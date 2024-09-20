В недавнем решении судья отклонил иск о нападении, поданный против владельца "Нью-Йорк Никс" Джеймса Долана и продюсера Харви Вайнштейна.

Вчера судья Перси Андерсон отклонил иск КеллиCroft в Лос-Анджелесе, поданный в январе. Андерсон заявил, чтоCroftне убедительно указал на коммерческий половой акт, за который он получил вознаграждение, нарушающий федеральные нормативные акты Закона о защите жертв торговли людьми.

Судья также отказался рассматривать утверждения Croft против Долана, связанные с сексуальным насилием и соучастием в сексуальном нападении, и против Вайнштейна в отношении сексуального нападения и попытки изнасилования. Эти утверждения основывались на законодательстве штата, а не на федеральном праве.

Команда юристов Croft, в том числе Мередит Файреток и Кевин Минтцер из Wigdor LLP, выразили несогласие с решением, утверждая, что толкование судьей федерального закона о торговле людьми ослабляет важные гарантии для жертв торговли людьми.

Представитель Долана, Микыл Кордова, назвал иск "злонамеренной попыткой" распространения безосновательных утверждений, якобы от неэтичной юридической фирмы.

Адвокат Вайнштейна, Дженнифер Бонжэн, не сразу ответила на запрос комментария, но ранее отвергла утверждения Croft при подаче иска в январе.

Согласно иску, в 2013 году Croft, лицензированный массажист, работал на туре Eagles с группой JD & The Straight Shot, которая выступала в качестве поддержки. Иск утверждает, что Долан злоупотребил своим влиянием на туре, чтобы принудить и давить на Croft, чтобы она неоднократно имела с ним секс.

Также утверждается, что Долан организовал встречу между Croft и Вайнштейном, своим другом, в лифте отеля в начале 2014 года, после чего Вайнштейн якобы сексуально assaulted Croft в гостиничном номере, как указано в иске.

Ассошиэйтед Пресс обычно не раскрывает имена лиц, которые утверждают о сексуальном насилии, если они не делают свои обвинения публичными или не дают согласие на их идентификацию, как это сделала Croft.

После выражения несогласия с решением команда юристов Croft подчеркнула важность сохранения прав для жертв торговли людьми, заявив, что они являются частью "нас", кто выступает против такого ослабления важных гарантий. Кроме того, представитель Долана отверг иск как злонамеренную попытку, таким образом, подразумевая, что они считают, что не несут ответственности за якобы произошедшие инциденты и таким образом отличаются от "нас", кто вовлечен в дело.

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