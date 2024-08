- В отчете говорится, что Роберт Кеннеди-младший пересматривает поддержку победы Дональда Трампа на выборах.

Ситуация меняется, оставляя позади значительную часть голосов, которые могли бы повлиять на результат. От 5 до 9% американцев в настоящее время поддержали бы Роберта Ф. Кеннеди Jr. в качестве президента в зависимости от опроса. Такой уровень поддержки редко встречается у третьего кандидата на пост президента США. Его доля достаточно велика, чтобы повлиять на решение в пользу одного из оставшихся кандидатов в нескольких тесно сплоченных штатах и помочь им завоевать Белый дом.

Кеннеди поддерживает Трампа

Вслед за этим Кеннеди объявил о своем выходе из гонки: "У меня больше нет веры в мою способность победить", - заявил он. Вместо этого он поддержит республиканского кандидата Дональда Трампа. Чтобы продемонстрировать свою новую приверженность, Кеннеди присоединился к Трампу на сцене в Глендейле, Аризона.

Казалось, он чувствовал себя неловко, беседуя с Трампом о темах, которые не находятся высоко в списке приоритетов большинства американцев: химические вещества в пище и "независимая президентская комиссия по расследованию попыток убийства". Эта комиссия, как он предложил, должна "пересмотреть все сохранившиеся записи, относящиеся к убийству президента Джона Ф. Кеннеди".

Значительная роль Аризоны

То, что Кеннеди объявил о своей поддержке Трампа в Аризоне, не было случайностью. Ожидается, что предстоящие выборы будут близкими во многих местах, и даже несколько голосов могут решить победу одного кандидата над другим. Как и в Аризоне, где в 2020 году Джо Байден победил Дональда Трампа всего лишь на 10 457 голосов. Без этой узкой победы демократу, возможно, не удалось бы занять Белый дом сегодня. И тому, кто хочет занять Белый дом в этом году, также придется победить в Аризоне.

Переход Кеннеди к Трампу

Приверженность Кеннеди республиканцу Трампу - недавнее развитие событий. Кеннеди долгие годы ассоциировались с Демократической партией. Его отец, покойный Роберт Ф., и его президентский дядя, Джон Ф. Кеннеди, оба принадлежали к либеральной партии. Недавно почти вся семья публично поддержала Джо Байдена.

Сперва Бобби Jr. следовал footsteps своей семьи и планировал карьеру в соответствии с их ценностями. Однако все потенциальные позиции были заняты, даже для Кеннеди. Сейчас, в возрасте 70 лет, ушедший на пенсию юрист по охране окружающей среды решил баллотироваться в президенты США независимо. Обычно независимые кандидаты имеютlittle chance в двухпартийной системе. Но не Роберт Ф. Jr.

Успех Кеннеди только в споре между Байденом и Трампом

В лучшие моменты он получал 10% поддержки. Несомненно, сыграла роль его фамилия, но также и общая недовольство американцев кандидатами, Дональдом Трампом и Джо Байденом. То, что Кеннеди придерживался теорий заговора, не seemed to deter many. Он утверждал, например, что вакцины вызывают аутизм, Wi-Fi вызывает рак, и химические вещества в окружающей среде превращают детей в транссексуалов. То, что кто-то с такими взглядамиaligns с лагерем Трампа, больше не удивляет.

Достаточно успешным Кеннеди был только как третий в президентской гонке между Байденом и Трампом. С уходом Байдена и вступлением Камалы Харрис в гонку динамика избирательной кампании изменилась. С тех пор, как она вошла в гонку, популярность Кеннеди значительно снизилась. Может быть, он был просто фигуройhead of the "Doublehaters", тех, кто не любит ни Байдена, ни Трампа.

Неясно, перейдут ли его сторонники теперь к Трампу, но это, несомненно, не повредит кандидату-консерватору.

В свете снижения популярности Кеннеди после вступления Камалы Харрис в гонку неясно, перейдут ли его сторонники к Трампу. Тем не менее, поддержка Кеннеди, видного фигуры с неоднозначными взглядами, скорее всего, укрепит кампанию Трампа в какой-то степени.

После своего заявления о поддержке Трампа Кеннеди присоединился к республиканскому кандидату на сцене в Глендейле, Аризона, подчеркивая их общую позицию по некоторым нетрадиционным вопросам. Это публичное проявление единства потенциально может повлиять на решение нерешительных избирателей на тесно оспариваемых выборах в Аризоне.

