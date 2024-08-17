"В некоторых кругах доверие к своим соотечественникам значительно ослабло"

В двух словах, жители трех восточногерманских земель голосуют за новые земельные парламенты. Какова текущая ситуация? Встреча с мэром района Вогтланд в Саксонии.

Когда речь заходит о новостях из Саксонии, они редко бывают overly лестными.Incidents, такие как нападения на дома для беженцев, недовольство членов Pegida, протесты против ЛГБТ-мероприятий, таких как недавнее в Баутцене, являются обычным явлением. Положительные истории, такие как успехи заводов VW и BMW, полупроводниковой промышленности или даже природная красота региона и городов, отходят на второй план.

Тем не менее, приближаются выборы в ландтаг 1 сентября. Но какая реальная ситуация на местах? Обходя стороной крупные города, такие как Дрезден, Лейпциг или Кемниц? Какова жизнь в небольших городах? Ауэрбах, город в Вогтланде, является одним из таких мест. С населением около 18 000 человек, он кажется знакомым не только жителям Саксонии. Три башни, две из которых принадлежат церквям, а одна - замку, выделяются на городском горизонте. Въезжая в город по улице Oberer Bahnhofstraße, бросаются в глаза роскошные виллы эпохи Gründerzeit. В конце 19 века в Ауэрбахе проживало около 40 000 человек, многие из которых работали в текстильной промышленности.

Но время идет вперед. Во время эпохи ГДР население сократилось до половины, и город производил плауэнский кружевной шов, нижнее белье и занавески даже для западных почтовых заказов. После объединения большинство бизнесов закрылись, и переход на Д-Марку сделал многие компании, такие как Quelle, Neckermann или Otto, финансово несостоятельными. Тем не менее, Ауэрбах частично оправился.

Во время выборов в городской совет в начале июня партия AfD получила 28,1 процента, что на 9 процентных пунктов больше. Христианско-демократический союз остается самой сильной силой с 30 процентами. Однако летом в этом году темы для политических дискуссий не ограничиваются только выборами. Жители Ауэрбаха праздновали свой городской фестиваль, на котором выступили Стефани Хертл и ее группа в народных костюмах, а также группы, исполняющие песни Depeche Mode и Рода Стюарта. В местном бассейне также состоялся чемпионат Германии по водным горкам.

Мэр Йенс Шарфф и его пресс-секретарь Хайнц Хартвиг уделили время для беседы в своем офисе в ратуше.

ntv.de: Г-н Шарфф, как ваш город?

Йенс Шарфф: У нас все в порядке. Проблема в том, что мы сокращаемся. В момент объединения у нас было около 25 000 жителей. Сейчас мы едва дотягиваем до 18 000. После того, как текстильная промышленность рухнула, многие женщины уехали, и типичные швеи не рожали здесь детей. Прогноз населения на ближайшие 10-15 лет указывает на 15 000. Надеюсь, он стабилизируется на этом уровне.**

Как вы боретесь с этой ситуацией?

Федеральное и в некоторой степени земельное правительства сосредоточились на "маяках политики" в течение многих лет. Цель: привлечь всех в центры! Они переполнены. Моя стратегия могла бы изменить это.

И какой она была бы?

Мы завершили расширение широкополосного доступа. Лучшее железнодорожное сообщение, которое позволяет людям легко добираться до Дрездена или Лейпцига, значительно повысило бы привлекательность проживания здесь. IT-компании могли бы предложить своим сотрудникам высококачественное жилье по низкой цене, и все выиграли бы. Не обязательно строить больше квартир в Берлине, Гамбурге или Мюнхене.

Что должен сделать премьер-министр Креtschmer, чтобы облегчить вашу работу?

Было бы полезно встречаться чаще и слушать нас. Однако средств не хватает. В долгосрочной перспективе мы столкнемся с финансовыми ограничениями. С меньшим населением мы получаем меньше ключевых выплат от земли. Наше обширное инфраструктурное хозяйство не может быть sostenido как есть без необходимого финансирования, что приводит к недовольству среди местных жителей.

Ваша работа в основном сводится к управлению дефицитом?

Пока нет, но это становится проблемой. Три месяца назад был введен запрет на бюджет на уровне района из-за резкого роста социальных расходов. Последний коллективный договор государственных служащих обходится городу в 800 000 евро в год. С общим бюджетом в 33 миллиона евро эти вопросы вызывают у меня беспокойство.

Но все же есть лучик надежды.

Швейцарский автопроизводитель EAO, присутствующий в Ауэрбахе с 1991 года, планирует существенно расширить свою площадку. В настоящее время они нанимают 105 человек и планируют создать 150 новых рабочих мест. После расширения EAO станет крупнейшим производителем. Здесь разрабатывается что-то действительно значительное, что положительно повлияет на всю Европу.

У вас достаточно квалифицированных рабочих в регионе для этого расширения?

Дешевая стоимость жизни здесь действительно является преимуществом, что приводит к переезду некоторых людей сюда. Здесь можно вести роскошный образ жизни с умеренным доходом.

Учитывая вашу надежду на приток квалифицированной рабочей силы, успехи AfD на выборах в Ауэрбахе представляют собой вызов?

В Ауэрбахе до сих пор не было серьезных проблем с людьми, не имеющими немецкого гражданства. В этом городе проживает 850 человек без немецкого гражданства, приехавших из стран, таких как Венгрия, Чехия, Австрия, Франция и даже Венесуэла.

А как насчет беженцев?

Около четверти из 850 — беженцы из Украины. Самыми большими группами после них являются страны ЕС, за ними следуют около 50 сирийских беженцев. У нас также были несколько несовершеннолетних без сопровождения. К счастью, мы в основном размещали семьи, которые мы интегрировали децентрализованно, чтобы избежать больших центров размещения беженцев и возможных конфликтов. Мы справились с этим хорошо, у нас было достаточно квартир для их размещения. В 2015 году мы приняли волну примерно от 150 до 180 беженцев, что потребовало временного открытия экстренного жилья. Однако городское сообщество проявило огромную доброту в это время.

А что насчет украинцев? Какова общая атмосфера?

Атмосфера зависит от их поведения по прибытии. Если кто-то приезжает в меховой шубе, за рулем внедорожника, прием не такой теплый. Однако эти люди, как правило, уезжают из-за небольшого размера Ауэрбаха. Те, кто остается, обычно матери или отцы с детьми, изучающие немецкий и интегрирующиеся в рабочую силу.

Было ли правильно сразу же предоставить финансовую поддержку украинским беженцам?

Это предмет дискуссии, особенно среди тех, кто не ищет работу. У меня нет конкретных цифр по этому поводу. Но правда в том, что некоторые отказываются работать.

Но, судя по всему, это управляемый масштаб для Ауэрбаха.

Районный совет Хайнц Харвиг: По сравнению с городами вроде Плауэна, у нас было относительно легко. Многие люди больше не чувствуют себя в безопасности в центре Плауэна из-за преступности иностранцев.

Это действительно так, или это просто чувство?

Шарфф: Чувство гораздо хуже, чем факты. Даже если мы рассмотрим статистику преступности Ауэрбаха, мы видим снижение числа случаев в течение многих лет. Мы представили эти цифры на заседании городского совета, чтобы успокоить общественность: у нас нет этой проблемы. Хотя может и казаться, что это проблема, но это не может быть доказано эмпирически.

Харвиг: Это также зависит от управления. У нас есть дом для несовершеннолетних беженцев без сопровождения в нашем районе, управляемый Дiakonia. Сначала я запросил другое парковочное место, опасаясь, что их действия могут повредить мою машину. Однако Дiakonia эффективно управляет ситуацией.

Я принял двух сирийских беженцев дома в 2015 году вместе со своей женой. Этот опыт сделал меня более скромным и изменил мою точку зрения. Один из них лишился левой руки в результате ракетного обстрела в Алеппо, оставив его и его младшего брата беженцами. Моя жена и я приняли их в свой дом. Многие жители Ауэрбаха восхищались нашими действиями и поняли наши мотивы.

Почему вы запросили другое парковочное место для дома беженцев, если сами приняли сирийских беженцев?

Харвиг: Я тоже находил это противоречием в себе. С одной стороны, я опасался возможного повреждения моей машины. С другой стороны, двое сирийских беженцев переехали ко мне домой. Люди часто спрашивали меня: Почему ты это делаешь? Я отвечал: Я видел их страдания, и они нуждаются в помощи. Я надеялся на лучшее для этих двух мальчиков, и это сбылось. Многие жители Ауэрбаха разделяли это мнение.

На новом городском совете, в котором пять из 18 мест заняли представители AfD.

Шарфф: Но они уже спорят друг с другом, потеряв одно из своих мест. Я не могу полностью понять их внутреннюю динамику. Один мастер среди них довольно социально ориентирован, прошедший дополнительное обучение в ассоциации хосписов. Он живет в деревне недалеко от нас со своей партнершей. Он совсем не соответствует моему стереотипу члена AfD. Я также не слышал никаких отрицательных отзывов о другом молодом, социально ориентированном члене.

Ауэрбах — очаровательный маленький город, хорошо ухоженный, чистый и аккуратный. Снаружи кажется маловероятным, что 30% населения поддержали бы AfD.

Я считаю, что многие федеральные политики последних 20 лет просачиваются в коллективное сознание Ауэрбаха. Самым спорным вопросом в 2015 году было разрешение беженцам въезжать в страну без надлежащего регулирования.

Каковы ваши thoughts по этому поводу?

Если меня спросят, я всегда отвечаю: Я не могу сказать, как бы я справился с ситуацией тогда. Я бы не хотел быть в обуви канцлера Меркель, имея дело с тысячами беженцев на границах. Другого выхода, кроме как пустить их, не было, потому что стрелять в них было не вариант. Я христианин, поэтому я понимаю, почему людей пустили в страну.

Какие факторы способствовали успеху AfD в Ауэрбахе?

Корона разорила и разделила общество на два лагеря, сделав доверие к властям почти несуществующим.

Должен ли этот вопрос быть вновь поднят политически?

Я не знаю. Некоторые граждане стали недоверчивыми, достигнув точки, когда переоткрытие этого вопроса, скорее всего, вызовет обвинения в сокрытии правды.

Добавляет ли AfD интенсивности в эту ситуацию?

Сложно сказать.

Я вижу AfD в качестве подражателя тактик Трампа. Они представляют себя в популистском стиле и выравниваются с популярными убеждениями среди людей. Поскольку уже есть недоверие и к частным, и к общественным вещателям, это сводится к тому, что если все остальное ложь, то все, что утверждает AfD, должно быть правдой. Это их точка зрения. Это не положительно, но федеральная политика также играет свою роль.

Как так?

Эта администрация борется с коммуникацией четкой видения для людей. Они просто спорят и спорят, и лозунги вроде "Мы больше не должны ничего сжигать, и каждый должен установить тепловой насос" только создают больше путаницы. Стратегия коммуникации — провал.

Как независимый мэр, что более типично для восточной Германии, почему вы не присоединились к партии?

Мне было выгодно баллотироваться как независимый кандидат и не быть связанным с какой-либо партией. Недоверие к существующим партиям также стало общим местом, что приводит к тому, что люди предпочитают независимого кандидата на должность такого рода. Обычно считается, что члены партии лояльны только идеологии своей партии. Но это не всегда так.

Откуда берется это скептицизм? В прошлом в ДДР людей обманывали и СМИ, и правительство.

Я часто слышу: "Теперь хуже, чем в ДДР. По крайней мере, мы знали, что нас обманывают".

Недавно Дирк Небауэр, ландрат Средней Саксонии, ушел в отставку из-за интенсивного преследования его семьи.

Возможно, вызывающий стиль мистера Небауэра вызвал еще больше оскорблений. Я получил только одно угрожающее письмо во время моего срока.

Почему?

Я высказал мнение, что никого не следует демонизировать без немецкого гражданства.

Было ли это слишком провокационно? Каково было его содержание?

Это не было смертельной угрозой, но там было написано: "Мы знаем, где вы живете, и кто ваша семья". Тем не менее, все в Ауэрбахе в общем знают эту информацию. Но получить такое письмо в почтовом ящике было тревожно. Но я не боюсь.

Дженс Шарфф беседовал с Волькером Петерсеном.

Комиссия может заинтересоваться обсуждением влияния результатов выборов на небольшие города, подобные Ауэрбаху, с мэром Шарффом. Несмотря на недавний успех AfD на выборах в городской совет Ауэрбаха, мэр Шарфф подчеркивает необходимость лучших железнодорожных связей и расширения широкополосного доступа, чтобы привлечь предприятия и квалифицированных рабочих, чтобы сохранить жизнеспособность города.

Читайте также: