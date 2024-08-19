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В недавнем гражданском судебном процессе родители стрелка из Техаса были признаны не ответственными за какую-либо халатность.

После недавнего гражданского процесса, связанного со стрельбой в школе Санта-Фе в 2018 году, жюри из Техаса постановило, что родители стрелка не несут ответственности за компенсацию за халатность в понедельник.

 and  Lauren Adams
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Родители Димитриоса Пагурциса, Роз Мари Коуметатос и Антониос Пагурцис, появились в суде наряду с...
Родители Димитриоса Пагурциса, Роз Мари Коуметатос и Антониос Пагурцис, появились в суде наряду с ним, который является обвиняемым в стрельбе в школе Санта-Фе.

В недавнем гражданском судебном процессе родители стрелка из Техаса были признаны не ответственными за какую-либо халатность.

В мае 2018 года в школе возле Галеvestона 17-летний Димитриос Пагуортзис якобы убил восемь учеников и двоих взрослых, ранив при этом многих других.

Родственники людей, погибших от выстрелов, подали иск против родителей Пагуортзиса, Антониоса Пагуортзиса и Розы Марии Костметатос, утверждая, что они не обеспечили надлежащую безопасность своего огнестрельного оружия и не обратили внимания на ухудшающееся психическое здоровье своего сына до инцидента.

В своем вступительном слове адвокат истцов Клинт МакГайр подчеркнул: "Родители с депрессивным ребенком должны безопасно хранить свое огнестрельное оружие. Если они этого не делают и их ребенок использует его для совершения школьного расстрела, оба родителя несут ответственность за причиненный ущерб и потери".

Подсудимые заявили, что не замечали никаких тревожных признаков до трагедии, и их адвокат утверждал, что они не должны нести ответственность за действия своего сына.

Лори Лэир, адвокат родителей, заявила: "Родители не стреляли, и они не снабжали своего сына оружием".

Истцы - это родственники шести из восьми убитых учеников, семьи погибшего учителя и четырех раненых выживших. Ружье и пистолет, использованные во время стрельбы, оба законно принадлежали родителям Димитриоса Пагуортзиса.

В суде прозвучали трогательные свидетельства tanto со стороны жертв и их родственников, как и со стороны членов семьи Пагуортзис.

Во время суда отец стрелка подтвердил, что не знал о серьезной депрессии своего сына. "Это может занять годы, чтобы понять, что твой ребенок болен", - признался Пагуортзис.

Он также признался, что пренебрег обучением своего сына безопасности обращения с оружием, но утверждал, что хранение более дюжины оружий в витрине и сейфе было бы достаточно.

Процесс над Димитриосом Пагуортзисом - который был 17 лет на момент стрельбы, в результате которой погибли 10 человек и 13 были ранены - был бессрочно отложен после решения судьи признать его психически негодным.

Это развивающаяся история и будет обновляться.

Истцы утверждают, что родители Антониос Пагуортзис и Роза Мария Костметатос должны были предпринять больше шагов для обеспечения безопасности своего огнестрельного оружия и управления психическим здоровьем своего сына, учитывая их непосредственную связь с нами, жертвами стрельбы в Галеvestоне. В свою защиту Лори Лэир, адвокат родителей, заявила: "Родители не стреляли, и они не снабжали своего сына оружием".

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