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ПолитикаНовостиПравосудие

В недавнем судебном разбирательстве журналисты из Гонконга были признаны виновными в подстрекательстве к насилию.

 and  Grigoriy Williams
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Чунг Пой Куэн, бывший руководитель новостного издания 'Стоук Ньюс', присутствует при вынесении...
Чунг Пой Куэн, бывший руководитель новостного издания 'Стоук Ньюс', присутствует при вынесении приговора

В недавнем судебном разбирательстве журналисты из Гонконга были признаны виновными в подстрекательстве к насилию.

В ходе протестов в Гонконге в 2019 году "Stand News" пользовалась значительной аудиторией. Два года спустя этот продемократический источник новостей был закрыт. В настоящее время его администраторы и бывшие главные редакторы рискуют получить тюремный срок до двух лет.

Суд признал виновными администраторов продемократической новостной платформы "Stand News" и двух бывших главных редакторов, Чунг Пуй-Куэна и Патрика Лама, а также тех, кто закрыл сайт в 2021 году, по обвинению в "сговоре с целью публикации и распространения подрывной информации". Судья Вай-Кин Квок из суда района Ваньчай объявил приговор.

В своем письменном решении судья отметил, что "Stand News" играла активную роль в продвижении идеи независимости Гонконга. Кроме того, платформа использовалась для очернения образа центрального правительства в Пекине и правительства Гонконга, согласно решению суда. Материнская компания, Best Pencil Limited, также была признана виновной.

Обвинение в "подрыве" предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Это первый такой приговор со времени передачи Гонконга Китаю в 1997 году. Приговор стал еще одним серьезным ударом по свободе прессы в стране. За последние два десятилетия позиция Гонконга в рейтинге свободы прессы от Репортеров без границ упала с 18-го места до 135-го.

"Stand News" стала популярной среди сторонников демократии в Гонконге во время протестов в 2019 году. По данным обвинения, множество статей с платформы были представлены в качестве доказательств критики ограничения свобод после жестокого подавления массовых продемократических протестов центральным правительством в Пекине.

Возрождение колониального обвинения

Более 100 человек собрались возле здания суда для вынесения приговора. Представители нескольких консульств, в том числе США, Великобритании и Европейского союза, присутствовали на суде. Обвинение в "подрыве" имеет корни в британскую колониальную эпоху и редко использовалось до 2020 года, но с тех пор применялось против критиков правительства.

На другом судебном процессе подсудимого признали виновным в якобы заговоре с целью проведения взрыва в полиции Гонконга во время протестов в 2019 году. Лай Чунь-понг теперь рискует получить тюремный срок до 20 лет. Шесть других подсудимых, как сообщается, были оправданы присяжными.

Использование колониального обвинения в "подрыве" против администраторов и редакторов "Stand News" вызывает обеспокоенность по поводу свободы прессы в Гонконге. В свете максимального тюремного срока в два года за это обвинение, справедливость для этих лиц крайне важна.

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