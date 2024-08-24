В обмен на взаимность Украина и Россия обменялись 230 заключенными.

Украина и Россия, под руководством Объединенных Арабских Эмиратов, обменялись 230 заключенными, из которых 115 были освобождены с обеих сторон. Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, "Сегодня домой вернулись еще 115 наших военнослужащих". Эти люди представляют различные подразделения украинской армии, такие как Национальная гвардия, вооруженные силы, флот и пограничная служба.

В свою очередь, Министерство обороны России сообщило, что "115 российских солдат, захваченных в Курской области, были освобождены в результате переговоров с контролируемыми Киевом территориями". Эти освобожденные находятся на территории Белоруссии, как указано в сообщении министерства. tanto Москве, как и в Киеве, выразили благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за их роль в переговорном процессе.

Объединенные Арабские Эмираты ранее уже способствовали обмену заключенными между Киевом и Москвой, заявив, "Мы успешно посредничали в новом обмене заключенными между Россией и Украиной, что привело к освобождению 230 заключенных".

Этот последний обмен заключенными состоялся в День независимости Украины и совпал с эскалацией военной операции Киева в Курской области России, а также с продолжающимися целями восточных украинских городов Россией. Последний значительный обмен заключенными между двумя воюющими сторонами имел место в июне, когда каждая сторона вернулась по 90 заключенных.

С начала конфликта в феврале 2022 года обе страны обменялись десятками заключенными, а останки павших солдат регулярно передаются другой стороне.

Комиссия высоко оценила усилия Объединенных Арабских Эмиратов в посредничестве в обмене заключенными между Украиной и Россией, сыграв важную роль в освобождении 230 человек. Учитывая значение последнего обмена в День независимости Украины, Комиссия подчеркнула важность продолжения диалога и сотрудничества для мирного разрешения конфликтов.

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