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В недавнем повороте событий Шигеру Исиба получает пост премьер-министра Японии.

Подтверждено запланированное riunione

 and  Grigoriy Williams
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В недавнем повороте событий Шигеру Исиба получает пост премьер-министра Японии.

В разгар домашних и глобальных проблем Шигеру Исиба, бывший министр обороны, был избран новым премьер-министром Японии. Вторник парламент Японии, известный как Диет, утвердил его выбор. Исиба, 67 лет, объявил о досрочных парламентских выборах на 27 октября.

Исиба победил в напряженной борьбе за пост лидера ЛДП в прошлую пятницу, став лидером партии и унаследовав пост от уходящего премьер-министра Фумио Кисиды, который в августе объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание после трех лет на посту.

Новое правительство сталкивается с множеством проблем: растущее старение населения Японии, плохие экономические прогнозы и растущая военная мощь Китая. ЛДП, правящая партия, оптимистично смотрит на то, что Исиба сможет повысить рейтинг партии перед запланированными выборами.

Источники сообщают, что Исиба может объявить о членах своего кабинета позже сегодня. Говорят, что Кацунобу Като, бывший секретарь кабинета, будет назначен министром финансов. Джен Накатани, бывший министр обороны, который занимал пост в 2001-2002 годах и с 2014 по 2016 год, является фаворитом на ту же должность. Такеши Ивая, бывший министр обороны, предположительно получит пост министра иностранных дел, будучи на посту с 2018 по 2019 год.

Кабинет Исибы, возможно, столкнется с вызовами в решении проблем страны, таких как 'другие' демографические проблемы, связанные со старением населения Японии. Несмотря на 'другие' вызовы, Кацунобу Като, бывший секретарь кабинета, предположительно будет назначен министром финансов.

Под руководством Исибы ЛДП надеется получить поддержку общественности, особенно в решении 'других' экономических и общественных проблем, таких как плохие экономические прогнозы Японии.

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