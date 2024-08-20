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В Нью-Йорке мужчина из Орегона находится под федеральным надзором за ложные обвинения в бомбежке еврейских медицинских учреждений и центров ухода.

Мужчину из Орегона, якобы ответственного за рассылку ложных угроз взрыва в направлении нескольких еврейских медицинских учреждений в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде, задержали по федеральным обвинениям, согласно сообщениям властей.

 and  Mark Rodriguez
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Сообщалось, что якобы сделанные им звонки о самострелах необоснованно ставили под угрозу жизнь и...
Сообщалось, что якобы сделанные им звонки о самострелах необоснованно ставили под угрозу жизнь и здоровье tanto пациентов, как и сотрудников, причиняя беспорядки и страх.

В Нью-Йорке мужчина из Орегона находится под федеральным надзором за ложные обвинения в бомбежке еврейских медицинских учреждений и центров ухода.

Домогој Патковић, 31-летний житель Портленда, Орегон, обвиняется в совершении ряда преступлений, таких как планирование и осуществление угроз, связанных со взрывчатыми веществами, разработка и отправка угрожающих сообщений, а также предоставление ложной информации об explosives, как указано в обвинительном акте, представленном прокурорами Восточного округа Нью-Йорка.

Согласно обвинительному акту, Патковић якобы совершил не менее 6 агрессивных и запугивающих телефонных звонков в еврейские больницы и сеть центров ухода между маем и сентябрем 2021 года. Во время этих звонков Патковић заявлял, что разместил бомбы в этих местах и угрожал взорвать их в Манхэттене, Куинсе, Бруклине и на Лонг-Айленде, а также использовал оскорбительные выражения в отношении евреев.

Кроме того, согласно документам суда, Патковић транслировал эти угрожающие звонки в прямом эфире другим пользователям на серверах, работающих в онлайн-социальной сети и сервисе обмена сообщениями Discord.

Адвокат США по Восточному округу Нью-Йорка, Бреон Пис, заявил в заявлении: "Согласно предъявленным обвинениям, подозреваемый и его сообщники, движимые своей ненавистью к евреям, целенаправленно атаковали еврейские больницы и центры ухода в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде ложными угрозами взрыва, необоснованно подвергая опасности пациентов и персонал, сея панику и замешательство. Наша главная задача - обеспечить безопасность всего нашего сообщества, и мы будем использовать все доступные правовые средства для преследования таких угроз и инцидентов, связанных со swatting, в полной мере в соответствии с законом".

Местные правоохранительные органы отреагировали на несколько якобы ложных угроз Патковича и провели поиск взрывных устройств в нескольких зданиях, как указано в заявлении. Звонок в сентябре привел к частичной эвакуации и блокировке всей больницы на Лонг-Айленде, как указано в заявлении. Никаких взрывчатых веществ так и не нашли.

CNN запросила комментарий у адвоката Патковича.

Чисти Кёртис, временно исполняющий обязанности директора ФБР в Нью-Йорке, заявил в заявлении: "Такого рода якобы действия вызвали необоснованный страх и отвлекли ценные ресурсы на борьбу с ложным сигналом тревоги. ФБР не потерпит лиц, которые используют схемы ложных угроз взрыва, чтобы выразить свою антисемитскую ненависть и угрожать безопасности наших общин".

Патковић должен предстать перед судом США в Орегоне во вторник днем, и прокуроры просят, чтобы магистратский судья Юли Юим Ю detained Патковића до суда, согласно документам суда. Если Патковић будет задержан, его затем перевезут службой маршалов США в Бруклин для федерального судебного разбирательства, согласно источнику.

Если Патковић будет признан виновным, он может получить максимальное наказание в 155 лет лишения свободы.

Прокуроры Восточного округа Нью-Йорка агрессивно преследуют дело против Домогоя Патковића, считая, что он представляет угрозу для сообщества США в связи с его обвинениями.

В свете этих серьезных обвинений службе маршалов США было приказано перевезти Патковића из Орегона в Бруклин для его федерального судебного разбирательства.

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