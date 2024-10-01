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В недавнем решении судья в Джорджии признал запрет государства на аборты после шестинедельного срока незаконным, тем самым разрешив продолжать процедуру и после этого срока.

В решение судьи в Джорджии о шестинедельной запрете на аборты в штате было выражено, что оно является незаконным и отменено.

 and  Vladimir Milov
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Активисты движения "пробаб" присоединяются к общенациональным протестам в ответ на предполагаемый...
Активисты движения "пробаб" присоединяются к общенациональным протестам в ответ на предполагаемый проект мнения Верховного суда по вопросу возможной отмены решения "Рей против Уэйда" об什Gi Rights, в Атланте, Джорджия, 14 мая 2022 года.

В недавнем решении судья в Джорджии признал запрет государства на аборты после шестинедельного срока незаконным, тем самым разрешив продолжать процедуру и после этого срока.

В недавнем решении судья Роберт МакБёрни объявил, что Закон о справедливости и равенстве для живых младенцев (LIFE Act) в Джорджии нарушает конституционные права женщин в этом штате.

Этот иск был подан организацией SisterSong Women of Color Reproductive Collective против штата Джорджия.

В своем вердикте МакБёрни заявил: "Когда плод в утробе женщины достигает стадии жизнеспособности, когда общество может взять на себя заботу и ответственность за отдельную жизнь, именно в этот момент общество может вмешаться. Полностью неограниченный запрет на аборты после обнаружения сердечной деятельности в беременности, который обычно происходит примерно на шестой неделе, несовместим с этими правами и равновесием, установленным правилом жизнеспособности между свободой и частной жизнью женщины и интересами общества в охране и заботе о нерожденных младенцах."

Изначально закон LIFE Act криминализировал большинство абортов после обнаружения сердечной деятельности в эмбрионе, что обычно происходит примерно на шестой неделе беременности.

После того, как Верховный суд США отменил решение "Роу против Уэйда" в 2022 году, что положило конец стране на право на аборты, он предоставил штатам право вводить запреты. В настоящее время 14 штатов запрещают аборты на любом этапе беременности, с некоторыми исключениями. Джорджия становится одним из четырех штатов, где такие запреты вступают в силу примерно на шестой неделе беременности, что часто происходит до того, как женщины узнают о своей беременности.

Введение этих запретов существенно повлияло на Юг, где жителям приходится ехать сотни миль, чтобы получить легальные процедуры абортов.

Если это решение вступит в силу, оно может открыть новые пути для доступа к абортам не только для жителей Джорджии, но и для жителей соседних штатов, которые в настоящее время вынуждены совершать длительные поездки в штаты, такие как Северная Каролина или Иллинойс.

У Джорджии есть возможность обжаловать решение МакБёрни. Кара Мюррей, директор по коммуникациям генерального прокурора Джорджии Криса Кэрра, прокомментировала: "Мы считаем, что Закон о справедливости и равенстве для живых младенцев Джорджии конституционно обоснован, и мы сразу обжалуем решение суда низшей инстанции."

Закон Джорджии был принят ее законодательным органом в 2019 году и подписан республиканским губернатором Брайаном Кемпом, но его реализация была заблокирована до отмены решения "Роу против Уэйда", которое защищало право на аборт в течение почти пяти десятилетий.

В своем заявлении Кемп осудил это решение, заявив: "Однажды снова воля жителей Джорджии и их представителей была подорвана личными убеждениями одного судьи. Охрана жизней наших самых уязвимых граждан - одна из наших самых священных обязанностей, и Джорджия продолжит защищать жизни нерожденных."

До вступления в силу закона LIFE Act в среднем более 4400 абортов проводилось в Джорджии каждый месяц. После введения запрета это число снизилось до примерно 2400 ежемесячных абортов с 2022 года, согласно данным, собранным Обществом планирования семьи.

Ранее Верховный суд Джорджии в 2023 году утвердил этот закон, отменив решение суда низшей инстанции, сославшись, в частности, на то, что "суд первой инстанции ошибочно основывался на отмененных решениях Верховного суда, чтобы заключить, что отдельные положения закона LIFE Act нарушают Конституцию США при его принятии в 2019 году. Та же Конституция США действует и сейчас, и суды Джорджии обязаны руководствоваться текущей интерпретацией Верховного суда Конституции США при определении наличия конституционной нарушения."

В понедельник МакБёрни заявил: "Исследование интерпретаций 'свободы' в Джорджии показывает, что свобода в Джорджии охватывает в своей защите право женщины управлять своим телом, решать, что с ним происходит, и отвергать вмешательство государства в свои решения о здравоохранении."

В заявлении Американского союза защиты гражданских свобод исполнительный директор SisterSong Моника Симпсон заявила: "Эта победа - результат упорной борьбы и важный шаг вперед на пути к достижению справедливости в сфере репродуктивных прав в Джорджии. Мы благодарны суду за признание права на телесную автономию."

Так как Джорджия не предусматривает механизм для граждан для внесения инициатив на референдум, на выборах в этом штате в ноябре этого года не запланировано никакого референдума по вопросу о правах на аборты. Однако демократы пытаются сохранить аборты в качестве основного вопроса политической дискуссии в штате.

20 сентября вице-президент Камала Харрис посетила Атланту, чтобы представить республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа как угрозу свободам и жизни женщин, предупредив о дальнейших ограничениях доступа к абортам, если он будет переизбран. Аборты также являются ключевым вопросом в выборах в законодательные органы штата, когда демократы пытаются сократить республиканское большинство, особенно в Палате представителей.

Харрис посетила Атланту после того, как ProPublica сообщила о двух женщинах в штате, которые столкнулись с осложнениями и умерли после неправильного использования таблеток для прерывания беременности.

Демократы argue, что такие смерти были предсказуемым результатом законов, вступивших в силу после отмены решения "Роу против Уэйда".

С момента решения Верховного суда более двух лет назад Харрис неоднократно выступала за права на аборты. Однако ее речь 20 сентября была первой, посвященной исключительно этому вопросу после того, как она заменила президента Джо Байдена в качестве лидера демократического списка.

Эта статья была дополнена дополнительным освещением.

В создании этой статьи также принимал участие Ассошиэйтед Пресс.

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