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ПолитикаНовостиИспытания ракет

В ответ на ваш запрос, вот перефразированная версия текста:

Испытываю редкость, которой не видели несколько десятилетий.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут
Ведомство обороны, базирующееся в Пекине, сообщило, что испытание ракеты было типичным учением.
Ведомство обороны, базирующееся в Пекине, сообщило, что испытание ракеты было типичным учением.

В ответ на ваш запрос, вот перефразированная версия текста:

В 1980 году китайские военные провели последнее известное испытание межконтинентальной ракеты над Тихим океаном. Теперь Китай заявляет, что впервые с тех пор запустил такую ракету в океан. Как заявили в Пекине, ракета поразила цель.

По сообщению, опубликованному в понедельник, военные Китая провели испытание утром, и ракета попала в назначенную целевую зону в открытом море. Армия освобождения народов провела это упражнение, которое было описано как регулярная часть годового плана обучения подразделения. Спикер министерства обороны Цзань Сяоцан подтвердил, что испытание ракеты не было направлено против какой-либо конкретной страны или цели. Целью испытания было оценка характеристик оружия и военных возможностей, заявил министерство.

Необычно для Китая, испытание было объявлено, хотя подробности, такие как тип ракеты и точное место испытания, не были раскрыты. Китайская армия также заранее уведомила заинтересованные страны. Последнее известное испытание межконтинентальной ракеты Китаем над Тихим океаном состоялось в мае 1980 года, когда ракета Dongfeng-5 пролетела более 9000 километров.

Потенциальный рост ядерного арсенала Китая

Армия освобождения народов провела испытания различных моделей ракет Dongfeng (DF) в различных условиях позже. Например, испытание было проведено на суше в августе 2015 года, как сообщалось в газете Коммунистического союза молодежи в то время.

Ракетные силы армии освобождения народов управляют tanto ядерными, как и обычными ракетными войсками Китая. Межконтинентальные ракеты, которые могут преодолевать тысячи километров и нести ядерные боеголовки, являются частью этого арсенала.

Китай является признанной ядерной державой и обладает межконтинентальной ракетой DF-41, способной достичь расстояния до 15 000 километров. В прошлом году Министерство обороны США оценило, что Китай имеет более 500 ядерных боеголовок и, скорее всего, продолжит расширять свой арсенал. По сравнению с арсеналами США и России, Китай все еще имеет значительно fewer ядерных боеголовок.

После объявленного испытания ракеты в океане Китай не проводил другого испытания межконтинентальной ракеты над Тихим океаном с тех пор, как в 1980 году была испытана ракета Dongfeng-5. Ракетные силы армии освобождения народов продолжают испытывать различные модели межконтинентальных ракет в рамках своего годового плана обучения и расширения арсенала, в том числе ракету DF-41, способную достичь расстояния до 15 000 километров.

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