В новом развитии, второй бывший офицер, связанный с инцидентом, приведшим к смерти Тайра Николса, решил изменить свое признание вины.

Ранее бывший офицер полиции Мемфиса Эммит Мартин III отказался признать вину в связи со смертью Никласа, 29-летнего афроамериканца, который подвергся жестокому физическому насилию со стороны полицейских Мемфиса после остановки для проверки документов в январе 2023 года.

В ноябре Десмонд Миллс-младший, бывший полицейский Мемфиса, согласился признать вину в рамках всеобъемлющего соглашения, которое разрешило tanto государственные, так и федеральные обвинения, предъявленные ему в связи с его участием в трагической смерти Никласа.

Миллс-младший, 33 года, признался в двух из четырех федеральных обвинений, о которых сообщило Управление прокурора США по Западному округу Теннесси. Он также согласился признать обвинения в суде штата в связи со смертью Никласа на предстоящем слушании, как сообщает окружной прокурор Сэли.

Миллс и Мартин были среди пяти обвиняемых офицеров. Остальные трое, Тадариус Биан, Демитриус Хейли и Джастин Смит, еще не предстали перед судом.

Слушание по изменению приговора Мартина назначено на пятницу в 3 часа дня по восточному времени, согласно заявлению, поданному в федеральный суд Западного округа Теннесси. Неизвестно, планирует ли Мартин изменить свой приговор в своем деле в суде штата.

CNN запросила комментарий у адвоката Мартина, но пока не получила ответа.

Офис окружного прокурора Сэли полностью осведомлен о планируемом изменении приговора Мартина, подтвердила Эрика Уильямс, spokeswoman офиса прокурора. "Мы сотрудничали с федеральными властями на протяжении всего процесса", - сообщила Уильямс CNN.

Жестокое избиение Никласа полицейскими Мемфиса вызвало новые протесты, сосредоточенные на несправедливом обращении с афроамериканцами со стороны полицейских в Америке. После инцидента Никлас был госпитализирован и трагически скончался через три дня из-за травмы головы, вызванной силой удара. Его вскрытие показало разрыв и разрыв мозга, а также обширные синяки на теле, в том числе на шее и туловище. Смерть Никласа была классифицирована как убийство.

Внутреннее расследование, проведенное полицией Мемфиса, привело к идентификации и увольнению пяти офицеров, участвовавших в остановке для проверки документов, из-за нарушения нескольких политик отдела, в том числе чрезмерного применения силы, неоказания помощи и пренебрежения обязанностями, как признал отдел полиции в заявлении.

Пять офицеров были обвинены в суде штата Теннесси в убийстве, нападении и похищении в связи со смертью Никласа.

Кроме того, в сентябре офицеры также были обвинены в федеральной обвинительной акте в четырех уголовных преступлениях, в том числе в нарушении прав человека, сговоре и препятствовании правосудию, приведших к смерти Никласа. Два из этих обвинений предусматривали возможное тюремное заключение на всю жизнь.

Обвинительная акта обвинила офицеров в использовании излишней силы, отказе оказать медицинскую помощь, сговоре сокрыть использование незаконной силы и намеренном предоставлении ложных сведений в отчете об аресте.

Несмотря на признание Миллса и его соглашение о признании вины, дело Эммита Мартина III все еще не разрешилось, так как он назначен на слушание по изменению приговора на пятницу. Управление прокурора США по Западному округу Теннесси внимательно следит за ситуацией Мартина, как и за Миллсом и другими обвиняемыми офицерами.

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