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В отчете говорится, что пограничный патруль справился с стрельбой в школе Увальде с недостаточной подготовкой.

П oplы охраны границы США, отреагировавшие на трагедию в школе в Увалде, Техас, в мае 2022 года, не смогли установить командование на месте и недостаточно подготовились к обращению с последующим летальным расстрелом в классе, как suggestions в недавнем отчете федерального расследования.

 and  Mark Rodriguez
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Сотрудники экстренных служб и отрядов первой помощи собираются возле начальной школы Робба после...
Сотрудники экстренных служб и отрядов первой помощи собираются возле начальной школы Робба после единичного случая стрельбы 24 мая 2022 года в Увальде, Техас.

В отчете говорится, что пограничный патруль справился с стрельбой в школе Увальде с недостаточной подготовкой.

Отдел профессиональной ответственности Министерства внутренней безопасности провел первое всеобъемлющее расследование действий 188 агентов Пограничной службы, присутствовавших на школе Робб, что превзошло любые другие правоохранительные органы. Подросток-стрелок, вооруженный оружием типа AR, расстрелял 19 учеников и двоих учителей в классе четвертого класса, согласно следователям, прежде чем отряд, возглавляемый тактической командой Пограничной службы, вошел в комнату и, в конце концов, ликвидировал его.

После стрельбы Пограничная служба не подверглась такой же критике, как техасские рейнджеры и местная полиция из-за их запоздалой реакции на встречу со стрелком. Стрелок провел более 70 минут в классе Юго-Восточного Техаса, в то время как все больше полицейских, рейнджеров и федеральных агентов собирались в коридорах снаружи.

Два полицейских Увальде, обвиняемые в бездействии, были обвинены этим летом и признали себя невиновными.

Родители жертв давно требуют ответственности в ответ на запоздалую реакцию полиции в Юго-Восточном Техасе.

Более 90 сотрудников полиции штата присутствовали на месте, а также полиция школы и города. Различные федеральные и государственные расследования выявили системные проблемы в правоохранительной подготовке, коммуникации, руководстве и технологии, что заставило некоторых задаться вопросом, приоритезировали ли офицеры собственные жизни над детьми и учителями.

Отчет, выпущенный законодателями штата через два месяца после стрельбы, указывал на "чрезвычайно плохое принятие решений" правоохранителями как на одну из основных проблем. В критические замечания, содержащиеся в отчете Министерства юстиции США, входило наблюдение, что "нет срочности" в установлении командного центра, что привело к путанице среди полиции о том, кто командует.

В то время как ученики и учителя звонили в 911 из классов, дюжины офицеров колебались в коридоре, не зная, что делать. Отчаянные родители, собравшиеся снаружи здания, умоляли их действовать.

Массовое распространение аудио- и видеозаписей того дня в прошлом месяце включало звонки в 911 от учеников внутри класса. Одного из выживших учеников можно услышать, умоляющего о помощи в серии звонков, шепчущего в трубку, что "много" тел и говоря оператору: "Пожалуйста, я не хочу умирать. Мой учитель мертв. О, Боже."

18-летний стрелок вошел в школу в 11:33, начав стрелять из коридора, а затем войдя в два смежных класса четвертого класса. Первые прибывшие офицеры подходили к классам, но затем отступали, когда стрелок открыл огонь.

Наконец, в 12:50 группа, возглавляемая тактической командой Пограничной службы, вошла в один из классов и ликвидировала стрелка.

Джесси Ризо, чья племянница Джеклин Казарес была среди погибших учеников, сказал, что, несмотря на то, что не видел отчета, он разочарован отсутствием ответственности, упомянутой в нем членами семьи.

"Мы ожидали определенных результатов после этих расследований, и это было разочарование за разочарованием", - сказал Ризо, который служит в совете школы Увальде.

Два офицера, прибывшие на место, теперь предстают перед судом. Бывший начальник полиции школы Увальде Пете Арредондо и бывший офицер школы Адриан Гонсалес признали вину по множеству обвинений в оставлении и подвержении опасности детей. Техасский рейнджер в Увальде, который был приостановлен, был восстановлен.

На этой неделе Арредондо подал ходатайство в суд об отмене обвинения, утверждая, что не должен был быть назначен командиром инцидента и фактически стал козлом отпущения за более широкие провалы правоохранительных органов в тот день.

Полиция Увальде этой неделе отправила сотрудника в оплачиваемый отпуск после завершения внутреннего расследования по поводу обнаружения дополнительного видео после массового распространения аудио- и видеозаписей в прошлом месяце.

Родственники жертв подали федеральный иск на $500 миллионов против правоохранительных органов, отвечавших на стрельбу.

После обвинения двух офицеров школы Увальде за бездействие Джесси Ризо, член совета школы Увальде и родственник жертвы, выразил разочарование отсутствием ответственности в результатах расследования.

Несмотря на то, что не участвовали в расследовании Отдела профессиональной ответственности Министерства внутренней безопасности, Пограничная служба удалось избежать той же степени критики, что и другие правоохранительные органы из-за своей реакции на стрельбу в школе Увальде.

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