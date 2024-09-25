В ООН Блинкен перечислил Китай и Иран как проблемы, которые его беспокоят.

Глава Госдепартамента США Блинкен призывает к более решительным действиям против союзников России в конфликте на УкраинеАнтони Блинкен, государственный секретарь США, подчеркнул необходимость ужесточения санкций против союзников России, участвующих в войне на Украине, на заседании Совета Безопасности ООН. Он заявил: "Наиболее эффективный способ - прекратить тех, кто подогревает агрессию Путина". Это заявление было сделано во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Блинкен также призвал к справедливому миру, базирующемуся на принципах Устава ООН, в частности, упомянув поддержку России со стороны Северной Кореи и Ирана.

23:45 Китай защищает переговоры о мире на Украине в ООНМинистр иностранных дел Китая Ван И призвал Совет Безопасности ООН уделять больше внимания мирным переговорам на Украине. Он подчеркнул важность соблюдения трех ключевых принципов: нет расширения зоны конфликта, нет эскалации боевых действий и нет провокаций. Ван сделал эти замечания во время заседания Совета Безопасности ООН, на котором также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Ван подчеркнул нейтралитет Китая в кризисе, заявив: "Китай не инициировал кризис на Украине и не участвует в нем". Западные страны обвиняют Китай в усилении войны на Украине за счет поставок оружия России.

23:09 Зеленский сомневается в переговорах с Россией для прекращения войныПрезидент Украины Владимир Зеленский выразил серьезную озабоченность по поводу разрешения текущих боевых действий с Россией путем дипломатических переговоров. "Эта война не утихнет", - сказал Зеленский во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Он поставил под сомнение эффективность переговоров для разрешения конфликта, заявив: "В свете этого, мир не может быть достигнут через беседы". Он также подчеркнул необходимость решительных действий.

22:00 Трамп требует вывода США из войны на УкраинеБывший президент США Дональд Трамп призвал к выводу США из конфликта на Украине. На митинге в Джорджии Трамп критиковал администрацию Байдена за втягивание США в войну, заявив: "Они не могут вывести нас сейчас. Они не могут этого сделать". Он предложил, что только под его руководством США могли бы выйти из конфликта: "Я справлюсь с этим. Я буду вести переговоры об уходе. Мы должны уйти".

21:30 США направляют новую военную помощь УкраинеИсточники сообщают, что США направляют новый пакет военной помощи стоимостью около 375 миллионов долларов Украине. Пакет включает в себя различные боеприпасы, артиллерию, бронетехнику и реактивные системы залпового огня. Объявление об этой помощи ожидается завтра, а значительная часть оружия будет отправлена ​​немедленно из запасов американской армии. С начала российского вторжения в 2022 году США предоставили Украине более 56,2 миллиарда долларов военной помощи.

20:54 Украина отвергает временную аннексию Россией как решение мираМинистерство иностранных дел Украины отвергло возможность временной оккупации своей территории Россией во время мирных переговоров. Формула мира Зеленского включает полный вывод российских войск с украинской территории в пределах международно признанных границ. Россия в настоящее время контролирует примерно одну пятую территории соседней Украины и претендует на несколько административных регионов в ее юго-восточной части, в том числе Крымский полуостров, аннексированный в 2014 году.

20:25 Армия России будет вербовать преступников для войны на УкраинеПарламент России одобрил законопроект, разрешающий подозреваемым в преступлениях присоединяться к армии в текущем конфликте с Украиной. Законопроект позволяет тем, кто ранее был обвинен, но еще не осужден, записываться в ряды армии. Если они будут отмечены или ранены в бою, их обвинения будут сняты. Законопроект ждет одобрения от верхней палаты и президента Владимира Путина. Армия России уже некоторое время использует преступников в обмен на службу на передовой.

19:43 Австралия предоставит Украине списанные танки AbramsВоенные силы Украины могут получить 59 списанных танков Abrams M1A1 от Австралии для противодействия российским войскам. СМИ сообщают, что правительство Австралии сотрудничает с администрацией Байдена, чтобы облегчить передачу. Сиднейский морнинг геролд сообщает, что 59 списанных австралийских танков Abrams M1A1 включают модели, которые никогда не видели боевые действия. 59 танков заменяются newer versions, и украинское сообщество в Австралии выступает за этот план после того, как они узнали о наличии избыточного военного оборудования на онлайн-аукционах.

18:50 В Сибири арестованы двое подростков за подозрение в поджоге военного вертолетаДвоих подростков в Сибири арестовали по подозрению в поджоге военного вертолета. Суд в Омске приговорил 16-летних к двухмесячному содержанию под стражей. Если они будут признаны виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы. Местный Telegram-канал сообщает, что двое учащихся проникли на военную базу в субботу и бросили коктейль Молотова в вертолет Ми-8. В Telegram-видео они заявили, что были мотивированы оплатой и обещали около 18 000 евро. Личность их рекрутера остается неизвестной.

18:17 В Чадe задержан пропагандист ВагнераЗадержание троих человек в Чадe вызвало напряженность между Чадом и Россией. Среди задержанных — Максим Шугалей, человек, sancиированный ЕС как пропагандист частной военной компании Вагнера, и его помощник Самер Суэйфан. По данным России, они социолог и его переводчик, которые ранее отбывали наказание в Ливии по обвинению в фальсификации выборов. Россия утверждает, что они были задержаны по прибытии в аэропорт Чадa 19 сентября. Еще один россиянин и гражданин Белоруссии были взяты под стражу 21 сентября. Посол Чадa в России сообщил российскому государственному новостному агентству РИА Новости, что они должны быть незамедлительно переданы российским властям. Ранее Министерство иностранных дел России потребовало их освобождения. Причины их задержания остаются неясными.

17:40 Президент Ирана Песешкиан посетит Россию и встретится с ПутинымПрезидент Ирана Масуд Песешкиан встретится с президентом России Владимиром Путиным во время визита в октябре. Как заявила представитель Тегерана, Песешкиан примет участие в саммите БРИКС и проведет двусторонние консультации с Путиным. Она также добавила, что соглашение о "стратегическом партнерстве" между Ираном и Россией близко к завершению, но не предоставила дополнительной информации.

17:07 Страк-Циммерманн отвергает смену политики в отношении УкраиныГлава комитета по обороне Европарламента Марин-Агнес Страк-Циммерманн (ФДП) решительно опровергла любые изменения в политике своей партии в отношении Украины. Несмотря на недавние региональные выборы, она призывает к усилению усилий по объяснению того, почему поддержка Украины служит "нашим интересам". Она предупреждает: "Если победит Путин (...), это не будет последним конфликтом".

16:44 Байден через ООН: "Мы не ослабим поддержку Украины"Президент США Джо Байден призвал Генеральную ассамблею ООН сохранить поддержку Украины в борьбе против российского вторжения. "Мы не ослабим нашу поддержку Украины", — подчеркнул Байден. Он охарактеризовал войну России как провал.

16:25 С октября украинские автомобили в Германии должны быть зарегистрированы как немецкиеНачиная с октября, украинские беженцы, проживающие в Германии, должны зарегистрировать свои автомобили, если они находятся в стране более года. Для этого немецкое правительство разработало законодательство. До 30 сентября автомобили продолжают пользоваться местными льготами. Новая процедура регистрации описана в анкете, разработанной Федеральным министерством транспорта и федеральными землями в течение последних месяцев. Водителям предстоит представить документы, в том числе документ с латинским названием, украинский сертификат регистрации и доказательство страхования. Электронные украинские документы не принимаются. После регистрации украинские номерные знаки должны быть заменены.

15:40 Взрывы в Харькове: жертвы среди гражданского населения после ударов управляемыми бомбамиСерия российских управляемых бомб поразила восточноукраинский город Харьков, причинив вред гражданскому населению. "Смертельных случаев три", — написал губернатор Олег Синегубов в Telegram. Более дюжины человек получили ранения. Согласно сообщениям, управляемая бомба прямо попала в многоэтажное здание. Ранее мэр Игорь Терехов сообщал в Telegram о бомбовых ударах в четырех городских районах и двух поврежденных высотных зданиях.

15:15 Германская армия проводит учения по обороне в порту ГамбургаС 29 сентября по 1 октября немецкая армия планирует провести крупные учения по обороне в порту Гамбурга под названием "Красная буря Альфа". Как объявило командование, Ландскоммандо Гамбург будет охранять часть порта с помощью сил домашней защиты, в том числе путем установки КПП. Целью учений является защита важной инфраструктуры обороны, обеспечение единой оценки ситуации на всех уровнях и быстрое и безопасное общение между всеми участниками учений. Гражданское движение не будет вовлечено в учения и не должно быть нарушено. После нарушения Россией международного права в нападении на Украину вероятность традиционной войны в Европе в течение следующих пяти лет воспринимается как реальная, как указано в заявлении. НАТО-овские союзники стремятся совместно противодействовать этому, быстро перебрасывая союзные войска с запада на восток. "Германия, из-за своего геостратегического положения, играет роль хаба. Поэтому организация военной транспортировки по железной дороге, шоссе или воздуху, обеспечение питанием, кроватями или топливом, или охрана целых колонн машин должна быть отработана, чтобы убедительно сдерживать", — говорится далее.

14:30 Зеленский усиливает инвестиции в энергетический сектор Украины в СШАПрезидент Украины Владимир Зеленский использовал инвестиции в поврежденный энергетический сектор во время своего визита в США. "Основное внимание было уделено подготовке украинской энергетической системы к зиме", — написал глава государства в социальных сетях. Страна опасается отключений электроэнергии этой зимой из-за военных повреждений, причиненных Россией. Зеленский предложил специальные стимулы. "Это наше предложение. Это один из пунктов нашего плана победы", — сказал он в опубликованном видео. Помимо представителей энергетических, финансовых и страховых компаний, в встрече в Нью-Йорке также приняла участие глава Агентства США по международному развитию Сэманта Пауэр.

13:55 Военный эксперт считает украинское наступление в Курске успехомМногие наблюдатели спорят о том, является ли украинское наступление в российском Курске победой или поражением для Киева. Военный эксперт Нико Ланге считает его победой и утверждает: "Пока Зеленский ведет переговоры о мирных планах Украины в Нью-Йорке, нужно представить, что он ведет эти переговоры без наступления в Курске. Само по себе это подчеркивает ценность и успех наступления в Курске".

13:17 Киев: "Стратегия триумфа" включает предложение о приглашении Украины в НАТОПредложение о вступлении Украины в НАТО является частью "Стратегии триумфа" президента Владимира Зеленского для Киева, как заявил глава его офиса Андрей Ермак во время выступления в Нью-Йорке. Несмотря на предупреждения Москвы об эскалации, союзники Украины должны выдвинуть это предложение, считает Ермак. Стратегия включает tanto военные, как и дипломатические компоненты. Россия invade Ukraine частично из-за стремления Киева вступить в НАТО.

12:42 После заявлений Зеленского о мире: Россия остается приверженной своим военным целямНесмотря на призыв Киева к переговорам, Москва твердо стоит на своих военных целях в Украине. "Как только эти цели будут достигнуты, в той или иной форме, специальная военная операция будет завершена", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, имея в виду 2,5-летнее российское вторжение. Он отреагировал на заявления президента Владимира Зеленского во время его поездки в США, где он сказал, что конец войны ближе, чем многие ожидают. Зеленский представил свою "Стратегию триумфа" в США, чтобы оказать давление на Москву на переговоры. Военные цели России включают контроль над украинскими регионами Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье, предотвращение вступления Украины в НАТО и ранее - смещение киевского правительства. Многие эксперты считают, что конечная цель России - контроль над всей Украиной.

11:59 Критическая ситуация в Вугледар ухудшается - якобы использование хитроумной тактики РоссиейСитуация вокруг Вугледара критическая и ухудшается, согласно Deepstate. "Россияне пытаются окружить поселение, одновременно разрушая его артиллерией и другими видами оружия". Deepstate не сообщает о входе российских войск. "Держаться до конца означает пожертвовать оставшимся городом ради нашей армии, что неприемлемо. Мы должны были подумать о последствиях раньше, но теперь уже поздно. Солдаты 72-й бригады не сдаются и продолжают, несмотря ни на что". Согласно Nexta, Россия снова применяет тактику "выжженной земли", интенсивно бомбардируя Вугледар с воздуха.

11:15 Продуманные атаки на российские склады боеприпасов: уничтожено значительное количество российского вооруженияУкраина недавно провела несколько впечатляющих атак на склады боеприпасов, уничтожив огромное количество российских ракет, артиллерийских снарядов и других ресурсов. Высококачественные спутниковые снимки от Maxar показывают масштаб последних атак в Октябрьском и Торсун.

10:46 Разрушительные атаки на Запорожье: один погибший, несколько раненых и значительные разрушенияРоссийские атаки на юго-восточный украинский город Запорожье привели к гибели одного человека и ранению шести, согласно официальным данным. Область была подвергнута "массированным воздушным ударам" в течение двух часов поздним вечером в понедельник, сообщило государственное управление гражданской обороны. "Один человек погиб и шестеро ранены, в том числе 13-летняя девочка и 15-летний мальчик", - сказал губернатор региона Иван Федоров в сервисе Telegram. Загорелись также инфраструктурный объект и жилые дома. По словам сотрудника городской администрации, 74 жилых дома и 24 частных дома были повреждены в разных частях города.

10:07 Мунц о экипаже российского авианосца: "Авианосец может больше не выйти в море"Экипаж российского авианосца "Адмирал Кузнецов" якобы переводится на фронт, согласно сообщению Forbes. Корабль известен своей серией неудач, объясняет корреспондент ntv Рейнер Мунц из Москвы. Перевод экипажа может быть признаком финансовых трудностей России:

09:27 Опорный пункт: находится ли Вугледар на грани краха? Якобы продвижение российских силРоссийские силы якобы продвигаются к восточному украинскому городу Вугледар, согласно государственным СМИ и блогерам. "Российские подразделения вошли в Вугледар - началось наступление на город", - пишет про-российский военный блогер Юрий Подоляка, родившийся в Украине. Другие про-российские военные блогеры также сообщают об атаке. Государственные российские СМИ сообщают, что город, расположенный в Донецкой области, окружен и боевые действия ведутся к востоку от поселения. Военный эксперт полковник Рейснер также сообщает ntv.de, что российские войска продвигаются к городу с нескольких направлений, как клещи. "Вугледар находится под угрозой окружения. Должно быть предположено, что 72-я механизированная бригада, оснащенная танками и боевыми машинами, не сможет удерживать район".

08:59 Ночь в России и на Украине: обмен дронамиПо данным государственного новостного агентства TASS, российская система ПВО якобы сбила 13 украинских дронов за ночь. Шесть были перехвачены над Белгородской и Курской областями, и один над Брянской областью. В свою очередь, украинские Воздушные силы сообщают, что Россия атаковала 81 дроном и четырьмя ракетами за ночь. 79 дронов были сбиты или вынуждены приземлиться. На данный момент нет сообщений о жертвах или ущербе.

08:17 Дания призывает союзников Украины к использованию дальнобойного оружия против РоссииПремьер-министр Дании Метте Фредериксен призывает союзников Украины одобрить использование западного оружия с увеличенной дальностью действия против России. В интервью Bloomberg она предлагает прекратить дебаты о ограничениях. "Я предлагаю положить конец дискуссии о границах", - говорит Фредериксен. Она считает, что самая значимая граница уже пересечена. "И это было, когда русские вторглись на Украину". Фредериксен обещает никогда не позволять России определять, что правильно в НАТО, Европе или на Украине.

07:38 Сокрытие жертв: российские солдаты не получают компенсацийПо данным утечки телефонного звонка от украинской военной разведки, погибших российских солдат на поле боя хоронят и объявляют пропавшими без вести, чтобы избежать дорогостоящих компенсаций семьям. "Убивают их, бои продолжаются, жарко, они начинают вонять, так мы их прямо там и хороним, а потом объявляем пропавшими без вести. И если они пропавшие без вести, семья не получает компенсацию. Понятно?", - объясняет мужчина жителю российской области Белгород в звонке, сообщенном Киевским независимым. Компенсации за каждого погибшего солдата якобы варьируются от 67 500 до 116 000 долларов.

06:59 Отрицательные заявления России указывают на отсутствие желания прекращать войнуВ то время как президент Украины Зеленский представляет свой "план победы" в США, Россия не показывает признаков желания разрешить конфликт. "Кремль продолжает публично сигнализировать о своем отсутствии интереса к мирному урегулированию, не involve полную капитуляцию украинского правительства и разрушение украинского государства", - пишет Институт изучения войны (ISW). Высокопоставленные российские официальные лица недавно выразили оппозицию участию в следующем саммите мира, а пресс-секретарь Кремля Песков вновь заявил, что Россия не готова к переговорам, если они не о капитуляции Украины, также называя НАТО и Запад "врагом". По мнению ISW, Россия не заинтересована в честных мирных переговорах с Украиной, а упоминает "мирные планы" и "переговоры" только для оказания давления на Запад, чтобы вынудить Украину сделать уступки в отношении своего суверенитета и территориальной целостности.

06:27 Зеленский: агрессия скоро закончится благодаря поддержке СШАРешительные меры американского правительства могут привести к раннему прекращению российской агрессии против Украины в следующем году, считает президент Украины Владимир Зеленский. "Теперь, в конце года, у нас есть возможность укрепить наше сотрудничество между Украиной и США", - написал Зеленский в посте в своем Telegram-канале после встречи с bipartisan американской congressional delegation. В США для сессий Генеральной Ассамблеи ООН и представления своего "плана победы" американскому правительству, Зеленский.

05:44 Подростки подожгли вертолет Ми-8 на российской базеДва подростка использовали коктейль Молотова, чтобы поджечь вертолет Ми-8 на российской базе ВВС в Омске в прошлую субботу, согласно Telegram-каналу Baza. 16-летних позже арестовали, и они якобы согласились на предложение в 20 000 долларов, чтобы совершить нападение. Вертолет получил значительные повреждения, согласно российским СМИ. Этот инцидент следует за подобной атакой 11 сентября, когда двое мальчиков подожгли вертолет Ми-8 на аэродроме Ноябрск в Тюменской области. О различных актах саботажа сообщалось в различных регионах России, в том числе о сходах с рельсов поездов. В январе военная разведка Украины (ГУР) заявила, что некоторые российские железные дороги были атакованы "неизвестными силами" против режима Путина.

04:44 Г7 обсудит поставки дальнобойных ракет УкраинеМинистры иностранных дел стран G7 обсудят потенциальную поставку дальнобойных ракет Украине, которые могут достичь территории России, в понедельник. Josep Borrell, верховный представитель ЕС по иностранным делам, объявил это со всемирной ассамблеи ООН. Россия также получает новые вооружения, в том числе иранские ракеты, несмотря на неоднократные отрицания Тегерана.

03:50 Зеленский: мир ближе, чем кажетсяПрезидент Украины Владимир Зеленский выражает оптимизм в отношении скорого окончания войны с Россией. "Я верю, что мы ближе к миру, чем мы думаем", - говорит Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News. Он подчеркивает необходимость продолжения поддержки со стороны США и других партнеров.

02:50 Жертвы последних российских атак на СaporizhzhiaРоссийские силы неоднократно атаковали юго-восточный украинский город Сaporizhzhia вечером, в результате чего погиб один человек и получили ранения пятеро, сообщает губернатор региона Иван Федоров. Иван Федоров сообщает в Telegram, что два дома были разрушены во время атаки, хотя тип оружия неизвестен. Российские силы также атаковали инфраструктуру города, что привело к пожару, который спасательные службы успешно потушили без сообщений о жертвах.

01:29 Украинские силы испытывают давление в регионе ПокровскВоенные Украины сейчас сталкиваются с давлением на востоке страны, как сообщают их собственные источники. Генеральный штаб в Киеве сообщает, что ситуация в районах Покровск и Курахов остается нестабильной. Из общего числа 125 российских атак вдоль линии фронта более 50 произошло в этом конкретном регионе. Военное руководство Украины уточняет, что основное внимание врага было сосредоточено на Покровске. Несмотря на то, что независимые наблюдатели приписывают украинцам замедление российского продвижения к Покровску, ситуация остается опасной для защитников, продвигающихся к Курахову, расположенному дальше на юго-восток. Прогресс российских войск в районе горнодобывающего города Хирнык угрожает окружением нескольких подразделений там. Аналогичное обхождение оборонительных позиций также замечено немного южнее, в городе Вугледар, который ранее не удалось захватить прямыми атаками.

00:28 Американцу грозит шесть лет в российской тюрьме за попытку похищения ребенкаАмериканцу грозит шесть лет тюрьмы в России за попытку вывезти своего русского сына без согласия матери, сообщают судебные власти. Суд в Калининграде признал мужчину виновным в попытке "похищения" и приговорил его к отбыванию наказания в исправительной колонии. Как сообщает суд в сообщении в Telegram, мужчина в июле 2023 года пытался вывезти своего четырехлетнего сына из страны без согласия матери. Он был задержан пограничниками, пытаясь перейти границу с Польшей через лесной путь.

23:14 Смертельные жертвы после украинской атаки на российский villageТри человека погибли в результате атаки на российский village возле украинской границы, сообщают местные власти. Village Архангельское, примерно в пяти километрах от границы, было атаковано украинской армией в понедельник, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в сообщении в Telegram. Погибли два взрослых и подросток, а двое других, в том числе ребенок, получили ранения.

22:13 Целыков хвалит немецкую поддержку после встречи в Нью-ЙоркеПосле встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский похвалил немецкую поддержку. "Мы очень благодарны за помощь Германии", - сказал Зеленский в X. "Наши совместные усилия спасли множество жизней, и есть еще много возможностей укрепить безопасность на всем европейском континенте". Тем не менее, Шольц вновь повторил stance Германии по отказу поставлять Украине продвинутое оружие.

21:35 Forbes: экипаж российского авианосца может быть направлен на войну в УкраинеРоссийский авианосец "Адмирал Кузнецов" привлек внимание своими многочисленными проблемами даже после своего запуска в 1980-х годах, несмотря на то, что у него было всего несколько развертываний. Недавно журнал Forbes сообщает, что солдаты из 15 000-strong экипажа Кузнецова все чаще направляются на войну в Украине, не на своем авианосце, а в составе своего собственного батальона. По данным Forbes, это один из мер, принимаемых для удовлетворения ежемесячных потребностей России в новобранцах, которые журнал оценивает в 30 000 новых солдат в месяц. В то же время, состояние Кузнецова, как сообщается, ухудшается, что делает все более вероятным, что он станет постоянным жителем побережья Мурманска, где он находится уже некоторое время.

(Вы можете прочитать предыдущие события здесь.)

Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с союзниками России в конфликте в Украине в заявлении, признавая, что некоторые европейские страны оказывают поддержку России.

Во время встречи в Организации Объединенных Наций Antony Blinken, госсекретарь США, подчеркнул необходимость ужесточения санкций против этих союзников, специально упомянув поддержку России Северной Кореей и Ираном.

Читайте также: