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В очередной раз Путин высказывает давние предупреждения против НАТО

 and  Vladimir Milov
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Может ли быть подавлена возможность проведения долговременных ударов по территории России: Владимир...
Может ли быть подавлена возможность проведения долговременных ударов по территории России: Владимир Путин

В очередной раз Путин высказывает давние предупреждения против НАТО

При любых дискуссиях о поставках оружия или помощи Украине на Западе раздаются громкие возражения со стороны России. Многие аналитики считают, что это делается для того, чтобы вселить страх и помешать оказанию помощи, и эта тактика иногда срабатывает. В настоящее время возобновляются угрозы из-за потенциальных ударов на дальние расстояния.

Президент России Владимир Путин заявил, что если Запад согласится разрешить Украине использовать дальнобойное оружие против российских целей, это будет означать, что НАТО находится "в состоянии войны" с Россией. "Это изменит природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США и европейские государства находятся в состоянии войны с Россией", - сказал Путин в интервью государственному телевидению.

По словам Путина, решение зависит от того, "принимают ли страны НАТО прямое участие в военном конфликте на Украине или нет". Если Украина получит разрешение, Россия "примет соответствующие меры на основе изменившейся природы конфликта и угроз, с которыми мы столкнемся", - добавил Путин.

Ранее российские официальные лица использовали подобные резкие тона. Несмотря на танки, истребители или ракеты, Москва неоднократно предупреждала об эскалации, изменениях в природе войны или даже ядерных угрозах со времени своего вторжения на Украину.

ISW: Россия стремится запугать

Согласно Институту изучения войны (ISW), опубликованному в марте этого года, основная цель России - отсрочить поставку военной помощи. В результате Россия усиливает нарративы о рисках оказания помощи, например, с помощью ядерного шантажа и "других неясных угроз". В прошлом году информационные кампании, направленные на задержку поставок танков и других жизненно важных западных возможностей для Украины, частично увенчались успехом.

Исследователи утверждают, что "маловероятно", что Путин действительно использует ядерное оружие "только для того, чтобы отомстить за украинские удары по российской территории с помощью западных ракет". Даже когда на территории России происходили удары украинских дронов, он не прибегал к этому.

Усиленные резкие замечания Путина в адрес НАТО также могут свидетельствовать о том, что Москва действительно обеспокоена ударами с использованием дальнобойного оружия, которые могут угрожать многочисленным военным целям на территории России.

Ранее Путин намекал на определенные ограничения на экспорт металлов, в том числе урана, в качестве ответной меры. Недавние указания из США указывают на возможное одобрение дальнобойных атак. Согласно сообщениям "Гардиан", Великобритания уже приняла решение разрешить удары с использованием ракет Storm-Shadow на территории России, хотя это официально не объявлялось, чтобы избежать излишней провокации.

В пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден должны встретиться в Вашингтоне. Одобрение дальнобойных атак, просьба Украины в течение нескольких месяцев, должно стать темой обсуждения. Недавно Байден заявил, что они "работают" над одобрением.

В ответ на возможное одобрение дальнобойных атак странами НАТО президент России Владимир Путин угрожает принять соответствующие меры, намекая на то, что такие действия изменят природу конфликта и сделают страны НАТО, в том числе США и европейские государства, де-факто находящимися в состоянии войны с Россией. Согласно Институту изучения войны (ISW), основная цель России - отсрочить поставку военной помощи, вселяя страх с помощью ядерного шантажа и других неясных угроз. Эта тактика, как видно из прошлого, успешно задерживала поставки танков и других жизненно важных западных возможностей для Украины.

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