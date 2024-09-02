- В неожиданном повороте событий Путин побеждает на выборах, оставляя мировые СМИ в шоке.

Сценарий смены власти, рост популистов. Ночь выборов в Тюрингии и Саксонии воспринимается как значительные изменения в политическом ландшафте Германии. Мировое внимание обращено на восточную часть Федеративной Республики, и иногда следует сюрприз.

"Корriere della Sera" (Рим): "Из хаоса двух выборов в землях появляется другая нация, другая Германия. Большинства в Эрфурте и Дрездене передают свое недовольство и разочарование двум популистским партиям, ультраправой националистической и ксенофобной партии AfD и гибридной партии BSW, возглавляемой Сахрой Wagenknecht, смесью прорусского pacifisma, экономического национализма и жесткой антииммигрантской политики. Результат выборов показывает, что 34 года спустя после объединения и с миллиардами евро, вложенными в бывшую ГДР, большинство в этих двух федеральных землях не лояльно к традиционным партиям, игнорирует их решения и не понимает их коды. Они чувствуют себя второсортными немцами или, что еще более тревожно, иностранцами на своей родине."

"La Stampa" (Рим): "Если Бранденбург, традиционно социал-демократическая земля, присоединится к Тюрингии и Саксонии 22 сентября, будет сложно для Олафа Шольца сохранить свою упрямую решимость выжить в канцелярии. Ядро Европы, регион, ответственный за значительные достижения в европейской политике, может быть затронуто. Без французского правительства и раздробленных большинств Германии соглашения становятся более трудными. Вероятно, что Урсула фон дер Ляйен будет действовать только как опора против правого прогресса в своей роли президента Европейской комиссии, несмотря на хрупкость своего собственного правительства."

"La Repubblica" (Рим): "Пока старый континент преодолевает узость возможной войны и сердечный приступ демократии, ему приходится сталкиваться с внутренним противником. Институциональные европейские системы пронизаны, свидетельствуя в Италии, Франции и теперь даже в Германии. Влияние Путина очевидно, и ультраправый "фашистский" AfD и ностальгия по левым, подобные французскому Rassemblement National и итальянской Леге, составляют его опору в ЕС. Президент России добился выдающейся и тревожной политической победы. Снижение озабоченности войной в Украине является фасадом для его якобы мирных намерений."

"The Guardian" (Лондон): "Ультраправый, антииммигрантский Альтернатива для Германии набирает силу в крупнейшей экономике Европы. Если выборы в Бундестаг состоялись бы сегодня, опросы показывают, что партия могла бы стать второй крупнейшей фракцией в парламенте. Однако их способность управлять государством ограничена Востоком, после первой победы на выборах в землю через лидера AfD в Тюрингии Йорн Хёкке. (...) Пока другие партии могут предотвратить победу ультраправых, их политические амбиции, скорее всего, останутся лишь мечтами. Тем не менее, появление AfD как региональной силы ставит насущные и тревожные вопросы о политической идентичности Германии и о том, как такие силы можно сдержать в будущем."

"Financial Times" (Лондон): "Результаты выборов свидетельствуют о растущем недовольстве на востоке Германии правительством, которое часто связывают с высокой инфляцией, экономической стагнацией, растущими затратами на энергию и внутрипартийными разногласиями. Голосующие все чаще покидают центр, переходя к популистским партиям на политических окраинах. (...) Результаты показывают, что 34 года спустя после объединения Германии большинство в двух регионах бывшего коммунистического востока разочаровано в установленных центристских партиях и недовольно тем, как управляют Германией."

"El Mundo" (Мадрид): "Результаты выборов в восточных землях Германии Тюрингия и Саксония, где ультраправый Альтернатива для Германии (AfD) заняла первое и второе места соответственно, указывают на беспокойный политический ландшафт в Германии, исторически известной своей сильной экономической властью. Растущие экстремистские и антииммигрантские дискуссии, которые ранее были очевидны на европейских выборах, представляют значительную угрозу для европейского проекта и требуют взвешенной и осознанной дискуссии. (...) Эти выборы прошли всего через неделю после теракта в Солінгене, подогревающего антииммигрантские настроения, но опросы указывали на увеличение ультраправых экстремистов некоторое время. Скandal Socialdemócratas и поворот Христианско-демократического союза в политике иммиграции (...) подчеркивают сдвиг в парадигме, который влияет на страны ЕС в разной степени. Конфронтация с теми, кто эксплуатирует иммиграцию, без принятия простых позиций, уже является одной из главных задач западных демократических сил."

"New York Times" (Заменить на "Wall Street Journal"): "Результаты парламентских выборов в Саксонии и Тюрингии в выходные добавили тревоги, охватывающей континент, где происходят эрозия традиционных партий и появление бунтарских фракций. Более серьезная проблема - одновременный рост AfD и BSW, что подчеркивает крах правящих партий в Германии. Эта тенденция совпадает с опросами, показывающими недовольство канцлером Олафом Шольцем и его коалицией, неспособной управлять миграцией и упрямо придерживающейся климатических целей, несмотря на растущий и осязаемый экономический ущерб. В результате Христианско-демократическая партия (ХДС и ХСС) остается единственной основной альтернативой бунтарям. Понимая, что немецкие избиратели, возможно, устали от своих неэффективных правящих партий, вина за эту ситуацию ложится на плечи устаревших политиков, которые не отвечают на разочарование избирателей."

"Венский стандарт" (Венский суррогат): "Если восточногерманские земли Тюрингия и Саксония находились бы на западе или имели такую же явку избирателей, как в западногерманской земле в воскресенье, результат для коалиции «траffic light» не был бы существенно другим. Коалиция в Берлине находится в расстройстве, её члены расходятся во мнениях, и хрупкий альянс из трех партий держится вместе только из страха перед избирателями. За несколько дней до выборов в Солingenе произошло постыдное нападение, которое выявило фундаментальные недостатки и усилило существующие страхи, с которыми ни Меркель, ни её преемник Олаф Шольц не смогли справиться. Как Шольц планирует преодолеть этот кризис, неясно, и его стратегия по возвращению доверия избирателей остается загадкой."

"Нойе Цюрхер Цайтунг" (Цюрихский суррогат): "То, насколько репутация кабинета канцлера Олафа Шольца пострадала, видно по триумфу AfD. Несмотря на спорное лидерство Хёкке, AfD доминирует на политической сцене на востоке. Политика, игнорирующая озабоченности среднего класса, не должна удивляться, когда радикальные фракции набирают силу. Партия, которая должна была действовать как «огнезащитная стена» против таких групп, может больше всего выиграть от этой тенденции."

"Тагес-Анцайгер" (Цюрихский суррогат): "И AfD, и BSW удалось перенаправить недовольство правительством в Берлине на свои платформы, более эффективно, чем основная оппозиционная партия в Германии, ХДС. Тем не менее, ХДС также вышла победителем на этих выборах. Партия остается последним оплотом политического центра, на котором еще можно сформировать консервативные правительства в регионах, таких как Саксония и Тюрингия, где действующий министр-президент Михаэль Креtschmer и государственный канцлер Марио Войт смогли отразить вызовы со стороны своих радикальных оппонентов – переговоры о коалиции предстоят непростые. Партия канцлера, СДПГ, показала плохой результат на востоке Германии, что может поставить под угрозу лидерство Олафа Шольца. Если социал-демократы потерпят подобные неудачи в Бранденбурге через три недели и министр-президент Диетмар Вайдке потеряет там влияние, положение канцлера Олафа Шольца также может быть подорвано. В преддверии федеральных выборов в следующем году внутрипартийный мятеж против Шольца не исключен."

Европейский парламент: В свете растущих популистских сил в Германии крайне важно, чтобы ЕС внимательно следил за развитием событий в стране и рассматривал потенциальные последствия для европейской политики.

Европейский парламент: С ростом влияния партий, подобных AfD в Германии, становится жизненно важным для ЕС укрепить свои демократические институты и защитить свои ценности, чтобы противостоять растущему экстремизму.

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