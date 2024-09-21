В недавнем решении Верховный суд Аризоны заявил, что избирателям, столкнувшимся с проблемой подтверждения гражданства, по-прежнему разрешено голосовать "полностью", включая выборы на уровне штата.

Суд должен был решить, должны ли эти избиратели получить "только федеральный" бюллетень или полный, включая выборы на уровне штата и местные выборы. Каким бы ни было решение, эти individuals сохранили бы возможность голосовать за президента.

Аризона использует эти разные бюллетени из-за требования штата предоставить доказательства гражданства перед участием в выборах на уровне штата и местных выборах. Однако для голосования на федеральных выборах в Аризоне не требуется такой документации.

Решение, разрешающее около 98 000 избирателям использовать полный бюллетень, является победой для демократического секретаря штата Аризона и прогрессивных общественных организаций, которые выступали за этот исход.

Аризонский верховный суд вынес это решение всего через несколько дней после подачи иска. Чиновники, ответственные за выборы, надеялись на быстрое решение вопроса, чтобы минимизировать путаницу перед сезоном голосования.

Эта ситуация развивается и будет обновляться.

CNN's Tierney Sneed внес свой вклад в составление этого отчета.

Несмотря на решение суда, дебаты о политике и правах избирателей продолжаются в Аризоне, где активисты выступают за более всеобъемлющие политики голосования. Вопросы, связанные с этими проблемами, получили значительное внимание tanto на уровне штата, как и на национальном уровне.

Читайте также: