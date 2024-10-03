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В недавнем событии израильские силы успешно вытащили пленного езида из сектора Газа.

 and  Christian Meier
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Подозреваемый bouleчтат беседу, считается, что он мог погибнуть в ходе израильской операции.
Подозреваемый bouleчтат беседу, считается, что он мог погибнуть в ходе израильской операции.

В недавнем событии израильские силы успешно вытащили пленного езида из сектора Газа.

Примерно десять лет назад молодую девушку езида захватили жестокие экстремисты из ИГ и она долгие годы подвергалась жестокому обращению. К счастью, ей удалось сбежать из Газы и попасть в Израиль. Сейчас ей 21 год, и она ранее получила мобильное устройство и поделилась своей историей в цифровом формате.

По данным израильских источников, девушку захватили в Ираке, когда ей было всего 11 лет, и она была передана под опеку палестинцу в Газе. Позже она была воссоединена со своей семьей.

Израильские отчеты и видеоматериалы, предоставленные Давидом Сарангой, главой цифрового отдела израильского МИД, показали, как девушка обнимает своих близких по возвращении домой. Операцию по спасению провело агентство COGAT, отвечающее за палестинские дела, в сотрудничестве с посольством США в Израиле. Палестинский террорист из ХАМАСа, который держал ее в плену, якобы был ликвидирован во время израильского удара. Он, как считалось, имел связи с ИГ. Девушка спряталась в Газе, а затем была контрабандой перевезена через КПП Керем Шалом в Израиль, прошла через Западный берег до Иордании и finally вернулась домой в Ирак.

Министерство иностранных дел Ирака подтвердило спасение 21-летней девушки, которое произошло после более чем четырех месяцев напряженных усилий. Эта совместная операция включала тесное сотрудничество между посольствами США в Багдаде и Аммане, а также jordanskie власти. Девушка, как сообщается, была переправлена через несколько стран перед спасением.

Министерство иностранных дел Ирака воздержалось от предоставления дополнительной информации или упоминания роли Израиля в этом деле. Ирак не имеет дипломатических отношений с Израилем, и иракцам запрещено общаться с израильтянами. Согласно израильским СМИ, процедуры, необходимые для того, чтобы девушка покинула Газу и продолжила свой путь домой в Ирак, были сложными и длительными.

Судьба ее детей остается неясной

В сентябре израильская газета "Иерусалим пост" опубликовала статью о девушке. Якобы она была насильно выдана замуж за палестинского боевика ИГ, который также имел связи с ХАМАСом, в сирийском городе Ракка. В течение многих лет, проведенных в плену, она, как сообщается, подвергалась сексуальному насилию. Ее муж, как сообщается, умер. Девушка была удерживалась в доме семьи своего мужа до тех пор, пока он не был убит в результате израильского авиаудара.

После своего побега она получила мобильное устройство и поделилась своей историей в Интернете. С тех пор велись усилия по организации ее побега. Сначала было неясно, что случилось с ее детьми, но газета сообщила, что у нее есть двое детей. В августе 2014 года ИГ атаковала регион Синджар и похитила многих женщин езидов, чтобы сделать их сексуальными рабынями. Несмотря на то, что иракское правительство объявило победу над ИГ, активисты утверждают, что многие женщины по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Девушка была удерживаема палестинцем в Газе, где она спряталась, прежде чем быть контрабандой вывезена. Несмотря на то, что ей удалось сбежать и вернуться в Ирак, судьба ее детей остается неясной.

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