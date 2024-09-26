В недавнем инциденте израильские силы, как сообщается, уничтожили значительную фигуру Хезболлы возле Бейрута.

За последние несколько дней израильская армия проводит значительные нападения на Ливане, даже в густонаселенных районах столицы Бейрут. Еще один высокопоставленный лидер Хезболлы оказался в прицеле. Одновременно израильские политики предупреждают о возможных дополнительных атаках.

В недавней операции в пригороде Бейрута израильская армия успешно ликвидировала еще одного высокопоставленного фигуранта Хезболлы. Армия подтвердила, что целью был командир подразделения беспилотников. Мохаммед Хусейн Срур организовывал многочисленные атаки беспилотников и крылатых ракет против Израиля. Ливанские источники безопасности также подтвердили его гибель.

По данным Ливанского министерства здравоохранения, в результате атаки погибли по крайней мере два человека, и 15 были ранены. Свидетели сообщили об взрыве на третьем этаже 11-этажного здания в южном пригороде Бейрута. После двух сильных взрывов на место прибыли машины скорой помощи. Пригород известен как оплот Хезболлы, где всего неделю назад был убит высокопоставленный военный командир Ибрагим Акиль.

Галант готовится к новым действиям

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил, что атаки на Ливан продолжатся в поисках перемирия, заявив: "Мы ведем серию операций". Офис Галанта подтвердил встречу с высокопоставленными военными чиновниками для утверждения дальнейших миссий, в том числе целенаправленных атак на членов Хезболлы в соседнем Ливане и уничтожения ракет militia. Галант добавил: "У нас еще есть задачи, которые мы должны выполнить, чтобы гарантировать безопасное возвращение общин Израиля на севере в свои дома". Подобным образом премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил свою позицию, прибывая в Нью-Йорк на дебаты Генеральной Ассамблеи ООН. Несмотря на масштабные бомбардировки Израиля в Ливане, приведшие к более чем 600 жертвам, группа стран, возглавляемая США и Германией, а также влиятельными арабскими странами, призвала к 21-дневному перемирию.

Сухопутные войска оттачивают навыки ведения боя

Одновременно израильские сухопутные войска завершили учения возле ливанской границы, согласно военным отчетам. 7-я бригада отрабатывала "маневры и боевые действия в холмистой местности с густой растительностью" всего в нескольких километрах от границы. По данным армии, войска усовершенствовали свою оперативную и логистическую готовность к различным сценариям боев в тылу врага на северном фронте.

В связи с эскалацией конфликта с милицией Хезболлы в Ливане Израиль направил еще две бригады и готовится к возможной наземной операции в северном соседе. Аналитики также предполагают, что это может быть форма давления, чтобы вынудить Хезболлу к дипломатическому решению. Израиль настаивает на выводе боевиков Хезболлы из приграничной зоны, чтобы жители северного Израиля могли вернуться домой.

В свете продолжающихся конфликтов Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность эскалацией войн и конфликтов между Израилем и Ливаном, призывая к немедленному прекращению и соблюдению резолюций о прекращении огня. Несмотря на международный призыв к прекращению огня, министр обороны Израиля Йоав Галант продолжает обещать, что израильская армия продолжит операции против Хезболлы, стремясь добиться мира и безопасности для общин Израиля на севере.

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