегодня," - сказал Мариам Бангура, секретарь Колледж демократов UPJ.

Дочь иммигрантов, Бангура считает, что фон и относительная молодость Харрис мотивируют молодых избирателей, хотя сторонникам Харрис не стоит расслабляться.

"Мы делаем успехи, но нам действительно нужно сохранить эту энергию, и это меня беспокоит. Я боюсь, что наша энергия упадет," - сказала Бангура.

Некоторые республиканцы заметили этот сдвиг в импульсе.

"Я думаю, она помогает молодым избирателям голосовать, и за это я благодарен, независимо от того, за кого ты голосуешь," - сказала Электра Янис, комиссар в округе Вашингтон, за пределами Питтсбурга.

Но 28-летняя республиканка сказала CNN, что хотя Харрис, возможно, имеет импульс среди молодых избирателей сейчас, Трамп все еще может подорвать эту поддержку, сосредоточившись на темах, таких как экономика.

"В этом конкретном случае я скажу, что когда я голосую за президента Трампа, я голосую за его политику," - сказала Янис, объясняя свою речь к молодым избирателям.

"(Кампания Трампа) значительно расширила свою волонтерскую базу в Пенсильвании, и я думаю, что им нужно побудить молодых, страстных, мотивированных людей выйти и вовлечь других," - добавила она.

Кампании

Кампания Трампа использует социальные сети и волонтеров на местах, чтобы связаться с молодыми избирателями.

"Молодые избиратели по всей Америке все больше разочаровываются, поскольку американская мечта о собственном жилье и финансовой стабильности стала всего лишь мечтой под Камалой Харрис," - сказал Куш Десаи, представитель кампании Трампа в Пенсильвании.

"Вот почему мы сосредоточены на том, чтобы донести видение и программу президента Трампа об американском экономическом возрождении непосредственно до молодых избирателей там, где они находятся в Пенсильвании - от TikTok до студенческих хвостов до их дверей," - сказал он.

Стивен Кейл, 33-летний техник-сервис, сказал CNN, что присоединился к кампании Трампа после того, как свидетельствовал попытку убийства бывшего президента на митинге в Батлере, примерно в 30 милях к северу от Питтсбурга.

"До того, я не делал много волонтерской работы," - сказал Кейл. "(Но) после того, что я saw в Батлере... что я saw в тот день, я просто захотел помочь."

В качестве волонтера "Трамп Force 47" Кейл ходит по домам, чтобы мобилизовать поддержку Трампа - с молодыми избирателями он пытается сосредоточиться на ключевых вопросах.

"Я начинаю с разговора об экономике, их стоимости жизни, особенно если они в колледже, платят более высокие цены за бензин, коммунальные услуги, продукты питания," - сказал он.

В то время как кампания Харрис также использует социальные сети и звездные рекомендации, такие как Тейлор Свифт и Билли Эйлиш, чтобы мобилизовать молодых людей, она сосредоточена на кампусах колледжей, чтобы мобилизовать избирателей.

В прошлый четверг, в День национальной регистрации избирателей, кампания Харрис отпраздновала проведение "более 130 мероприятий, посвященных регистрации молодых избирателей" в ключевых штатах, в основном на кампусах колледжей.

Конкуренция на кампусе

Недавно, в бурный день в хорошо посещаемом общежитии главного кампуса Университета Питтсбурга, Колледж республиканцев раздавал кнопки и наклейки Трампа.

После того, как их смена закончилась, Колледж демократов вошли с плакатами и наклейками Харрис через коридор.

"Вы зарегистрированы для голосования? Хотите наклейку Камалы Харрис?" - кричали Колледж демократов студентам, проходящим мимо.

Когда Колледж республиканцев уходили, несколько студентов с радостью приняли наклейки Харрис от противоположной стойки.

"С Байденом в качестве nominee, было... очень сложно заинтересовать молодых людей в кампании," - сказал Сэм Поднар, сопредседатель Колледж демократов на кампусе.

"Я думаю, что мы очень хотели более сильного кандидата, и мы получили это. И это просто было замечательное изменение в плане энергии," - сказал он.

Джosh Мински, возглавляющий Колледж республиканцев на кампусе, признался CNN, что ему было сложно мотивировать своих сверстников поддержать Трампа.

"Я не знаю, если это вообще возможно, чтобы взбодрить людей моего возраста о Трампе," - сказал Мински.

"Но я думаю, что это возможно, чтобы заставить людей понять, что ты не должен нравиться кому-то, чтобы голосовать за них," - сказал он. "И я думаю, что многие люди попадают в эту категорию."

Они создают шум на одном из основных университетов Пенсильвании, в рамках масштабной студенческой сцены - стремясь повлиять на штат, где президентская гонка, как ожидается, будет очень близкой.

"У нас есть запланированные мероприятия, мы ходили по домам, смогли охватить 1000 домов в прошлый уик-энд," - поделилась Поднар.

Наш фокус — усилить влияние студентов и преобразовать весь этот энтузиазм в конкретные, действенные задачи.

В разгар интенсивной предвыборной кампании перед ноябрьскими выборами обе кампании, Harris и Trump, прилагают значительные усилия, чтобы заинтересовать молодых избирателей, признавая их существенное влияние на результат выборов.

Хотя ранние опросы указывали на сдвиг поддержки в пользу Трампа в этом избирательном блоке, недавние данные показывают, что момент вернулся к демократам с Харрис в качестве кандидата, при этом 58% вероятных избирателей в возрасте от 18 до 29 лет поддерживают ее в прямом сравнении, согласно опросу New York Times/Siena College.

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