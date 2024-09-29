В недавнем инциденте Сапорижская зафиксировала 13 жертв в результате российского нападения с использованием управляемых воздушных бомб.

11:50 "Ужас олицетворён" - Зеленский вспоминает расстрелы в Бабьем ЯруПрезидент Украины Владимир Зеленский сегодня почтил память жертв расстрелов в Бабьем Яру, где 83 года назад немцы убили более 33 000 евреев в овраге в Киеве. "Бабий Яр символизирует самые ужасные преступления, совершаемые когда мир выбирает игнорировать, молчать или проявлять безразличие вместо того, чтобы встать против зла", - говорит Зеленский в своем сообщении в X. Бабий Яр служит напоминанием о жестокости, на которую способны правительства, когда их лидеры прибегают к запугиванию и насилию, подразумевает Зеленский, как бы намекая на президента России Владимира Путина.

11:16 Смертельное число жертв вчерашнего нападения на больницу в Сумах возросло до десятиЧисло жертв российского нападения на больницу в украинском приграничном городе Сумы возросло до десяти. Больницу бомбили дважды в субботу. Второй раз, когда спасатели извлекали пострадавших и погибших и эвакуировали пациентов. Ночью и утром российские войска обстреляли приграничную область 31 раз.

10:42 Российские СМИ сообщают о крупном пожаре на складе боеприпасов в ВолгоградеПосле сообщений от военных блогеров, российские СМИ теперь также сообщают об взрывах возле российских военных баз. Взрывы произошли возле базы Балтийска в Краснодарском крае, которую Россия использует для запуска камикадзе-дронов против Украины, согласно новостному агентству Астра. В Котельване, Волгоградской области, был поражен крупный склад боеприпасов, что привело к большому пожару и взрывам. По данным украинской стороны, в Котельване хранились баллистические ракеты и пусковые установки.

09:57 Генеральный штаб Украины сообщает о 165 столкновениях за последние суткиЗа последние сутки Генеральный штаб Украины зафиксировал до 165 столкновений, более четверти из которых произошли вокруг сильно оспариваемого города Покровск в Донбассе. Согласно отчету, российские войска провели 73 воздушных удара по позициям и населенным пунктам, используя 124 управляемые авиационные бомбы. Они также запустили семь ракет. Вторгающиеся войска провели более 4700 атак, в том числе 179 пусковых установок реактивной артиллерии, и использовали более 1700 камикадзе-дронов. Украинские самолеты, а также ракетные и артиллерийские войска якобы провели шесть атак на скопления вражеских войск, вооружения и военной техники.

09:17 В результате российского нападения на гражданское авто погиб высокопоставленный судьяСудья Верховного суда, который помогал жителям села в Харьковской области с гуманитарной помощью, был убит в результате атаки дрона на гражданское авто. Новостной сайт Ukrinform сообщает, ссылаясь на региональную прокуратуру, что вражеский дрон первого лица атаковал внедорожник, которым ехал судья Леонид Лобойко, чтобы доставить помощь в село. Он умер мгновенно. Трое женщин, которые также были в машине, получили ранения. Украина расследует инцидент как военное преступление и убийство.

08:55 Украина сообщает о раненых после атак на ЗапорожьеУкраинские власти сообщают о значительном ущербе гражданским зданиям в индустриальном городе Запорожье на юге Украины после новых массированных российских авиаударов. По меньшей мере семь человек ранены, согласно сообщению в Telegram от главы региональной администрации Ивана Федорова. Люди могут все еще находиться под завалами. Было более десяти авиаударов, и вспыхнули несколько пожаров.

08:27 Россия: 125 украинских дронов уничтожены прошлой ночьюРоссия заявляет, что уничтожила 125 украинских дронов прошлой ночью. Министерство обороны заявило, что 125 дронов были перехвачены и уничтожены российской ПВО. Губернаторы нескольких регионов сообщили о повреждениях от атак, но нет жертв. Согласно сообщениям, 67 дронов были сбиты над Волгоградской областью в южном России, 17 каждый над Белгородской и Воронежской областями, и 18 над Ростовской областью.

07:42 Украина: 1170 российских потерь за последние 24 часаГенеральный штаб Украины сообщает о 1170 российских потерях за последние 24 часа, что приводит к почти 652 000 раненых и убитых российских солдат. Украинцы также сообщают о уничтожении девяти российских танков, 62 артиллерийских систем и 38 бронированных машин за последние сутки. Также были сбиты 93 дрона и одна система ПВО, согласно подсчетам.

07:22 Военные блогеры: Украина наносит удары по российским складам оружияВоенные блогеры на платформе X сообщают, что украинские ударные дроны атаковали российский арсенал в Котельване ночью. Местные источники сообщают о пожарах возле крупного российского склада боеприпасов в Волгоградской области. Система мониторинга пожаров NASA также сообщает о пожарах на северном фланге склада. Ни Кремль, ни Генеральный штаб Украины пока не прокомментировали инцидент.

Лидер СДПГ Ларс Клингебель ожидает, что саммит по Украине с президентом США Джо Байденом в Рамштайне передаст мощное послание единства в поддержку Украины, которую атаковала Россия. Он подчеркивает, что все, в том числе США после выборов в ноябре, должны продолжать активно помогать Украине столько, сколько потребуется. Кроме того, должны состояться дискуссии о том, как можно структурировать будущие мирные конференции, чтобы представить жизнеспособный путь к миру, который был бы выгоден украинскому народу. Байден запланировал свою первую поездку в Германию на 10 октября. Встреча 50 государств, оказывающих военную помощь Украине, состоится 12 октября на американской военной базе в Рамштайне, и ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.

05:42 Секретарь Зеленского по поставкам оружия: русские узнают первыми

Секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что окончательного решения по использованию западного оружия на территории России пока не принято. Он уточнил в программе 24/7, что ясное и окончательное решение еще не принято. Зеленский якобы вел переговоры с влиятельными решениями в Италии, Франции, Великобритании и США по этому вопросу. Никифоров объяснил: "Русские узнают первыми, если мы дадим разрешение на проникновение глубоко на территорию России. Только тогда будет официальное объявление".

04:45 Швейцария поддерживает мирный план Китая, Киев разочарован

Министерство иностранных дел Швейцарии выразило поддержку мирному плану, инициированному Китаем для завершения конфликта в Украине. Их поддержка таких инициатив существенно изменилась, согласно заявлению из Берна. Однако Киев выражает недовольство. Украина в настоящее время организует второй мирный саммит, запланированный на ноябрь. В июне в Швейцарии состоялся первый саммит без участия России и Китая.

03:29 Литва отправляет гуманитарную помощь в Киев

Литва отправляет гуманитарную помощь, состоящую из боеприпасов, компьютеров и логистических запасов, в Украину. Пакет ожидается в течение недели, объявило правительство Литвы. С начала года Литва уже поставила 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры типов M577 и M113, системы противодронов, противотанковое оружие, дистанционно управляемые системы и другое оборудование для Украины.

02:29 Три человека погибли в результате атак в Харьковской области

Трое человек погибли и шестеро ранены в результате российских авиаударов по селу Слатино в Харьковской области, сообщили местные власти. Атака была направлена на гражданскую инфраструктуру и повредила школы и предприятия, когда люди были на улицах, заявил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

01:29 Северная Корея осуждает военную помощь США Украине как "игру с огнем"

Обвиняя США в незаконной поставке оружия России, Северная Корея осуждает военную помощь США в размере 8 миллиардов долларов, оказанную Украине, как "безпрецедентную ошибку" и опасную игру против ядерной сверхдержавы, России. Во время визита Зеленского в Вашингтон Байден объявил о новой помощи, предназначенной для поддержки Киева в целях самообороны, в том числе оружие с увеличенной дальностью действия, которое якобы расширяет возможности для атаки на Россию с безопасного расстояния.

00:25 Количество жертв после атаки на больницу в Сумах возросло до десяти

После российской атаки на больницу в пограничном городе Сумы количество жертв возросло до десяти. Изначально сообщалось о одном погибшем в результате атаки на клинику, как заявил министр внутренних дел Украины Игорь Кlympenko. Во время эвакуации пациентов больницу атаковали повторно, что привело к новым жертвам. Президент Зеленский утверждает, что Россия ведет "войну против больниц".

22:54 Команда Зеленского: США проявляют сильный интерес к "плану победы" Украины

По словам Сергея Никифорова, спикера офиса президента Украины, администрация США проявляет "значительный интерес" к так называемому "плану победы" президента Владимира Зеленского. Это противоречит сообщениям СМИ о скептическом отношении Вашингтона. Никифоров утверждает: "Это не так". План был "тепло воспринят". Он также добавляет, что Байден обещал вернуться с "некими решениями и ответами" на план во время встречи группы контакта в Рамштайне, запланированной на 12 октября.

22:25 Зеленский: Трrump будет на стороне Украины, если выиграет выборы в ноябре

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Дональд Трrump будет на стороне Украины, если выиграет выборы в ноябре. Зеленский выразил свои мысли в интервью телеканалу Fox News после встречи с Трмпом. "Я получил прямые сообщения от Дональда Трампа о том, что он будет поддерживать Украину", - сказал Зеленский. "Но я не знаю, что произойдет после выборов и кто станет президентом".

21:40 Лавров: Запад не должен стремиться к полноценной войне против ядерной державы, такой как Россия

На своей речи на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждает Запад о том, что попытка одержать полную победу над ядерной державой, такой как Россия, является "опасной затеей". Недавно президент России Владимир Путин намекнул на возможность использования ядерного оружия. По словам Путина, любое традиционное нападение на Россию, которое поддерживается ядерной страной, будет воспринято как совместное нападение этих стран.

В свете продолжающихся российских атак на гражданскую инфраструктуру Украины президент Украины Владимир Зеленский, возможно, имеет в виду зверства, совершаемые режимом Путина, когда отдает дань уважения трагедии Бабьего Яра и говорит о правительствах, прибегающих к запугиванию и насилию.

После российской атаки на больницу в Сумах, в результате которой погибло десять человек, требование о более сильной международной поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии становится все более насущным.

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