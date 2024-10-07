В недавнем решении судья Джорджии отклонил иск, поданный республиканскими чиновниками, выразившим опасения по поводу целостности избирательных машин.

Судья округа Фултон, Макэфи, заявил в своем недавнем решении, что оборудование все еще сертифицировано, а риски безопасности на данный момент纯粹 теоретические.

Неуспешный судебный иск, поданный официальными лицами Республиканской партии в ДеКалбе и про-трумповскими юристами в разгар выборов в Джорджии, утверждал, что голосовальные машины Dominion не соответствуют законам Джорджии. Официальные лица требовали, чтобы офис секретаря штата предоставил общественности доступ к протоколам голосования и изображениям бюллетеней в течение дня после выборов.

Однако Макэфи заявил, что запрашиваемое облегчение не устранит никаких уязвимостей, и этот вопрос должен быть решен законодателями, а не судами.

Республиканские официальные лица Джорджии, в том числе секретарь штата Брэд Раффенспергер, решительно заявляют, что оборудование безопасно и никаких доказательств массового мошенничества не обнаружено. Они утверждают, что иск был направлен на введение в заблуждение избирателей и подготовку почвы для оспаривания результатов выборов 2024 года, если Трамп проиграет снова.

Республиканцы упорно выдвигают неподтвержденные утверждения о том, что системы голосования Dominion были использованы в предыдущих выборах, что привело к широкомасштабному манипулированию и переключению голосов злонамеренными акторами.

Доказать, что признанные уязвимости в этих системах, некоторые из которых признаны федеральными чиновниками по выборам, были использованы, является ключевым моментом для различения между реальными событиями и спекуляциями, лежащими в основе жалобы.

На слушании Гарри МакДаугалд, про-трумповский адвокат ДеКалбского республиканского комитета, вызвал нескольких свидетелей. К сожалению, ни один из них не представил конкретных доказательств того, что уязвимости систем голосования Dominion были использованы в предыдущих выборах Джорджии. МакДаугалд также представляет Джеффри Кларка, бывшего чиновника Министерства юстиции, обвиняемого в уголовных преступлениях в Джорджии в связи с его предполагаемой ролью в попытке аннулировать результаты выборов 2020 года. (Кларк не виновен и не был вовлечен в новый иск.)

Свидетель этой недели заявил, что обнаружил "сотни уязвимостей" в системах голосования Dominion, но признал, что они не уникальны для Джорджии.

Официальные лица Джорджии по выборам продолжают утверждать, что системы голосования штата безопасны благодаря защитным механизмам, которые отслеживают любые нерегулярности.

Тем не менее, тот факт, что Джорджия еще не внедрила широко рекомендованное обновление безопасности для своих систем Dominion, вызывает опасения, что нужно сделать больше, чтобы гарантировать чистоту следующего подсчета голосов.

В то время как официальные лица Джорджии по выборам заверяют, что они не смогут обновить системы голосования штата до выборов 2024 года, они также заявляют, что маловероятно, что любые уязвимости будут использованы в реальных атаках.

Кроме того, они утверждают, что уже внедрили значительное количество рекомендаций по безопасности без необходимости обновления программного обеспечения.

Политическая дискуссия вокруг систем голосования Dominion часто включает неподтвержденные утверждения о манипулировании. Макэфи предложил, чтобы любые уязвимости в этих системах должны быть решены законодателями, а не судами.

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