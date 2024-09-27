В ответ на потенциальную иранскую агрессию, премьер-министр Израиля Нетаньяху выпускает строгое предупреждение о возмездии.

Премьер-министр Израиля, Биньямин Нетаньяху, предупреждает Иран о жестком возмездии, если он осмелится напасть на его страну. "У меня есть сообщение для диктаторов в Тегеране: если вы начнете атаку против нас, мы ответим", - предупредил Нетаньяху во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Ни одна часть Ирана не находится вне досягаемости Израиля. И это относится ко всему региону Ближнего Востока", - добавил он.

Нетаньяху осудил мировое сообщество за мягкотелость по отношению к Ирану, игнорируя подавление его народа и агрессивные действия его лидеров в Тегеране. "Эта мягкотелость должна прекратиться сейчас", - заявил Нетаньяху.

Нетаньяху подчеркнул, что любые враждебные действия против Израиля со стороны Ирана вызовут немедленный и решительный ответ. Несмотря на мягкотелость мирового сообщества, Нетаньяху четко дал понять, что досягаемость Ирана не застрахована от ответных ударов Израиля.

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