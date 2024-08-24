- В недавнем инциденте одиннадцать невинных мирных жителей в Газе, к сожалению, погибли.

В последних операциях израильской армии в секторе Газа, по данным палестинского новостного агентства ВАФА, погибли не менее 11 мирных жителей. Неуточненное число людей пострадало в городе Хан-Юнис на юге и в центральной прибрежной полосе Нуссеират. Переговоры о прекращении огня в Каире продолжаются.

Израильская армия не смогла предоставить точные данные о местах гибели людей. Израиль находится в состоянии постоянного конфликта с террористической организацией ХАМАС, который длится уже более десяти месяцев. Израиль утверждает, что ХАМАС использует мирных жителей в качестве живого щита. Ожесточенные столкновения были зафиксированы на юге, в центре и даже на севере сектора Газа.

Израиль призвал жителей города Газа на севере эвакуироваться на запад, к морю, в пятницу. Ранее город был источником ракетных атак против Израиля. С тех пор израильские войска вошли в район, якобы ликвидировав нескольких противников и разобрав террористическую инфраструктуру, как сообщает армия.

Сначала все данные не могли быть независимо проверены.

Согласно данным здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, с начала войны в октябре прошлого года в секторе Газа погибли более 40 000 человек, а более 90 000 получили ранения. Это ведомство не делает различия между мирными жителями и боевиками. Израиль, в свою очередь, заявляет о гибели не менее 14 000 боевиков.

Кatalizatorом войны в Газе стала самая кровавая бойня в истории Израиля, в результате которой погибли более 1200 человек, устроенная исламским ХАМАСом и другими экстремистскими группами 7 октября.

Переговоры о прекращении огня продолжаются в Каире, несмотря на продолжающиеся конфликты. Израиль призвал жителей города Газа эвакуироваться к морю.

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