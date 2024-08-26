В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска.

19:35 Арест за контрабанду золота: российское правовое действие против немцаКак сообщают российские официальные лица, возбуждено уголовное дело против 58-летнего гражданина Германии, подозреваемого в контрабанде золота. Обвиняемый якобы пытался незаконно ввезти в страну около 13 килограммов премиальных золотых слитков в своем фургоне. Таможенные органы России возбудили дело, но не раскрыли имя мужчины. Инцидент произошел в Псковской области, граничащей с Белоруссией, Латвией и Эстонией. Оценочная стоимость золотых слитков превышает 90 миллионов рублей (приблизительно 900 000 евро). Золотые слитки были предотвращены от въезда в страну российскими таможенными офицерами и сотрудниками ФСБ. Текущее местоположение подозреваемого не разглашается. Если вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

19:05 Украина: Самая масштабная воздушная атака за последнее времяПоследние российские воздушные атаки на Украину, по данным украинских источников, стали самыми значительными со времени начала конфликта в феврале 2022 года. Российские силы якобы запустили более 100 ракет и дронов. Как заявил на Telegram командующий ВВС Украины Микола Олещук, 102 ракеты были перехвачены и уничтожены, а 99 из 109 дронов также были нейтрализованы. Эта комбинированная атака считается "самой масштабной воздушной атакой" на данный момент.

18:40 Зеленский отправляет подкрепление в ПокровскПрезидент Украины Владимир Зеленский направил подкрепление в Покровский регион после получения обновлений о ситуации от военного руководства. Регион на востоке Украины испытывает тяжелые бои после недавних российских наступлений.

18:10 Макрон: Арест Дурова не был политическим решениемДва дня спустя после ареста основателя Telegram Павла Дурова французский президент Эммануэль Макрон подтвердил это. Он заявил, что "арест произошел в рамках текущего судебного расследования" и подчеркнул, что это не было политическим решением. Макрон заявил, что суды имеют окончательное слово в этом вопросе.

17:42 Российский суд отправляет 15-летнего подростка в колонию для несовершеннолетних за поддержку Украины15-летний подросток в России был признан виновным и приговорен к отбыванию наказания в колонии для несовершеннолетних за поддержку Украины, сообщает российское оппозиционное СМИ "Медиазона". Суд в Хабаровске признал его виновным в "причастности к террористической организации" и "подготовке террористического акта". Приговор был вынесен 16 августа, но стал известен только recently. В качестве доказательства была представлена запись Telegram, на которой подросток вместе с двумя другими подростками бросает коктейли Молотова на стену заброшенного здания. Бабушка подростка считает, что его подтолкнули к этому российские службы безопасности, так как он открыто выражал поддержку Украины одноклассникам и в социальных сетях.

17:13 Атака на дамбу в Украине не причинила серьезного ущербаАтака России на дамбу возле Киева, по словам губернатора региона Руслана Кравченко, не причинила серьезного ущерба. Дорога на дамбе откроется позже днем, если не будет дальнейших атак или воздушных тревог.

16:46 Министр обороны Украины обещает ответ на нападенияМинистр обороны Украины Рустем Уммеров пообещал ответить на массивные российские атаки, с которыми сталкивается его страна. "Украина готовит свой ответ. Оружие производится в国内", - заявил он, согласно Министерству обороны. Он также призвал западных союзников усилить возможности Украины по дальнобойным ударам и игнорировать ограничения на нападение на российские военные объекты.

16:12 Группа Вагнера отрицает участие в конфликте в УкраинеГруппа Вагнера заявила, что ее наемники не участвуют в российском вторжении в Украину, согласно заявлению, распространенному через Telegram. Группа утверждает, что в настоящее время наемники Вагнера работают только в Белоруссии и Африке.

15:40 Киев пережил второе по продолжительности воздушную тревогу со времени российского вторженияВоздушная тревога в Киеве длилась 7 часов и 46 минут из-за многочисленных российских атак на Украину, сообщает журналист Денис Трубецкой. Это вторая по продолжительности воздушная тревога в столице со времени начала российского вторжения, самая длинная длилась на 8 минут и 15 секунд дольше, согласно бывшему советнику министерства внутренних дел Украины Антону Геращенко. В других регионах Украины воздушные тревоги длились до десяти часов, как упомянул Геращенко.

14:55 Руководитель МАГАТЭ планирует инспекцию АЭС в КурскеДиректор-генерал Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил о своих планах лично руководить инспекцией Курской атомной электростанции в Курской области, где украинские войска вошли в состав. Гросси подчеркнул необходимость поддержания безопасности ядерных объектов любой ценой, заявив, что "принцип безопасности не должен быть нарушен ни при каких обстоятельствах". Плановая инспекция запланирована на вторник. Тысячи украинских солдат вошли в Курск в результате внезапной атаки 6 августа.

14:47 Пожар на крупнейшем российском нефтеперерабатывающем заводе в ОмскеПожар вспыхнул на крупнейшем российском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в городе Омске, как сообщает оператор Газпром. Корпорация заявила в заявлении, что пожар в технологическом оборудовании завода был обнаружен автоматизированной системой безопасности и был под контролем. Работа продолжается в обычном режиме. Семь рабочих получили ранения в результате пожара, как сообщает российское информационное агентство ТАСС, один из них позже скончался. Первоначальные сообщения упоминали только двух пострадавших.

14:32 Москва заявляет о ликвидации запасов западного оружия и боеприпасов в Украине Министерство обороны России заявило, что российские войска атаковали газокомпрессорные станции и трансформаторы в Украине. Энергетические объекты, которые якобы снабжали военную промышленность Украины электроэнергией, были якобы поражены дронами и ракетами. Также были якобы поражены запасы западного оружия и боеприпасов на двух украинских аэродромах.

14:09 Газета: Захвачено более 240 российских солдат в регионе Курск С начала тайного вторжения украинских войск в российский регион Курск 6 августа украинские войска, по данным газеты The Washington Post, захватили более 240 российских солдат. Газета проанализировала более 130 фотографий и видео, снятых с начала вторжения, многие из которых были сделаны украинскими солдатами и опубликованы в социальных сетях. Анализ также включал фотографии, сделанные фотографом The Washington Post из тюрьмы, где, как сообщается, содержатся захваченные российские солдаты в Украине. Подлинные фотографии показывают не менее 247 российских пленных, подтверждая заявления украинских властей о захвате сотен россиян во время вторжения. Многие из них, по-видимому, сдались без сопротивления.

13:43 Неопознанный объект вторгся в воздушное пространство Польши и, возможно, приземлился Во время российской атаки на Украину объект проник в польское воздушное пространство и, скорее всего, приземлился на польской территории, сообщает государственное информационное агентство PAP со ссылкой на оперативное командование вооруженных сил. Поиски объекта, который не был ракетой, продолжаются. Генерал Мачей Клиш, оперативный командир вооруженных сил, сказал телеканалу Polsat News: "Во время существенной атаки на украинскую территорию в понедельник объект, скорее всего, вошел на польскую территорию". Газета The Guardian со ссылкой на представителя армии сообщает, что объект, скорее всего, был дроном.

13:21 СМИ: Российские ракетные удары по дамбе к северу от Киева В ходе масштабной авиационной атаки на Украину сегодня, по сообщениям украинских СМИ, дамбу к северу от Киева якобы поразила российская ракета. Видео, опубликованное журналистом Ярославом Трофимовым из "The Wall Street Journal" и другими, показывает горящий участок гидроэлектростанции. "Если дамба прорвется, миллионы людей в нижнем течении погибнут", - пишет Трофимов. Официальных заявлений о повреждениях сооружения пока не поступало.

12:57 Зеленский называет это "одной из самых тяжелых атак" России Россия запустила более 100 ракет и почти 100 дронов в последней массированной атаке, сообщают украинские источники. "Это была одна из самых тяжелых атак", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном видеообращении в Telegram. Министерство обороны России, в свою очередь, заявляет в Telegram о "поражении всех целей инфраструктурных объектов" в массированных атаках на Украину. Зеленский объясняет, что это была "комбинированная" атака, в которой использовалось более 100 ракет различных типов и около 100 шатхов иранского производства. Министерство обороны России упоминает "массированный удар высокоточным дальнобойным оружием" по "важным объектам энергетической инфраструктуры".

12:38 Киев просит Запад разрешить удары по глубокому тылу России Украина призывает Запад разрешить использование оружия для ударов по глубокому тылу России. "Такой шаг ускорил бы окончание российского террора", - написал главный помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram.

12:09 Представитель Кремля заявляет, что переговоры с Украиной стали почти неактуальными Россия считает переговоры с Украиной о перемирии почти неактуальными. Вторжение украинских войск в российский пограничный регион Курск не может быть терпимо, заявляет представитель Кремля Дмитрий Песков. Не было переговоров о перемирии, и тема больше не актуальна.

11:41 Мунц: "Белорусская армия не представляет реальной угрозы" Диктатор Лукашенко собирает десятки тысяч солдат у границы с Украиной, что вызывает обеспокоенность. Однако, по словам корреспондента ntv Райнера Мунца, это больше демонстрация силы, чем реальная угроза.

11:25 Источники: Подозрение на российскую диверсию за тревогу в Гейленкирхене Информация о потенциальной угрозе со стороны российской диверсии с помощью дрона легла в основу временного повышения уровня безопасности на базе НАТО в Гейленкирхене возле Ахена, сообщают немецкие источники безопасности. Был серьезный намек от иностранной разведывательной службы "на подготовительные действия для вероятной российской диверсии против базы НАТО", заявили источники.

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10:50 Польша направляет истребители из-за российской агрессии Интенсивные авиационные атаки этим утром также затронули соседнюю страну, Украину. Из-за близости российских атак к польской границе польские военные ответили, направив перехватчики, как сообщает информационное агентство PAP. В операции также участвовали самолеты других союзных стран. По данным украинских ВВС, российская армия временно разместила 11 дальних Ту-95 в районе, оснащенных крылатыми ракетами. Также были запущены гиперзвуковые ракеты "Кинжал", и атаки велись со стороны Черного моря.

10:22: Украинский солдат борется с российской крылатой ракетой из пулемета Утром украинские солдаты из подразделения ПВО якобы вступили в бой с российской крылатой ракетой, используя пулемет, установленный на грузовике, в западном регионе Закарпатья. Губернатор Виктор Микита поделился этим видео в социальных сетях. По его словам, ракета была запущена из соседней области Львов и была сбита 650-м отдельным зенитно-пулеметным батальоном. Легитимность видео подтверждена командой по проверке RTL/ntv. Однако, согласно "Киевскому независимому", ракету не сбил пулемет, а украинская военная ПВО. Об этом заявил бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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10:03: Россия наносит удары по 15 украинским регионам - цель энергетическая инфраструктура Более половины украинских регионов подверглись нападению России этим утром, согласно премьер-министру Денису Шмыгалю. "Сегодня 15 регионов подверглись сильным российским атакам. Противник использовал разные виды вооружения: дроны, ракеты, гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Есть жертвы и раненые", - написал он в Telegram. Согласно украинским сообщениям, энергетическая инфраструктура в четырех регионах была поражена. Власти Запорожья, Сум, Ровно и Львова сообщили, что инфраструктура их регионов была целью. В некоторых районах столицы Киев электричество и водоснабжение были нарушены, согласно мэру Виталию Кличко.

09:40: ИСВ: Россия перенаправляет войска в Курскую область

Военное командование России, возможно, перебрасывает войска с менее важных участков фронта в Курскую область, согласно экспертам Института изучения войны (ИСВ). Командиры 810-го отдельного десантно-штурмового бригады, 155-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 11-й воздушно-десантной бригады (ВДВ), 56-го ВДВ полка (7-я ВДВ дивизия) и 51-го ВДВ полка (106-я ВДВ дивизия) якобы доложили президенту России Владимиру Путину на выходных о боевых операциях на российских территориях, граничащих с Украиной. Последний отчет ИСВ указывает на Курскую область как предполагаемое направление. Подумав, ИСВ заметило элементы 810-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 155-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 11-й ВДВ бригады, участвующие в боях в Курской области, и получила данные о том, что военное командование России недавно перебросило элементы 56-го ВДВ полка из района Роботы в западной Запорожской области в приграничный регион. Эксперты считают, что военное командование России сопротивляется операционному давлению для отвода сил с приоритетных наступательных усилий по захвату Покровска в Донецкой области.

09:14: Сообщают о первых жертвах от массированной российской бомбардировки

По меньшей мере, трое человек погибли в результате российских авиаударов, согласно украинским властям. Сообщения о жертвах поступили из Луцка на западе, Днепра на востоке и Запорожья на юге. Мэр Луцка Игорь Полищук сказал, что многоквартирный жилой дом был поражен "вражеским огнем", что привело к одной смерти. Губернаторы Одесской, Запорожской и Харьковской областей объявили об взрывах в своих регионах в Telegram и призвали людей укрыться. Ранее губернатор центральной Полтавской области Филипп Проньkin сообщил, что пять человек были ранены в результате атаки на промышленное предприятие.

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здесь.08:50: Украина обеспокоена перемещением войск Белоруссии к границе: "Вступление Белоруссии в войну продлит фронт"

Украина с тревогой следит за ситуацией, когда Белоруссия перебрасывает войска к их общей границе. Текущее развертывание больше, чем предыдущие, и участие Белоруссии в войне может иметь серьезные последствия, как объяснила репортер ntv Надя Кревальд.

08:22: Взрывы гремят по украинским городам; отключение электроэнергии в Киеве

После массированной российской авиационной атаки (см. запись в 07:24) взрывы слышны в нескольких украинских городах. "Киевский независимый" сообщает, что сирены воздушной тревоги прозвучали по всей стране около 6:00 по местному времени. Взрывы были впервые зарегистрированы в Киеве около 8:30, с последующими взрывами. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в различных районах столицы нет электричества и есть проблемы с водоснабжением на правой стороне города. Взрывы также были зарегистрированы в Харькове, Одессе, Виннице, Запорожье, Кременчуге, Днепре, Хмельницком, Кропивницком и Кривом Роге.

07:53: Москва: Россия уничтожила 20 украинских дронов над своей территорией

over here.

Система ПВО России успешно ликвидировала 20 дронов, пытавшихся проникнуть на территорию России из Украины, согласно сообщению Министерства обороны России. Девять из этих дронов были перехвачены над Саратовской областью, три над Курской, и по два над Белгородской, Брянской и Тульской. Также был замечен один дрон над регионами Орловской и Рязанской областей.

07:24 Россия проводит интенсивный авиационный удар по УкраинеПо данным различных источников, Украина в настоящее время подвергается интенсивной бомбардировке. "Киевский Пост" сообщает об взрывах в Киеве в настоящее время, что указывает на бомбардировку Украины российскими ракетами и беспилотниками с земли, воздуха и моря. Военный аналитик Нико Ланге заявляет, что Россия запускает ракеты с кораблей в Черном море и использует 11 Ту-95 бомбардировщиков, а также беспилотники и баллистические ракеты. Интенсивный авиационный удар России по Украине вызывает взрывы в нескольких городах.

07:07 Командир чеченских сил подтверждает потери украинцев в КурскеЧеченские специальные силы "Ахмат" и 2-я бригада специального назначения заявляют, что в течение последних 24 часов они уничтожили два бронетранспортера, пять бронетранспортеров, один легкий танк французского производства (AMR) в Курской области. Командир, майор-general Апти Алаудинова, сообщил эту информацию российскому государственному новостному агентству ТАСС. Кроме того, российские силы уничтожили подразделение автоматических гранатометов и миномет, а также разрушили пушку, причинив значительный ущерб украинским войскам, атакуя эти военные объекты. Алаудинова заявляет, что продвижение украинских войск остановлено. "Противник пытается продвинуться, но безуспешно. Мы уже начали уничтожать врага в нескольких районах и освобождать некоторые поселения. Я уверен, что эта операция будет продолжаться каждый день".

06:41 Северная Корея: Ким Чен Ын призывает к производству беспилотных камикадзеЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын призывает к разработке и производству большего количества беспилотных камикадзе в качестве неотъемлемой части своих военных приготовлений, как сообщает государственное новостное агентство ЦТАК. Беспилотные камикадзе - это беспилотные летательные аппараты, вооруженные взрывчатыми веществами, которые направляются на цели противника. Россия часто использует такие иранские беспилотники в Украине. Отношения между Северной Кореей и Россией стали более тесными из-за этого. Тест с беспилотником прошел в субботу на фоне обострения tensions с соседними Южной Кореей, как сообщает ЦТАК. Фотографии показывают белые беспилотники с крестообразными крыльями, летящие к целям в виде танков, в результате чего происходят взрывы. Цели напоминают южнокорейские танки K-2, как сообщает южнокорейское новостное агентство Йонап.

06:34 Украина: Оценено, что 1140 российских солдат "нейтрализованы" за деньПо данным украинской армии, за последние 24 часа было убито или ранено 1140 российских солдат. Это приводит к общему количеству потерь российских военных с начала конфликта в размере 608 820 человек. Эти цифры нельзя независимо проверить. В тот же период времени были уничтожены четыре танка, 17 бронетранспортеров, 47 артиллерийских системы, одна реактивная система залпового огня, одна система ПВО и 39 беспилотников.

06:12 Киев предупреждает Минск против "сожалеющих решений"Украина требует от Белоруссии отвести большие военные контингенты и технику от границы. Министерство иностранных дел призывает Белоруссию воздержаться от враждебных действий и вывести свои войска из приграничной зоны. Украина советует Белоруссии воздержаться от принятия "сожалеющих решений" под давлением Москвы. Белоруссия еще не ответила на этот запрос. По данным украинских источников, эти войска включают белорусские специальные подразделения и бывших бойцов "Вагнера", а также танки, артиллерию, системы ПВО и инженерное оборудование, размещенные в Гомельской области на северо-западной границе Украины. Заявление подчеркивает, что Украина никогда не начинала боевых действий против белорусского народа и обещает сохранить эту политику в будущем.

05:46 Губернатор России сообщает о повреждении домов от обломков беспилотниковИз-за обломков сбитых украинских беспилотников несколько домов якобы повреждены в российском регионе Саратов, как сообщает губернатор региона. Пострадали города Саратов и Энгельс, что привело к развертыванию всех служб экстренной помощи. Энгельс является домом для значительной бомбовой базы в России.

03:52 Система ПВО сообщает о проникновении беспилотников в КиевВоенные источники Украины сообщают, что системы ПВО в настоящее время работают в Киевском регионе для отражения российских атак беспилотников. "Обнаружен неизвестный воздушный объект! Системы ПВО в регионе активны", - сообщает региональное военное управление в Telegram, не предоставляя информации о возможных жертвах или ущербе.

00:19 Зеленский осуждает "умышленную" атаку на команду ReutersПрезидент Украины Владимир Зеленский прокомментировал рокетную атаку на команду Reuters в своем вечернем обращении. Работник Reuters погиб, а двое других получили ранения, когда отель в восточноукраинском городе Краматорск был поражен российской ракетой "Искандер". Погибший опознан как британский бывший солдат Райан Эванс, который работал в Reuters с 2022 года, предоставляя консультации по вопросам безопасности в Украине, Израиле и Олимпийских играх в Париже. Зеленский описал атаку как "абсолютно умышленную", выразив соболезнования семье и друзьям погибшего. Генеральная прокуратура Украины объявила расследование в Telegram. Атака произошла в субботу в 22:35 по местному времени, но остается неясным, была ли ракета запущена из России или отель был специально выбран в качестве цели. Россия еще не ответила.

Посмотрите прошлые события здесь.

Президент Совета еще не выступил с заявлением по поводу ареста по подозрению в контрабанде золота и его последствий для международных отношений.

Этот инцидент с 58-летним гражданином Германии вызвал дискуссии в международном сообществе, и точка зрения Президента Совета по этому вопросу была бы очень интересна.

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